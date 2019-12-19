Салат "Крыса": рецепт на Новый год 2020
Рецепт вкусного новогоднего салата в виде Крысы
Новый год 2020 все ближе, и все чаще возникает вопрос, что приготовить на праздник. Предлагаем беспроигрышный вариант: салат в виде символа года – Белой Металлической Крысы.
Смотрите видео, как оригинально украсить салаты на Новый год:
Этот блюдо очень простое в приготовлении, но оригинальное оформление сделает его настоящим украшением новогоднего стола.
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Салат "Крыса" на Новый год
Время приготовления:
- 50 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Куриное филе – 150 г
- Свежий огурец – 1 шт.
- Куриные яйца – 5 шт.
- Майонез – 100 г
- Соль – по вкусу
Для украшения:
- Колбаса
- Маслины
- Зеленый лук
Способ приготовления:
- Яйца отварить. Желтки и белки отдельно натереть на терке.
- Огурец нарезать кубиками. Куриную грудку отварить и измельчить.
- Выложить нарезанное куриное филе на блюдо в форме овала. Посолить, смазать майонезом.
- Второй слой – кубики огурцов. Их нужно будет посолить и покрыть сеточкой из майонеза.
- Третий слой – желтки. Посолить их и смазать майонезом.
- Последний слой – белки, из них нужно сделать "шубку".
Как украсить салат в виде Крысы
Из оливок сделать "носик" и "глазки". Из двух колечек колбасы сформировать "ушки", "хвостик" вырезать из вареной колбасы. "Усики" сделать из перышек зеленого лука.
Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.
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