С икрой и творогом: рецепты блинов на Масленицу от Натальи Бережной

Готовим тонкие блинчики с разными начинками

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этот период необходимо отказаться от мяса, но зато можно налегать на рыбу, яйца и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. А главным блюдом на Масленицу являются блины.

Актриса сериала "Реальная мистика" на телеканале "Украина" Наталья Бережная поделилась рецептом любимых блинчиков. Он достался ей от мамы, а маме – от бабушки. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Блины от Натальи Бережной

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 яйца

200 г муки

100 г сахара

200 мл молока

2 г соды

1 ст.л. растительного масла

Кусочек сала

Для начинки:

200 г икры

400 г сырковой массы

Способ приготовления:

Взбейте яйца, добавьте сахар. Всыпьте муку, перемешайте. Затем влейте молоко и растительное масло. Смажьте сковороду салом и приготовьте тонкие блины. Наполните блинчики начинкой. Блины с икрой сверните треугольниками, а творожные – рулетиками.

Полезный совет

Вы можете использовать готовую сырковую массу, а можете размять творогом с сахаром и сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом блинов на Масленицу с икрой от Григория Германа.

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