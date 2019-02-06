Салат "Капрезе": рецепт для романтического ужина на День святого Валентина
Если вы сделаете сердечки из сыра, то получите праздничное блюдо на 14 февраля
В классическом рецепте "Капрезе" нарезанные ломтиками моцарелла, помидоры и листики базилика укладываются поочередно по кругу, сверху приправляются солью и черным перцем и поливаются оливковым маслом. Чтобы превратить этот итальянский салат в праздничное блюдо на День святого Валентина, вырежьте из кусочков моцареллы сердечки.
"Капрезе" на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 2 мясистых помидора
- 1 большой шарик моцареллы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Свежемолотый черный перец
- Сушеные итальянские травы
- Зеленый базилик
- Бальзамический уксус
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Рецепт приготовления:
- Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.
- Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.
- Измельчаем черный перец в мельнице для специй.
- Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.
- Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня