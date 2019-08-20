С какими продуктами сочетать молоко: ответ диетолога Светланы Фус

Молоко нужно употреблять правильно

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

29 августа на телеканале СТБ состоится премьера девятого сезона самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

Смотрите видео, как молоко может навредить взрослым:

В этом сезоне девять мужчин и девять женщин будут бороться за новую и счастливую жизнь. Многие из них уверены, что именно из-за лишнего веса у них не складывается личная жизнь и отношения с людьми.

Постоянный диетолог проекта Светлана Фус продолжает давать рекомендации читателям о правильном питании и делится полезными рецептами.

С каким продуктами сочетать молоко

Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам Фото: Pixabay

Молоко хорошо сочетается с крупами и фруктами (несладкими и не сильно крахмалистыми).

Часто вы можете увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша – это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу.

Это в том случае, если у вас нет лактозной непереносимости, аллергической реакции на составляющие молока, на казеин, нет аутоиммунных заболеваний. Я бы не рекомендовала его регулярно пить и есть, но два раза в неделю молочная каша может присутствовать в вашем рационе. А предпочтение лучше отдать кисломолочным продуктам: кефир, йогурт, ряженка (без наполнителей), творог.

Напомним, ранее мы делились интересными фактами о проекте "Зважені та щасливі".

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