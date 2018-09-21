С шоколадом, тыквой и виски: три рецепта осеннего кофе

Готовим шоколадный кофе, тыквенный латте и кофе по-ирландски

В кофе можно добавить тыквенное пюре

Как взбодриться и одновременно согреться осенью? Очень просто: приготовить чашечку крепкого кофе со вкусными добавками. Если вы хотите сделать себе какой-нибудь оригинальный согревающий напиток, возьмите на заметку наши рецепты.

Кофе с шоколадом

Кофе с шоколадом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

250 мл кофе

50 мл подогретых сливок или молока

2 ст.л. кипятка

25 г черного шоколада

сахар и корица

Рецепт приготовления:

Сварить крепкий кофе. Залить шоколад кипящей водой, перемешать до получения гладкой блестящей массы. Добавить шоколадную смесь к кофе вместе с корицей, сахаром и молоком. Тщательно перемешать и разлить по чашкам.

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Пряный тыквенный латте

Тыквенный латте Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 чашка молока

2 ст.л. пюре из запеченной тыквы

1 ч.л. сахара

1/4 ч.л. специй для тыквенного пирога

1/4 ч.л .экстракт ванили

1/4 – 1/3 чашки эспрессо или крепкий черный кофе

взбитые сливки и специи для подачи

Рецепт приготовления:

Смешать молоко, пюре из тыквы, сахар, специи для тыквенного пирога и ваниль в миске, пригодной для микроволновки. Накрыть миску полиэтиленовой пленкой и сделать в пленке небольшое отверстие. Отправить в микроволновую печь на 1-2 минуты, чтобы молоко хорошо нагрелось. Вынуть, снять пленку и энергично взбивать, пока молочная смесь не станет пенистой, приблизительно 30 секунд. Налить эспрессо или крепкий кофе в большую кружку и добавить вспененное молоко. По желанию украсить взбитыми сливками и посыпать специями для тыквенного пирога.

*В набор специй для тыквенного пирога входят: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и душистый перец в равных пропорциях.

Кофе по-ирландски

Кофе по-ирландски Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 чашка свежесваренного горячего кофе

2 ч.л. коричневого сахара

1 шот ирландского виски

жирные сливки, слегка взбитые

Рецепт приготовления:

Возьмите жаропрочный стеклянный стакан для глинтвейна и наполните его горячей водой. Вылейте жидкость. Добавьте горячий кофе и сахар, перемешайте, чтобы сахар растворился. Влейте виски и еще раз перемешайте. Затем налейте взбитые сливки по теплой перевернутой ложке, очень аккуратно, чтобы они остались на поверхности напитка. Не перемешивайте. Готовый напиток можно украсить молотой корицей, кофейными зернами или какао-порошком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить итальянский кофейный десерт аффогато. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить латте, если у вас нет кофейной машины.

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