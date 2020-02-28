С икрой и творогом: рецепты блинов на Масленицу от Натальи Бережной
Готовим тонкие блинчики с разными начинками
Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этот период необходимо отказаться от мяса, но зато можно налегать на рыбу, яйца и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. А главным блюдом на Масленицу являются блины.
Актриса сериала "Реальная мистика" на телеканале "Украина" Наталья Бережная поделилась рецептом любимых блинчиков. Он достался ей от мамы, а маме – от бабушки. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.
Блины от Натальи Бережной
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 200 г муки
- 100 г сахара
- 200 мл молока
- 2 г соды
- 1 ст.л. растительного масла
- Кусочек сала
Для начинки:
- 200 г икры
- 400 г сырковой массы
Способ приготовления:
- Взбейте яйца, добавьте сахар.
- Всыпьте муку, перемешайте. Затем влейте молоко и растительное масло.
- Смажьте сковороду салом и приготовьте тонкие блины.
- Наполните блинчики начинкой. Блины с икрой сверните треугольниками, а творожные – рулетиками.
Полезный совет
Вы можете использовать готовую сырковую массу, а можете размять творогом с сахаром и сметаной.
Напомним, ранее мы делились рецептом блинов на Масленицу с икрой от Григория Германа.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное