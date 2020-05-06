С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

Дорада на гриле – прекрасное решение для весеннего пикника на даче

Дорада идеально подходит для запекания на гриле. Гурманы предпочитают не слишком мелкие тушки – от 25 до 40 сантиметров, хотя дорада может быть и крупнее. Мы расскажем, как приготовить рыбу на гриле с пряными травами и чесноком конфи.

Дорада на гриле

Ингредиенты:

Рыба (дорада) – 4 шт.

Розмарин свежий – 4 веточки

Тимьян – по вкусу

Масло оливковое – 100 мл

Чеснок конфи – 100 г

Соль, перец

Для чеснока конфи:

Чеснок – 200 г

Масло растительное – 250 мл

Запеченная дорада на гриле Фото: freepik.com

Рецепт приготовления:

Приготовить чеснок конфи. Залить очищенные зубчики маслом и готовить на медленном огне около часа, пока чеснок не станет мягким. Масло не должно кипеть. Рыбу почистить и выпотрошить. Сделать на каждой тушке диагональные надрезы с каждой стороны до кости. Внутрь положить чеснок, розмарин и тимьян. Приправить рыбу солью и перцем, смазать маслом. Разогреть гриль и пожарить дораду до готовности. Пробовать переворачивать рыбу можно через 7 минут от начала приготовления. Подавать дораду можно с любым гарниром на свой вкус, по желанию сбрызнув лимонным соком.

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Смотрите видео, как правильно выбрать качественную рыбу:

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