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С беконом, арахисовым маслом и бананом: рецепт любимого сэндвича Элвиса Пресли

"Королю рок-н-ролла" очень нравился этот необычный бутерброд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Элвису Пресли нравился бутерброд с арахисовым маслом и бананом Фото: seriouseats.com
Элвису Пресли нравился бутерброд с арахисовым маслом и бананом Фото: seriouseats.com

Бутерброд с арахисовым маслом, беконом и бананом в Америке называют "сэндвич Элвиса" или просто "Элвис". Рецепт этого блюда часто публиковался в различных газетах и кулинарных книгах. Считается, что такой сэндвич часто готовила для "короля рок-н-ролла" его мама, когда Пресли еще работал водителем грузовика. 

Любимый сэндвич Элвиса

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Сэндвич с бананами, арахисовым маслом и беконом
Фото: seriouseats.com

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 2 ломтика белого тостового хлеба
  • 2 столовые ложки арахисового масла
  • 1/2 большого банана
  • 4 ломтика хрустящего бекона
  • 2 чайные ложки жидкого меда
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть гриль или сковородку на среднем огне.
  2. Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым.
  3. Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло.
  4. Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба. 
  5. Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится.
  6. Разрезать пополам и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печенье с арахисовым маслом. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусных блюд из переспевших бананов.

Смотрите видео, как сотня "Элвисов" приехала в Австралию на свой фестиваль:

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Источник: "Сегодня"
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