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С розмарином и чесноком: рецепт запеченной дорады на гриле

Дорада на гриле – прекрасное решение для весеннего пикника на даче

Ирина Павлина
Сегодня, 17:32

Дорада идеально подходит для запекания на гриле. Гурманы предпочитают не слишком мелкие тушки – от 25 до 40 сантиметров, хотя дорада может быть и крупнее. Мы расскажем, как приготовить рыбу на гриле с пряными травами и чесноком конфи.

Дорада на гриле

Ингредиенты:

  • Рыба (дорада) – 4 шт.
  • Розмарин свежий – 4 веточки
  • Тимьян – по вкусу
  • Масло оливковое – 100 мл
  • Чеснок конфи – 100 г
  • Соль, перец

Для чеснока конфи:

  • Чеснок – 200 г
  • Масло растительное – 250 мл

Запеченная дорада на гриле
Запеченная дорада на гриле
Фото: freepik.com

Рецепт приготовления:

  1. Приготовить чеснок конфи. Залить очищенные зубчики маслом и готовить на медленном огне около часа, пока чеснок не станет мягким. Масло не должно кипеть.
  2. Рыбу почистить и выпотрошить. Сделать на каждой тушке диагональные надрезы с каждой стороны до кости. Внутрь положить чеснок, розмарин и тимьян.
  3. Приправить рыбу солью и перцем, смазать маслом.
  4. Разогреть гриль и пожарить дораду до готовности. Пробовать переворачивать рыбу можно через 7 минут от начала приготовления.
  5. Подавать дораду можно с любым гарниром на свой вкус, по желанию сбрызнув лимонным соком.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной скумбрии. "Сегодня" также писали, как сварить настоящую уху на природе.

Смотрите видео, как правильно выбрать качественную рыбу:

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Источник: Сегодня
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