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С курицей и овощами: рецепт фаршированных баклажанов от Григория Германа

Сегодня, 10:19

Аппетитная осенняя закуска из овощей и куриного фарша

Сегодня мы будем готовить жареные баклажаны с мясным фаршем и совершенно потрясающей овощной начинкой. Это прекрасный рецепт для выходного дня или обычного обеда на даче. Пошаговый процесс приготовления от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Фаршированные баклажаны

Баклажаны с куриным фаршем и помидорами
Баклажаны с куриным фаршем и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 500 г куриного фарша
  • 2 болгарских перца
  • 1 луковица
  • 6 помидоров
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 перец чили
  • Зелень
  • Тархун
  • Орехи
  • Мускатный орех
  • Соль
  • Сахар

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Способ приготовления:

  1. Разогреть сковороду с растительным маслом.
  2. Часть лука нарезать кубиками, а часть – колечками. Чеснок измельчить.
  3. Отправить лук в сковороду и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный сладкий перец.
  4. Добавить фарш и обжарить, разбивая лопаткой.
  5. Нарезать помидоры без шкурки, добавить их в сковороду.
  6. Добавить тархун, соль, мускатный орех и сахар.
  7. Уменьшить огонь, добавить чеснок и мелко порубленный перец чили. Перемешать и оставить томиться до готовности.
  8. Разогреть отдельную сковороду с большим количеством растительного масла.
  9. Нарезать средние баклажаны веером и обжарить со всех сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать закуску

Раскрыть баклажаны и выложить на них фарш. Украсить зеленью базилика, петрушки и кинзы. Добавить измельченные орехи.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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