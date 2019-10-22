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Салат из авокадо с огурцом и лососем: рецепт дня

Салат-коктейль из авокадо, красной рыбы и огурцов с йогуртовой заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Салат-коктейль из авокадо с огурцом и лососем
Салат-коктейль из авокадо с огурцом и лососем
Фото: Depositphotos

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Мы предлагаем сделать вкусный салат из авокадо с огурцами и слабосоленым лососем. Он заправляется натуральным йогуртом и подается в креманках.

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Салат из авокадо с огурцом и лососем

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 200 г малосольного лосося
  • 300 г натурального густого йогурта
  • 2 свежих огурца
  • 1 стебель сельдерея
  • Сок половины лимона
  • 1 авокадо
  • Укроп – по вкусу
  • Петрушка – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурец и авокадо очистите и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с тонко нарезанным сельдереем. Добавьте сок лимона и измельченную петрушку, приправьте и перемешайте. Выложите смесь на дно бокала для подачи.
  2. Смешайте йогурт с ложечкой майонеза, добавьте нарезанный укроп, перемешайте и выложите вторым слоем.
  3. Ломтики рыбы красиво сверните и выложите на слой йогурта с зеленью. Украсьте веточками укропа.
  4. Перед подачей поставьте ненадолго в холодильник.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он дойдет за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами, например, с бананами.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с виноградом и курицей.

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Источник: Сегодня
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