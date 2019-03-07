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С гречневой мукой и шпинатом: как приготовить полезные блины

Узнайте, как превратить главное блюдо Масленицы в полезный продукт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35

Это не диетическое блюдо, а рецепт полезных блинов к Масленице. Чем они отличаются от классических и как их готовить? Смотрите кулинарный эксперимент "Сегодня" прямо сейчас.

Просто, вкусно и полезно. Шеф-повар Виктор Тимчишин убеждает – традиционные блины можно сделать менее калорийными.

Основа теста – гречневая мука и лишь немного пшеничной – чтобы масса была правильной консистенции. Добавляем соль, яйца и миндальное молоко, замешиваем тесто. Обжариваем с двух сторон – и полезный блин готов.

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Шеф-повар призывает экспериментировать! Поэтому сегодня готовим блины со шпинатом.

"В любом случае часть витаминов он теряет. Но основная часть все-таки остается", – говорит кулинар.

Другие ингредиенты в зеленых блинах – классические. Только на этапе замешивания следует добавить шпинат.

Диетолог Людмила Гончарова отмечает: частичная замена ингредиентов может сделать главное блюдо Масленицы более легким и полезным.

"Сорт муки очень сильно влияет на качество продукта. Чем она грубее, тем лучше питательные свойства продукта", – говорит специалист по питанию.

За один прием пищи диетолог советует съедать не более трех блинов.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезных оладий от диетолога Светланы Фус. Кроме этого, мы делились национальными рецептами блинов

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Источник: Сегодня
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