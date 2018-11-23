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Салат Цезарь: классический рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный салат Цезарь – это сочная зелень с яичной заправкой и крутонами

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:00
Классический салат Цезарь Фото: depositphotos.com
Классический салат Цезарь Фото: depositphotos.com

"Настоящий салат Цезарь должен быть сделан с нежными, молоденькими, хрустящими листиками салата романо, но все детали блюда так хороши, что позволяют наслаждаться его чудесным вкусом с любой зеленью", – говорит Юлия Высоцкая.

Салат Цезарь классический

Ингредиенты:

  • 2 пучка листового салата
  • 1/2 буханки белого хлеба
  • 6 анчоусов
  • 50 г пармезана
  • 3 ст. л. оливкового масла

Для заправки:

  • 4 анчоуса
  • 2 куриных яйца
  • половина лимона
  • 1 зубчик чеснока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст.л. французской горчицы
  • щепотка молотого перца
  • щепотка морской соли
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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить крутоны: хлеб без корки поломать на небольшие кусочки, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке 7-8 минут.
  2. Яйца отварить вкрутую, вынуть желтки.
  3. Пармезан нарезать крупными хлопьями с помощью овощечистки.
  4. Выжать сок из лимона, убрать косточки.
  5. Чеснок почистить и растереть с солью и перцем.
  6. Приготовить заправку: добавить к чесноку с солью оливковое масло, горчицу, желтки, лимонный сок, анчоусы и перемешать.
  7. Листья салата сбрызнуть заправкой, перемешать.
  8. Выложить салат на тарелки, добавить в каждую немного крутонов, пару анчоусов, посыпать все пармезаном.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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Источник: "Сегодня"
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