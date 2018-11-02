С морковью и грибами: как приготовить куриный рулет с разными видами начинки
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Куриный рулет – это универсальная закуска, которая хороша как в горячем, так и холодном виде. Вы можете приготовить куриный рулет с начинкой в духовке или на пару.
Куриные рулеты с морковью и грибами
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 100 г моркови по-корейски
- 100 г шампиньонов
- 3 ст.л. сметаны
- 100 г твердого сыра
- соль, перец
- 1 ст.л. нарезанной зелени
- сливочное или растительное масло для обжаривания
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Рецепт приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.
- Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной.
- На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.
- Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.
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Источник: "Сегодня"