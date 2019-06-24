Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Салат из зеленых овощей от победителя шоу "МастерШеф. Профессионалы"

Рецепт летнего салата от Павла Серветника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Победитель "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник
Победитель "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник
Фото: пресс-служба СТБ

Павел Серветник, победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы", поделился рецептом зеленого летнего салата. Сезонная зелень не может быть скучной, особенно, если ее правильно обыграть. Павел рекомендует подавать овощи в сыром виде с соленой заправкой.

Смотрите видео, как правильно хранить и готовить салаты:

"Это суперполезный салат, в котором все ингредиенты мы используем в сыром виде, чтобы сохранить полезные свойства", – говорит Серветник.

Салат "зеленое-зеленое-зеленое" от Павла Серветника

Ингредиенты:

Для салата:

  • Спаржа  – 2 шт.
  • Половина авокадо
  • Брокколи – 40 г
  • Шпинат -20 г
  • Щавель – 20 г
  • Молодой горошек или замороженный горошек – 40 г

Для соуса "Петрушечный песто":

  • Петрушка – 30 г
  • Орехи по вкусу – 30 г
  • Масло оливковое (можно с трюфельным маслом) – 80 мл
  • Чеснок – 5 г
  • Соль – по вкусу
  • Пармезан – 20 г
  • Шампиньон – 40 г

Читайте также
"МастерШеф. Профессионалы": все подробности финала шоу

Рецепт приготовления:

  1. Спаржу, брокколи и авокадо нарезаем с помощью мандолины тонкими слайсами. Салат получится суперхрустящим, а щавель придаст легкую кислинку общему вкусу.
  2. Все ингредиенты для соуса перебиваем блендером. В глубокую миску выкладываем овощи и заправляем петрушечным песто.
  3. Важно щедро посолить заправку. Когда заправим салат, это только усилит насыщенный вкус всех ингредиентов. Попробуйте, не пожалеете!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить карамельный пудинг по рецепту Лизы Глинской. А участники "МастерШеф. Профессионалы" поделились кулинарными лайфхаками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куриная грудка в пикантном маринаде от диетолога Светланы Фус Клубничный смузи: рецепт с бананом, медом и йогуртом Киш с сыром, вялеными томатами и кедровыми орехами Как правильно варить макароны, чтоб они не слипались
салат рецепт МастерШеф
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
На руки Анджелины Джоли стало страшно смотреть
На руки Анджелины Джоли стало страшно смотреть
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 15:03Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняШоу-бизнес

Яне Соломко запретили выезд из Украины

Новости партнеров

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
10 признаков, что муж хочет развестись и бросить тебя
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
Почему отекает лицо у женщин: 9 неожиданных причин
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
Кончіта
Кончіта "вигуляла" новий образ
Почему велосипедисты и пешеходы живут дольше остальных
Почему велосипедисты и пешеходы живут дольше остальных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь