Салат "Капрезе": рецепт с томатами, моцареллой, базиликом и маслинами
"Капрезе" - один из самых популярных итальянских салатов
Секрет "Капрезе" очень прост – для его приготовления нужно выбирать только качественные продукты. Помидоры – сладкие и спелые, моцареллу – самую свежую, базилик с грядки, масло – холодного отжима и родом из Италии.
Маслины, чеснок, бальзамический уксус и другие ингредиенты в классический рецепт "Капрезе" не входят, но можно добавлять их по вкусу.
Капрезе с маслинами
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- моцарелла – 1 шарик
- базилик – небольшой пучок
- маслины – горсть
- оливковое масло – 1 ст. л
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Острым ножом нарезаем помидоры и моцареллу кружками.
- Чередуя, выкладываем на тарелку помидоры, моцареллу и листики базилика.
- Сверху распределяем нарезанные тонкими кружочками маслины без косточек.
- Приправляем салат солью и свежемолотым черным перцем, поливаем оливковым маслом.
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Источник: receptam.net