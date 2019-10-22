Салат из авокадо с огурцом и лососем: рецепт дня

Салат-коктейль из авокадо, красной рыбы и огурцов с йогуртовой заправкой

Салат-коктейль из авокадо с огурцом и лососем Фото: Depositphotos

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Мы предлагаем сделать вкусный салат из авокадо с огурцами и слабосоленым лососем. Он заправляется натуральным йогуртом и подается в креманках.

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Салат из авокадо с огурцом и лососем

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

200 г малосольного лосося

300 г натурального густого йогурта

2 свежих огурца

1 стебель сельдерея

Сок половины лимона

1 авокадо

Укроп – по вкусу

Петрушка – по вкусу

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления:

Огурец и авокадо очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с тонко нарезанным сельдереем. Добавьте сок лимона и измельченную петрушку, приправьте и перемешайте. Выложите смесь на дно бокала для подачи. Смешайте йогурт с ложечкой майонеза, добавьте нарезанный укроп, перемешайте и выложите вторым слоем. Ломтики рыбы красиво сверните и выложите на слой йогурта с зеленью. Украсьте веточками укропа. Перед подачей поставьте ненадолго в холодильник.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.

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