С морковью и грибами: как приготовить куриный рулет с разными видами начинки

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Куриный рулет с грибами Фото: depositphotos.com

Куриный рулет – это универсальная закуска, которая хороша как в горячем, так и холодном виде. Вы можете приготовить куриный рулет с начинкой в духовке или на пару.

Куриные рулеты с морковью и грибами

Ингредиенты:

2 куриных филе

100 г моркови по-корейски

100 г шампиньонов

3 ст.л. сметаны

100 г твердого сыра

соль, перец

1 ст.л. нарезанной зелени

сливочное или растительное масло для обжаривания

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Рецепт приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать. Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной. На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром. Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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