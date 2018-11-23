Салат Цезарь: классический рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный салат Цезарь – это сочная зелень с яичной заправкой и крутонами

Классический салат Цезарь Фото: depositphotos.com

"Настоящий салат Цезарь должен быть сделан с нежными, молоденькими, хрустящими листиками салата романо, но все детали блюда так хороши, что позволяют наслаждаться его чудесным вкусом с любой зеленью", – говорит Юлия Высоцкая.

Салат Цезарь классический

Ингредиенты:

2 пучка листового салата

1/2 буханки белого хлеба

6 анчоусов

50 г пармезана

3 ст. л. оливкового масла

Для заправки:

4 анчоуса

2 куриных яйца

половина лимона

1 зубчик чеснока

3 ст. л. оливкового масла

1 ст.л. французской горчицы

щепотка молотого перца

щепотка морской соли

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Цезарь с курицей: полезный рецепт от Джейми Оливера

Рецепт приготовления:

Приготовить крутоны: хлеб без корки поломать на небольшие кусочки, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке 7-8 минут. Яйца отварить вкрутую, вынуть желтки. Пармезан нарезать крупными хлопьями с помощью овощечистки. Выжать сок из лимона, убрать косточки. Чеснок почистить и растереть с солью и перцем. Приготовить заправку: добавить к чесноку с солью оливковое масло, горчицу, желтки, лимонный сок, анчоусы и перемешать. Листья салата сбрызнуть заправкой, перемешать. Выложить салат на тарелки, добавить в каждую немного крутонов, пару анчоусов, посыпать все пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль: