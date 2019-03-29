С шоколадом и сливочным сыром: рецепт идеальных маффинов к чаю

Подавайте эти маффины на завтрак или на десерт

Шоколадные мраморные маффины Фото: Depositphotos

Домашние шоколадные маффины с кремом из сливочного сыра – это очень вкусно! Сыр в рецепте можно заменить некислым пастообразным творогом.

Мраморные шоколадные капкейки

Ингредиенты:

Для крема:

230 г сливочного сыра

1 яйцо

65 г сахарной пудры

Для маффинов:

200 г муки

200 г сахарной пудры

15 г ванильного сахара

30 г какао-порошка

1 ч.л. соды

1/4 ч.л. соли

240 мл воды

80 мл растительного масла

1 ч.л. столового уксуса

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для 12-ти кексов: смажьте маслом и застелите бумажными вкладышами. Приготовьте крем: хорошо взбейте сыр, яйцо и сахарную пудру. Для теста подготовьте две миски. В первой смешайте муку, сахар, какао, соду и соль. Во второй – воду, масло, уксус. В муке сделайте воронку, постепенно влейте жидкие ингредиенты и перемешайте до полного растворения. Распределите тесто по 12-ти формочкам и ложкой влейте в центр каждого маффина крем. Выпекайте около 25 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовность проверьте зубочисткой. Слегка остудите и подавайте.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

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