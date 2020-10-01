С курицей и овощами: рецепт фаршированных баклажанов от Григория Германа
Аппетитная осенняя закуска из овощей и куриного фарша
Сегодня мы будем готовить жареные баклажаны с мясным фаршем и совершенно потрясающей овощной начинкой. Это прекрасный рецепт для выходного дня или обычного обеда на даче. Пошаговый процесс приготовления от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Фаршированные баклажаны
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 500 г куриного фарша
- 2 болгарских перца
- 1 луковица
- 6 помидоров
- 1 зубчик чеснока
- 1 перец чили
- Зелень
- Тархун
- Орехи
- Мускатный орех
- Соль
- Сахар
Способ приготовления:
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Часть лука нарезать кубиками, а часть – колечками. Чеснок измельчить.
- Отправить лук в сковороду и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный сладкий перец.
- Добавить фарш и обжарить, разбивая лопаткой.
- Нарезать помидоры без шкурки, добавить их в сковороду.
- Добавить тархун, соль, мускатный орех и сахар.
- Уменьшить огонь, добавить чеснок и мелко порубленный перец чили. Перемешать и оставить томиться до готовности.
- Разогреть отдельную сковороду с большим количеством растительного масла.
- Нарезать средние баклажаны веером и обжарить со всех сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Как подавать закуску
Раскрыть баклажаны и выложить на них фарш. Украсить зеленью базилика, петрушки и кинзы. Добавить измельченные орехи.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.
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