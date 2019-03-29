С шоколадом и сливочным сыром: рецепт идеальных маффинов к чаю
Подавайте эти маффины на завтрак или на десерт
Домашние шоколадные маффины с кремом из сливочного сыра – это очень вкусно! Сыр в рецепте можно заменить некислым пастообразным творогом.
Мраморные шоколадные капкейки
Ингредиенты:
Для крема:
- 230 г сливочного сыра
- 1 яйцо
- 65 г сахарной пудры
Для маффинов:
- 200 г муки
- 200 г сахарной пудры
- 15 г ванильного сахара
- 30 г какао-порошка
- 1 ч.л. соды
- 1/4 ч.л. соли
- 240 мл воды
- 80 мл растительного масла
- 1 ч.л. столового уксуса
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для 12-ти кексов: смажьте маслом и застелите бумажными вкладышами.
- Приготовьте крем: хорошо взбейте сыр, яйцо и сахарную пудру.
- Для теста подготовьте две миски. В первой смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Во второй – воду, масло, уксус.
- В муке сделайте воронку, постепенно влейте жидкие ингредиенты и перемешайте до полного растворения.
- Распределите тесто по 12-ти формочкам и ложкой влейте в центр каждого маффина крем.
- Выпекайте около 25 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой. Слегка остудите и подавайте.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.
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Источник: Сегодня