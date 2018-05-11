Салат "Капрезе": рецепт с томатами, моцареллой, базиликом и маслинами

"Капрезе" - один из самых популярных итальянских салатов

Капрезе с маслинами Фото: receptam.net

Секрет "Капрезе" очень прост – для его приготовления нужно выбирать только качественные продукты. Помидоры – сладкие и спелые, моцареллу – самую свежую, базилик с грядки, масло – холодного отжима и родом из Италии.

Маслины, чеснок, бальзамический уксус и другие ингредиенты в классический рецепт "Капрезе" не входят, но можно добавлять их по вкусу.

Капрезе с маслинами

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

моцарелла – 1 шарик

базилик – небольшой пучок

маслины – горсть

оливковое масло – 1 ст. л

соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Острым ножом нарезаем помидоры и моцареллу кружками. Чередуя, выкладываем на тарелку помидоры, моцареллу и листики базилика. Сверху распределяем нарезанные тонкими кружочками маслины без косточек. Приправляем салат солью и свежемолотым черным перцем, поливаем оливковым маслом.

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