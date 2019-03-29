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С шоколадом и сливочным сыром: рецепт идеальных маффинов к чаю

Подавайте эти маффины на завтрак или на десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Шоколадные мраморные маффины
Шоколадные мраморные маффины
Фото: Depositphotos

Домашние шоколадные маффины с кремом из сливочного сыра – это очень вкусно! Сыр в рецепте можно заменить некислым пастообразным творогом. 

Мраморные шоколадные капкейки

Ингредиенты:

Для крема:

  • 230 г сливочного сыра
  • 1 яйцо
  • 65 г сахарной пудры

Для маффинов:

  • 200 г муки
  • 200 г сахарной пудры
  • 15 г ванильного сахара
  • 30 г какао-порошка
  • 1 ч.л. соды
  • 1/4 ч.л. соли
  • 240 мл воды
  • 80 мл растительного масла
  • 1 ч.л. столового уксуса

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для 12-ти кексов: смажьте маслом и застелите бумажными вкладышами. 
  2. Приготовьте крем: хорошо взбейте сыр, яйцо и сахарную пудру.
  3. Для теста подготовьте две миски. В первой смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Во второй – воду, масло, уксус. 
  4. В муке сделайте воронку, постепенно влейте жидкие ингредиенты и перемешайте до полного растворения. 
  5. Распределите тесто по 12-ти формочкам и ложкой влейте в центр каждого маффина крем.
  6. Выпекайте около 25 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой. Слегка остудите и подавайте.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

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Источник: Сегодня
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