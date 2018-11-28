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Салат Цезарь: простой рецепт с жареной курицей и гренками

Курица, приготовленная на сковороде гриль, получается мягкой и сочной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:48
Салат Цезарь с курицей гриль Фото: depositphotos.com
Салат Цезарь с курицей гриль Фото: depositphotos.com

Классический салат Цезарь – это хрустящий салат романо, тающее во рту куриное филе и, конечно же, знаменитая яично-чесночная заправка. Его приготовление не требует больших усилий и не занимает много времени. Но результат впечатляет как на вкус, так и на вид.

Салат Цезарь с курицей

Ингредиенты:

  • 4 куриных филе
  • большой пучок салата романо
  • 7 кусков белого или серого хлеба
  • 30 г пармезана
  • 50 мл соевого соуса

Для заправки:

  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки сока лимона
  • 0,5 чайной ложки дижонской горчицы
  • 5 филе анчоусов
  • 180 мл оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отбить, залить соевым соусом и оставить на 15-30 минут.
  2. Помыть и обсушить салатные листья, порвать в большую салатницу.
  3. Порезать хлеб на ровные кубики размером в 1,5-2 см. Обжарить в сковородке на оливковом масле до хрустящего состояния. Остудить, выложить к листьям салата.
  4. Для приготовления соуса необходимо взбить все ингредиенты (кроме оливкового масла) в блендере до получения однородной массы. Затем следует постепенно добавить оливковое масло, продолжая взбивать, пока соус не загустеет.
  5. Добавить заправку к салату и перемешать. Выложить на тарелки.
  6. Куриное филе пожарить на сковородке гриль до полной готовности, нарезать и положить сверху на зелень. Последний штрих – посыпать все тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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Источник: cookingtime.ru
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