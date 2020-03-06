С тунцом и рисом: рецепт необычного салата "Мимоза"

Новый взгляд на классический весенний салат

Салат "Мимоза" – один из символов праздника 8 Марта. Готовить его несложно, но весь процесс занимает около часа, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол.

Чтобы украсить салат, измельчите немного укропа. Посыпьте нарезанной зеленью по кругу, а в центр положите три целые веточки. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

Салат "Мимоза" на 8 Марта

Мимоза с рисом и тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

262 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 0,5 стакана (125 г)

Тунец в масле – 1 банка (190 г)

Морковь – 2 шт. (200-250 г)

Твердый сыр – 75 г

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 небольшая головка

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Майонез – 250-300 г

Способ приготовления:

Рис отварить в подсоленной воде. Охладить. С рыбы слить масло, размять вилкой. Морковь и яйца отварить до готовности, остудить, почистить. По отдельности натереть на крупной терке морковь, белки, сыр, а желтки – на мелкой. Лук мелко нарезать и по желанию замариновать в винном уксусе или залить кипятком и оставить на 10-15 минут. Можно собрать салат в прозрачном салатнике, в форме диаметром 20 см или в порционных формах.

Как собрать салат "Мимоза"

1 слой – рис. Его нужно приправить перцем, смазать тонким слоем майонеза;

2 слой – рыба;

3 слой – лук, смазанный майонезом;

4 слой – морковь. Посолить ее, поперчить, смазать майонезом;

5 слой – белки. Посолить, поперчить, смазать майонезом;

6 слой – рыба;

7 слой – лук, смазать майонезом;

8 слой – сыр, смазать майонезом;

9 слой – тертые желтки.

Охладить салат перед подачей в течение двух-трех часов.

Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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