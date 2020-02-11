Салат из печени трески: три праздничных рецепта

Быстрые и вкусные салаты из печени трески

Салат из печени трески Фото: Depositphotos

Печень трески – прекрасная основа для приготовления салатов. Она богата полезными омега-3 жирами и витамином D, необходимыми для здоровья кожи, волос и костей. Печень трески также используют как средство для лечения ревматизма, болей в суставах и мышцах.

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Салат из печени трески с огурцами

Салат из печени трески с огурцами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 перепелиных яиц

1 пучок салатных листьев

2 свежих огурца

1 банка печени трески

Соус винегрет – для заправки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Перепелиные яйца отварить в течение пяти минут в кипящей воде. Остудить, почистить и разрезать пополам. Листья салата помыть и порвать руками. Огурцы помыть и тонко нарезать. Печень трески вынуть из банки, разделить на кусочки. Соединить все ингредиенты салата в миске, полить соусом винегрет и приправить по вкусу.

Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Салат из печени трески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

240 г печени трески

3 куриных яйца

2 ст. л. красной икры

2 свежих огурца

1 картофелина

1 пучок зеленого лука

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Быстрый салат из печени трески

Салат из печени трески и яиц Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

125 г печени трески (1 небольшая баночка)

8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)

Свежемолотый перец

Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

Печень трески извлечь из масла. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоеного салата с черносливом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать легкий салат с тунцом.

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