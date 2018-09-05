Салат Цезарь: классический рецепт от Марты Стюарт

В традиционный состав салата входят зелень, соус и гренки

Салат Цезарь от Марты Стюарт Фото: Jcstudio / Freepik

Классический салат Цезарь – это салат ромэн с густой яичной заправкой и крутонами. Если вы предпочитаете не использовать сырой желток в рецепте, замените его столовой ложкой магазинного майонеза.

Салат Цезарь от Марты Стюарт

Ингредиенты:

Для крутонов:

2 столовые ложки сливочного масла, растопленного

1 столовая ложка оливкового масла экстра вирджин

225-300 г деревенского итальянского хлеба без корок, нарезанного кубиками

2 чайные ложки соли

1/4 чайной ложки молотого кайенского перца

1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца

Для салата:

2 зубчика чеснока

4 филе анчоуса

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка свежего молотого перца

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1 чайная ложка вустерского соуса

1/2 чайной ложки дижонской горчицы

1 большой яичный желток

1/2 стакана оливкового масла экстра вирджин

550 г салата ромэн

1 стакан свежего тертого сыра Пармезан или 70 г сыра Романо, натертого овощечисткой

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 220 С. Смешайте сливочное и оливковое масло в большой миске. Добавьте кубики хлеба и перемешайте. Посыпьте солью, кайенским перцем и черным перцем; еще раз перемешайте. Выложите хлеб в один слой на большой противень. Готовьте в течение 10 минут, чтобы гренки подрумянились. Поместите чеснок, филе анчоуса и соль в деревянную салатную миску. Используя две вилки, разотрите чеснок и анчоусы в пасту. Добавьте перец, лимонный сок, вустерский соус, горчицу и яичный желток, взбейте вилкой. Влейте оливковое масло и перемешайте. Помойте головки салата, снимите верхние листья. Нижние листья помойте и обсушите, нарежьте кусочками 3-4 см. Сложите гренки, салат и сыр в миску, хорошо перемешайте. Если хотите, посыпьте дополнительной порцией сыра. Немедленно подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами завтраков от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить идеальные черничные маффины по ее рецепту.

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