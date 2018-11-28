Салат Цезарь: простой рецепт с жареной курицей и гренками

Курица, приготовленная на сковороде гриль, получается мягкой и сочной

Салат Цезарь с курицей гриль Фото: depositphotos.com

Классический салат Цезарь – это хрустящий салат романо, тающее во рту куриное филе и, конечно же, знаменитая яично-чесночная заправка. Его приготовление не требует больших усилий и не занимает много времени. Но результат впечатляет как на вкус, так и на вид.

Салат Цезарь с курицей

Ингредиенты:

4 куриных филе

большой пучок салата романо

7 кусков белого или серого хлеба

30 г пармезана

50 мл соевого соуса

Для заправки:

1 яйцо

1 зубчик чеснока

2 столовые ложки сока лимона

0,5 чайной ложки дижонской горчицы

5 филе анчоусов

180 мл оливкового масла

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Рецепт приготовления:

Куриное филе отбить, залить соевым соусом и оставить на 15-30 минут. Помыть и обсушить салатные листья, порвать в большую салатницу. Порезать хлеб на ровные кубики размером в 1,5-2 см. Обжарить в сковородке на оливковом масле до хрустящего состояния. Остудить, выложить к листьям салата. Для приготовления соуса необходимо взбить все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере до получения однородной массы. Затем следует постепенно добавить оливковое масло, продолжая взбивать, пока соус не загустеет. Добавить заправку к салату и перемешать. Выложить на тарелки. Куриное филе пожарить на сковородке гриль до полной готовности, нарезать и положить сверху на зелень. Последний штрих – посыпать все тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль: