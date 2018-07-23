Салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками

Вы можете использовать вареное, жареное или запеченное куриное филе

Салат из курицы с авокадо Фото: depositphotos.com

Этот простой, сытный салат – идеальный способ использовать остатки курицы. Ароматная чесночная заправка и поджаристые тосты отлично подчеркивают его вкус.

Салат из курицы и авокадо

Для заправки:

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот

2 столовые ложки лимонного сока

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки молотого черного перца

1/2 чашки майонеза

1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта

2 столовые ложки измельченного зеленого лука

Для чесночных тостов:

4 кусочка хрустящего деревенского хлеба

2 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока, очищенный

Для салата:

2 кочана салата ромен, листья порвать руками

2 чашки нарезанной готовой курицы

2 средних спелых авокадо, нарезанных

небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой

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Рецепт приготовления:

Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо. Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком. Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.

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