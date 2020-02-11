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Салат из печени трески: три праздничных рецепта

Быстрые и вкусные салаты из печени трески

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Салат из печени трески
Салат из печени трески
Фото: Depositphotos

Печень трески – прекрасная основа для приготовления салатов. Она богата полезными омега-3 жирами и витамином D, необходимыми для здоровья кожи, волос и костей. Печень трески также используют как средство для лечения ревматизма, болей в суставах и мышцах.

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Салат из печени трески с огурцами

Салат из печени трески с огурцами
Салат из печени трески с огурцами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 перепелиных яиц
  • 1 пучок салатных листьев
  • 2 свежих огурца
  • 1 банка печени трески
  • Соус винегрет – для заправки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перепелиные яйца отварить в течение пяти минут в кипящей воде. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  2. Листья салата помыть и порвать руками. Огурцы помыть и тонко нарезать.
  3. Печень трески вынуть из банки, разделить на кусочки.
  4. Соединить все ингредиенты салата в миске, полить соусом винегрет и приправить по вкусу.

Салат из печени трески, огурцов и картофеля

Салат из печени трески
Салат из печени трески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 240 г печени трески
  • 3 куриных яйца
  • 2 ст. л. красной икры
  • 2 свежих огурца
  • 1 картофелина
  • 1 пучок зеленого лука
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

  1. Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
  2. Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
  3. Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
  4. Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
  5. Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
  6. Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
  7. Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.

Быстрый салат из печени трески

Салат из печени трески и яиц
Салат из печени трески и яиц
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
  • 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
  • Свежемолотый перец
  • Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Печень трески извлечь из масла.
  2. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
  3. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
  4. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоеного салата с черносливом. "Сегодня" также рассказывали, как сделать легкий салат с тунцом.

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Источник: Сегодня
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