Салат "Капрезе": рецепт для романтического ужина на День святого Валентина

Если вы сделаете сердечки из сыра, то получите праздничное блюдо на 14 февраля

Салат "Капрезе" Фото: freepik.com

В классическом рецепте "Капрезе" нарезанные ломтиками моцарелла, помидоры и листики базилика укладываются поочередно по кругу, сверху приправляются солью и черным перцем и поливаются оливковым маслом. Чтобы превратить этот итальянский салат в праздничное блюдо на День святого Валентина, вырежьте из кусочков моцареллы сердечки.

"Капрезе" на День святого Валентина

Ингредиенты:

2 мясистых помидора

1 большой шарик моцареллы

2 ст.л. оливкового масла

Свежемолотый черный перец

Сушеные итальянские травы

Зеленый базилик

Бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

Помидоры моем и режем кружочками толщиной примерно 5 мм. Моцареллу вынимаем из рассола и режем тонкими пластинками. Вырезаем сердечки с помощи формочки для печенья. Измельчаем черный перец в мельнице для специй. Чередуя помидоры и сыр, выкладываем их по кругу. Поливаем оливковым маслом, посыпаем молотым перцем и итальянскими травами. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и украшаем листиками зеленого базилика.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить шоколадный торт в виде сердца на День святого Валентина. Мы также делились рецептом капкейков с сюрпризом.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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