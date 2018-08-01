С беконом, арахисовым маслом и бананом: рецепт любимого сэндвича Элвиса Пресли

"Королю рок-н-ролла" очень нравился этот необычный бутерброд

Элвису Пресли нравился бутерброд с арахисовым маслом и бананом Фото: seriouseats.com

Бутерброд с арахисовым маслом, беконом и бананом в Америке называют "сэндвич Элвиса" или просто "Элвис". Рецепт этого блюда часто публиковался в различных газетах и кулинарных книгах. Считается, что такой сэндвич часто готовила для "короля рок-н-ролла" его мама, когда Пресли еще работал водителем грузовика.

Любимый сэндвич Элвиса

Сэндвич с бананами, арахисовым маслом и беконом Фото: seriouseats.com

Ингредиенты:

1 столовая ложка сливочного масла

2 ломтика белого тостового хлеба

2 столовые ложки арахисового масла

1/2 большого банана

4 ломтика хрустящего бекона

2 чайные ложки жидкого меда

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Рецепт приготовления:

Разогреть гриль или сковородку на среднем огне. Внешнюю сторону тостового хлеба намазать сливочным маслом, а внутреннюю – арахисовым. Разрезать банан на 4 тонких продольных ломтика, выложить сверху на арахисовое масло. Поджаренные ломтики бекона полить медом, поместить сверху на бананы. Накрыть вторым ломтиком хлеба. Обжарить сэндвич на разогретой сковороде по 3 минуты с каждой стороны, пока он не подрумянится. Разрезать пополам и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печенье с арахисовым маслом. Сайт "Сегодня" также делился рецептами вкусных блюд из переспевших бананов.

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