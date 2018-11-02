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С морковью и грибами: как приготовить куриный рулет с разными видами начинки

Выбирайте наполнение на свой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:48
Куриный рулет с грибами Фото: depositphotos.com
Куриный рулет с грибами Фото: depositphotos.com

Куриный рулет – это универсальная закуска, которая хороша как в горячем, так и холодном виде. Вы можете приготовить куриный рулет с начинкой в духовке или на пару. 

Куриные рулеты с морковью и грибами

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 100 г моркови по-корейски
  • 100 г шампиньонов
  • 3 ст.л. сметаны
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец
  • 1 ст.л. нарезанной зелени
  • сливочное или растительное масло для обжаривания
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Рецепт приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.
  2. Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной. 
  3. На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.
  4. Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку по рецепту Григория Германа:

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Источник: "Сегодня"
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