Салат из печени трески: три праздничных рецепта
Быстрые и вкусные салаты из печени трески
Печень трески – прекрасная основа для приготовления салатов. Она богата полезными омега-3 жирами и витамином D, необходимыми для здоровья кожи, волос и костей. Печень трески также используют как средство для лечения ревматизма, болей в суставах и мышцах.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
Читайте также:Запеченная треска с помидорами черри: рецепт дня
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 перепелиных яиц
- 1 пучок салатных листьев
- 2 свежих огурца
- 1 банка печени трески
- Соус винегрет – для заправки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Перепелиные яйца отварить в течение пяти минут в кипящей воде. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Листья салата помыть и порвать руками. Огурцы помыть и тонко нарезать.
- Печень трески вынуть из банки, разделить на кусочки.
- Соединить все ингредиенты салата в миске, полить соусом винегрет и приправить по вкусу.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 240 г печени трески
- 3 куриных яйца
- 2 ст. л. красной икры
- 2 свежих огурца
- 1 картофелина
- 1 пучок зеленого лука
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
- Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
- Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
- Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
- Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
- Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
- Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
- Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
- 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
- Свежемолотый перец
- Пара стрелок зеленого лука
Способ приготовления:
- Печень трески извлечь из масла.
- Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
- Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
- В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.
Напомним, ранее мы делились рецептом слоеного салата с черносливом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать легкий салат с тунцом.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Быстрый рецепт нежного творожного печенья Пикантный салат с копченой курицей и виноградом Что съесть на ужин легкое: ТОП-5 рецептов диетических супов Как правильно варить рис в домашних условиях
Источник: Сегодня