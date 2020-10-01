С курицей и овощами: рецепт фаршированных баклажанов от Григория Германа

Аппетитная осенняя закуска из овощей и куриного фарша

Сегодня мы будем готовить жареные баклажаны с мясным фаршем и совершенно потрясающей овощной начинкой. Это прекрасный рецепт для выходного дня или обычного обеда на даче. Пошаговый процесс приготовления от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Фаршированные баклажаны

Баклажаны с куриным фаршем и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 баклажана

500 г куриного фарша

2 болгарских перца

1 луковица

6 помидоров

1 зубчик чеснока

1 перец чили

Зелень

Тархун

Орехи

Мускатный орех

Соль

Сахар

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Способ приготовления:

Разогреть сковороду с растительным маслом. Часть лука нарезать кубиками, а часть – колечками. Чеснок измельчить. Отправить лук в сковороду и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный сладкий перец. Добавить фарш и обжарить, разбивая лопаткой. Нарезать помидоры без шкурки, добавить их в сковороду. Добавить тархун, соль, мускатный орех и сахар. Уменьшить огонь, добавить чеснок и мелко порубленный перец чили. Перемешать и оставить томиться до готовности. Разогреть отдельную сковороду с большим количеством растительного масла. Нарезать средние баклажаны веером и обжарить со всех сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Как подавать закуску

Раскрыть баклажаны и выложить на них фарш. Украсить зеленью базилика, петрушки и кинзы. Добавить измельченные орехи.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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