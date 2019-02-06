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Салат "Капрезе": рецепт для романтического ужина на День святого Валентина

Если вы сделаете сердечки из сыра, то получите праздничное блюдо на 14 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Салат "Капрезе" Фото: freepik.com
Салат "Капрезе"
Фото: freepik.com

В классическом рецепте "Капрезе" нарезанные ломтиками моцарелла, помидоры и листики базилика укладываются поочередно по кругу, сверху приправляются солью и черным перцем и поливаются оливковым маслом. Чтобы превратить этот итальянский салат в праздничное блюдо на День святого Валентина, вырежьте из кусочков моцареллы сердечки.

"Капрезе" на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • 2 мясистых помидора
  • 1 большой шарик моцареллы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Свежемолотый черный перец
  • Сушеные итальянские травы
  • Зеленый базилик
  • Бальзамический уксус

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Рецепт приготовления:

  1. Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм.
  2. Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья.
  3. Измельчаем черный перец в мельнице для специй.
  4. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами.
  5. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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