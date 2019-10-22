Салат из авокадо с огурцом и лососем: рецепт дня
Салат-коктейль из авокадо, красной рыбы и огурцов с йогуртовой заправкой
Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
Мы предлагаем сделать вкусный салат из авокадо с огурцами и слабосоленым лососем. Он заправляется натуральным йогуртом и подается в креманках.
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Салат из авокадо с огурцом и лососем
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 200 г малосольного лосося
- 300 г натурального густого йогурта
- 2 свежих огурца
- 1 стебель сельдерея
- Сок половины лимона
- 1 авокадо
- Укроп – по вкусу
- Петрушка – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Огурец и авокадо очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с тонко нарезанным сельдереем. Добавьте сок лимона и измельченную петрушку, приправьте и перемешайте. Выложите смесь на дно бокала для подачи.
- Смешайте йогурт с ложечкой майонеза, добавьте нарезанный укроп, перемешайте и выложите вторым слоем.
- Ломтики рыбы красиво сверните и выложите на слой йогурта с зеленью. Украсьте веточками укропа.
- Перед подачей поставьте ненадолго в холодильник.
Что делать, если вам попался зеленый авокадо
Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.
Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.
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