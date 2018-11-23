Салат Цезарь: классический рецепт от Юлии Высоцкой
Оригинальный салат Цезарь – это сочная зелень с яичной заправкой и крутонами
"Настоящий салат Цезарь должен быть сделан с нежными, молоденькими, хрустящими листиками салата романо, но все детали блюда так хороши, что позволяют наслаждаться его чудесным вкусом с любой зеленью", – говорит Юлия Высоцкая.
Салат Цезарь классический
Ингредиенты:
- 2 пучка листового салата
- 1/2 буханки белого хлеба
- 6 анчоусов
- 50 г пармезана
- 3 ст. л. оливкового масла
Для заправки:
- 4 анчоуса
- 2 куриных яйца
- половина лимона
- 1 зубчик чеснока
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст.л. французской горчицы
- щепотка молотого перца
- щепотка морской соли
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Рецепт приготовления:
- Приготовить крутоны: хлеб без корки поломать на небольшие кусочки, сбрызнуть оливковым маслом и запекать в духовке 7-8 минут.
- Яйца отварить вкрутую, вынуть желтки.
- Пармезан нарезать крупными хлопьями с помощью овощечистки.
- Выжать сок из лимона, убрать косточки.
- Чеснок почистить и растереть с солью и перцем.
- Приготовить заправку: добавить к чесноку с солью оливковое масло, горчицу, желтки, лимонный сок, анчоусы и перемешать.
- Листья салата сбрызнуть заправкой, перемешать.
- Выложить салат на тарелки, добавить в каждую немного крутонов, пару анчоусов, посыпать все пармезаном.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
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Источник: "Сегодня"