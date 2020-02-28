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С икрой и творогом: рецепты блинов на Масленицу от Натальи Бережной

Готовим тонкие блинчики с разными начинками

Ирина Павлина
Сегодня, 08:47

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. В этот период необходимо отказаться от мяса, но зато можно налегать на рыбу, яйца и молочные продукты: сливочное масло, творог, сметану, молоко. А главным блюдом на Масленицу являются блины.

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Актриса сериала "Реальная мистика" на телеканале "Украина" Наталья Бережная поделилась рецептом любимых блинчиков. Он достался ей от мамы, а маме – от бабушки. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Блины от Натальи Бережной

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 200 г муки
  • 100 г сахара
  • 200 мл молока
  • 2 г соды
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Кусочек сала

Для начинки:

  • 200 г икры
  • 400 г сырковой массы

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца, добавьте сахар.
  2. Всыпьте муку, перемешайте. Затем влейте молоко и растительное масло.
  3. Смажьте сковороду салом и приготовьте тонкие блины.
  4. Наполните блинчики начинкой. Блины с икрой сверните треугольниками, а творожные – рулетиками.

Полезный совет

Вы можете использовать готовую сырковую массу, а можете размять творогом с сахаром и сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом блинов на Масленицу с икрой от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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