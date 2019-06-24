Салат из зеленых овощей от победителя шоу "МастерШеф. Профессионалы"

Рецепт летнего салата от Павла Серветника

Победитель "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник Фото: пресс-служба СТБ

Павел Серветник, победитель шоу "МастерШеф. Профессионалы", поделился рецептом зеленого летнего салата. Сезонная зелень не может быть скучной, особенно, если ее правильно обыграть. Павел рекомендует подавать овощи в сыром виде с соленой заправкой.

Смотрите видео, как правильно хранить и готовить салаты:

"Это суперполезный салат, в котором все ингредиенты мы используем в сыром виде, чтобы сохранить полезные свойства", – говорит Серветник.

Салат "зеленое-зеленое-зеленое" от Павла Серветника

Ингредиенты:

Для салата:

Спаржа – 2 шт.

Половина авокадо

Брокколи – 40 г

Шпинат -20 г

Щавель – 20 г

Молодой горошек или замороженный горошек – 40 г

Для соуса "Петрушечный песто":

Петрушка – 30 г

Орехи по вкусу – 30 г

Масло оливковое (можно с трюфельным маслом) – 80 мл

Чеснок – 5 г

Соль – по вкусу

Пармезан – 20 г

Шампиньон – 40 г

Рецепт приготовления:

Спаржу, брокколи и авокадо нарезаем с помощью мандолины тонкими слайсами. Салат получится суперхрустящим, а щавель придаст легкую кислинку общему вкусу. Все ингредиенты для соуса перебиваем блендером. В глубокую миску выкладываем овощи и заправляем петрушечным песто. Важно щедро посолить заправку. Когда заправим салат, это только усилит насыщенный вкус всех ингредиентов. Попробуйте, не пожалеете!

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