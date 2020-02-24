Салат для похудения из авокадо, лосося и грейпфрута

Рецепт диетического салата из красной рыбы

Грейпфрут очень полезен для здоровья. Если вы следите за своей фигурой, этот цитрус – настоящая находка для вас. В 100 г грейпфрута содержится всего-навсего 35 ккал. А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.

Мы советуем сделать из грейпфрута вкусный и полезный салат с добавлением авокадо и красной рыбы. Заправляется он смесью оливкового масла и лимонного сока.

Салат с лососем, авокадо и грейпфрутом

Салат из грейпфрута с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 авокадо

150 г слабосоленого филе лосося

1 розовый грейпфрут

1 апельсин

200 г салатного микса

Несколько капель бальзамического уксуса

3 ст.л. оливкового масла

Долька лимона

Соль

Сахар

Молотый перец

Способ приготовления:

Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками. С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками. Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду. Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли. На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.

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Как сделать так, чтобы грейпфрут не горчил

Горьковатый привкус плодам придает пленка, разделяющая его мякоть на дольки. У мандаринов, апельсинов и прочих цитрусовых она безвкусна, а вот у грейпфрута насыщена гликозидами и хинной кислотой. Эти вещества, конечно, полезны, но аппетиту, увы, не способствуют. Как же насладиться сочной мякотью, не испортив впечатления? Выход один: нужно избавиться от пленки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. "Сегодня" также объясняли, почему некоторые лекарства несовместимы с грейпфрутами.

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