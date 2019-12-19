Салат "Крыса": рецепт на Новый год 2020

Рецепт вкусного новогоднего салата в виде Крысы

Салат в виде Крысы на Новый год

Новый год 2020 все ближе, и все чаще возникает вопрос, что приготовить на праздник. Предлагаем беспроигрышный вариант: салат в виде символа года – Белой Металлической Крысы.

Смотрите видео, как оригинально украсить салаты на Новый год:

Этот блюдо очень простое в приготовлении, но оригинальное оформление сделает его настоящим украшением новогоднего стола.

Салат "Крыса" на Новый год

Время приготовления:

50 минут

Калорийность:

182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Куриное филе – 150 г

Свежий огурец – 1 шт.

Куриные яйца – 5 шт.

Майонез – 100 г

Соль – по вкусу

Для украшения:

Колбаса

Маслины

Зеленый лук

Способ приготовления:

Яйца отварить. Желтки и белки отдельно натереть на терке. Огурец нарезать кубиками. Куриную грудку отварить и измельчить. Выложить нарезанное куриное филе на блюдо в форме овала. Посолить, смазать майонезом. Второй слой – кубики огурцов. Их нужно будет посолить и покрыть сеточкой из майонеза. Третий слой – желтки. Посолить их и смазать майонезом. Последний слой – белки, из них нужно сделать "шубку".

Как украсить салат в виде Крысы

Из оливок сделать "носик" и "глазки". Из двух колечек колбасы сформировать "ушки", "хвостик" вырезать из вареной колбасы. "Усики" сделать из перышек зеленого лука.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

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