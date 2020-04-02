Салат "Малахитовый браслет" с киви: необычный рецепт на Пасху
Готовим праздничный салат с киви, курицей и сыром
Предлагаем вам приготовить оригинальный праздничный салат "Малахитовый браслет". Необычное сочетание нежного куриного филе, твердого сыра и кисло-сладкого киви вас обязательно удивит.
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Этот вкусный и аппетитный салат легко может стать коронным блюдом вашего пасхального стола. Благодаря оформлению он выглядит очень нарядно.
Салат "Малахитовый браслет" на Пасху
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 152 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 4 яйца
- 150 г корейской моркови
- 100 г твердого сыра
- 100 г майонеза
- 3 киви
- 1 яблоко
Смотрите видео, как вырастить киви у себя дома:
Способ приготовления:
- Куриное филе промыть, залить холодной водой. Посолить и отварить до готовности. Остудить.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Остывшее филе нарезать мелкими кубиками.
- На белую тарелку поставить пустой стакан, выложить вокруг него первый слой салата – куриное мясо. Смазать майонезом — так же поступить и со всеми следующими слоями.
- Второй слой – морковь по-корейски. Ее нужно будет отжать от лишней жидкости, затем разрезать на более короткие части.
- Третий слой – вареные яйца, нарезанные мелкими кубиками.
- Следующим слоем выложить натертое яблоко, предварительно очищенное.
- Твердый сыр натереть на средней терке, распределить поверх всего салата.
- Украсить салат нарезанным киви. Фрукт очистить от кожуры, нарезать слайсами. Для украшения можно взять целые кружочки или половинки. Перед подачей дать блюду настояться 30-40 минут в холодильнике.
На заметку
Яблоко используйте не слишком кислое. При покупке киви для салата выбирайте спелый, но не перезревший фрукт, иначе его будет трудно очистить и нарезать.
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