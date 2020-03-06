С тунцом и рисом: рецепт необычного салата "Мимоза"
Новый взгляд на классический весенний салат
Салат "Мимоза" – один из символов праздника 8 Марта. Готовить его несложно, но весь процесс занимает около часа, а кроме того, все слои должны как следует пропитаться, прежде чем салат можно будет подавать на стол.
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Чтобы украсить салат, измельчите немного укропа. Посыпьте нарезанной зеленью по кругу, а в центр положите три целые веточки. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.
Салат "Мимоза" на 8 Марта
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 262 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 0,5 стакана (125 г)
- Тунец в масле – 1 банка (190 г)
- Морковь – 2 шт. (200-250 г)
- Твердый сыр – 75 г
- Яйца – 3 шт.
- Лук – 1 небольшая головка
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Майонез – 250-300 г
Способ приготовления:
- Рис отварить в подсоленной воде. Охладить.
- С рыбы слить масло, размять вилкой.
- Морковь и яйца отварить до готовности, остудить, почистить.
- По отдельности натереть на крупной терке морковь, белки, сыр, а желтки – на мелкой. Лук мелко нарезать и по желанию замариновать в винном уксусе или залить кипятком и оставить на 10-15 минут.
- Можно собрать салат в прозрачном салатнике, в форме диаметром 20 см или в порционных формах.
Как собрать салат "Мимоза"
- 1 слой – рис. Его нужно приправить перцем, смазать тонким слоем майонеза;
- 2 слой – рыба;
- 3 слой – лук, смазанный майонезом;
- 4 слой – морковь. Посолить ее, поперчить, смазать майонезом;
- 5 слой – белки. Посолить, поперчить, смазать майонезом;
- 6 слой – рыба;
- 7 слой – лук, смазать майонезом;
- 8 слой – сыр, смазать майонезом;
- 9 слой – тертые желтки.
Охладить салат перед подачей в течение двух-трех часов.
Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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