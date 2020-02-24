Салат для похудения из авокадо, лосося и грейпфрута
Рецепт диетического салата из красной рыбы
Грейпфрут очень полезен для здоровья. Если вы следите за своей фигурой, этот цитрус – настоящая находка для вас. В 100 г грейпфрута содержится всего-навсего 35 ккал. А органические кислоты, входящие в его состав, улучшают обменные процессы в организме.
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Мы советуем сделать из грейпфрута вкусный и полезный салат с добавлением авокадо и красной рыбы. Заправляется он смесью оливкового масла и лимонного сока.
Салат с лососем, авокадо и грейпфрутом
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 150 г слабосоленого филе лосося
- 1 розовый грейпфрут
- 1 апельсин
- 200 г салатного микса
- Несколько капель бальзамического уксуса
- 3 ст.л. оливкового масла
- Долька лимона
- Соль
- Сахар
- Молотый перец
Способ приготовления:
- Салатные листья на час замочить в холодной воде, обсушить и порвать руками.
- С авокадо снять кожуру, удалить косточку и нарезать мякоть кубиками или тонкими ломтиками.
- Цитрусовые почистить, разделить на дольки и снять кожицу. Из остатков выжать сок в отдельную посуду.
- Для заправки смешать оливковое масло, уксус, 1 ст.л. цитрусового сока, немного сахара, молотого перца и соли.
- На тарелку выложить салатные листья, кусочки авокадо, цитрусовых и тонкие ломтики красной рыбы. Полить заправкой и подавать.
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Как сделать так, чтобы грейпфрут не горчил
Горьковатый привкус плодам придает пленка, разделяющая его мякоть на дольки. У мандаринов, апельсинов и прочих цитрусовых она безвкусна, а вот у грейпфрута насыщена гликозидами и хинной кислотой. Эти вещества, конечно, полезны, но аппетиту, увы, не способствуют. Как же насладиться сочной мякотью, не испортив впечатления? Выход один: нужно избавиться от пленки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь грейпфрут на завтрак с творогом. "Сегодня" также объясняли, почему некоторые лекарства несовместимы с грейпфрутами.
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