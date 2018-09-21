С шоколадом, тыквой и виски: три рецепта осеннего кофе
Готовим шоколадный кофе, тыквенный латте и кофе по-ирландски
Как взбодриться и одновременно согреться осенью? Очень просто: приготовить чашечку крепкого кофе со вкусными добавками. Если вы хотите сделать себе какой-нибудь оригинальный согревающий напиток, возьмите на заметку наши рецепты.
Кофе с шоколадом
Ингредиенты:
- 250 мл кофе
- 50 мл подогретых сливок или молока
- 2 ст.л. кипятка
- 25 г черного шоколада
- сахар и корица
Рецепт приготовления:
- Сварить крепкий кофе.
- Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы.
- Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком. Тщательно перемешать и разлить по чашкам.
Пряный тыквенный латте
Ингредиенты:
- 1 чашка молока
- 2 ст.л. пюре из запеченной тыквы
- 1 ч.л. сахара
- 1/4 ч.л. специй для тыквенного пирога
- 1/4 ч.л .экстракт ванили
- 1/4 – 1/3 чашки эспрессо или крепкий черный кофе
- взбитые сливки и специи для подачи
Рецепт приготовления:
- Смешать молоко, пюре из тыквы, сахар, специи для тыквенного пирога и ваниль в миске, пригодной для микроволновки. Накрыть миску полиэтиленовой пленкой и сделать в пленке небольшое отверстие.
- Отправить в микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы молоко хорошо нагрелось. Вынуть, снять пленку и энергично взбивать, пока молочная смесь не станет пенистой, приблизительно 30 секунд.
- Налить эспрессо или крепкий кофе в большую кружку и добавить вспененное молоко. По желанию украсить взбитыми сливками и посыпать специями для тыквенного пирога.
*В набор специй для тыквенного пирога входят: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и душистый перец в равных пропорциях.
Кофе по-ирландски
Ингредиенты:
- 1 чашка свежесваренного горячего кофе
- 2 ч.л. коричневого сахара
- 1 шот ирландского виски
- жирные сливки, слегка взбитые
Рецепт приготовления:
- Возьмите жаропрочный стеклянный стакан для глинтвейна и наполните его горячей водой. Вылейте жидкость.
- Добавьте горячий кофе и сахар, перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Влейте виски и еще раз перемешайте.
- Затем налейте взбитые сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивайте.
- Готовый напиток можно украсить молотой корицей, кофейными зернами или какао-порошком.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить итальянский кофейный десерт аффогато. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить латте, если у вас нет кофейной машины.
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Источник: "Сегодня"