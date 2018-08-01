С беконом, арахисовым маслом и бананом: рецепт любимого сэндвича Элвиса Пресли
"Королю рок-н-ролла" очень нравился этот необычный бутерброд
Бутерброд с арахисовым маслом, беконом и бананом в Америке называют "сэндвич Элвиса" или просто "Элвис". Рецепт этого блюда часто публиковался в различных газетах и кулинарных книгах. Считается, что такой сэндвич часто готовила для "короля рок-н-ролла" его мама, когда Пресли еще работал водителем грузовика.
Любимый сэндвич Элвиса
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 2 ломтика белого тостового хлеба
- 2 столовые ложки арахисового масла
- 1/2 большого банана
- 4 ломтика хрустящего бекона
- 2 чайные ложки жидкого меда
Рецепт приготовления:
- Разогреть гриль или сковородку на среднем огне.
- Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым.
- Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло.
- Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба.
- Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится.
- Разрезать пополам и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить печенье с арахисовым маслом. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусных блюд из переспевших бананов.
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Источник: "Сегодня"