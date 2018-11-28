Салат Цезарь: простой рецепт с жареной курицей и гренками
Курица, приготовленная на сковороде гриль, получается мягкой и сочной
Классический салат Цезарь – это хрустящий салат романо, тающее во рту куриное филе и, конечно же, знаменитая яично-чесночная заправка. Его приготовление не требует больших усилий и не занимает много времени. Но результат впечатляет как на вкус, так и на вид.
Салат Цезарь с курицей
Ингредиенты:
- 4 куриных филе
- большой пучок салата романо
- 7 кусков белого или серого хлеба
- 30 г пармезана
- 50 мл соевого соуса
Для заправки:
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 2 столовые ложки сока лимона
- 0,5 чайной ложки дижонской горчицы
- 5 филе анчоусов
- 180 мл оливкового масла
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалат Цезарь: классический рецепт от Марты Стюарт
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отбить, залить соевым соусом и оставить на 15-30 минут.
- Помыть и обсушить салатные листья, порвать в большую салатницу.
- Порезать хлеб на ровные кубики размером в 1,5-2 см. Обжарить в сковородке на оливковом масле до хрустящего состояния. Остудить, выложить к листьям салата.
- Для приготовления соуса необходимо взбить все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере до получения однородной массы. Затем следует постепенно добавить оливковое масло, продолжая взбивать, пока соус не загустеет.
- Добавить заправку к салату и перемешать. Выложить на тарелки.
- Куриное филе пожарить на сковородке гриль до полной готовности, нарезать и положить сверху на зелень. Последний штрих – посыпать все тертым сыром.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:
Еще несколько материалов по теме:Рецепт заправки из авокадо, которая сделает овощные салаты еще полезнее Как приготовить жюльен с курицей и грибами Лучшие рецепты: хрустящая курица по-китайски от Григория Германа Рецепт дня: салат из лосося, рукколы и помидоров черри
Источник: cookingtime.ru