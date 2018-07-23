Салат из курицы и авокадо с пряной заправкой и чесночными гренками
Вы можете использовать вареное, жареное или запеченное куриное филе
Этот простой, сытный салат – идеальный способ использовать остатки курицы. Ароматная чесночная заправка и поджаристые тосты отлично подчеркивают его вкус.
Салат из курицы и авокадо
Для заправки:
- 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки молотого черного перца
- 1/2 чашки майонеза
- 1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта
- 2 столовые ложки измельченного зеленого лука
Для чесночных тостов:
- 4 кусочка хрустящего деревенского хлеба
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 зубчик чеснока, очищенный
Для салата:
- 2 кочана салата ромен, листья порвать руками
- 2 чашки нарезанной готовой курицы
- 2 средних спелых авокадо, нарезанных
- небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой
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Рецепт приготовления:
- Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
- Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.
- Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.
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Источник: "Сегодня"