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Салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками

Вы можете использовать вареное, жареное или запеченное куриное филе

Редакция Сегодня Lifestyle
23 Июля 2018, 16:30
Салат из курицы с авокадо Фото: depositphotos.com
Салат из курицы с авокадо Фото: depositphotos.com

Этот простой, сытный салат – идеальный способ использовать остатки курицы. Ароматная чесночная заправка и поджаристые тосты отлично подчеркивают его вкус.

Салат из курицы и авокадо

Для заправки:

  • 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки молотого черного перца
  • 1/2 чашки майонеза 
  • 1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта
  • 2 столовые ложки измельченного зеленого лука

Для чесночных тостов:

  • 4 кусочка хрустящего деревенского хлеба
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока, очищенный

Для салата:

  • 2 кочана салата ромен, листья порвать руками
  • 2 чашки нарезанной готовой курицы
  • 2 средних спелых авокадо, нарезанных
  • небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой
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Рецепт приготовления:

  1. Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
  2. Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.
  3. Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.

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Источник: "Сегодня"
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