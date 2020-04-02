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Салат "Малахитовый браслет" с киви: необычный рецепт на Пасху

Готовим праздничный салат с киви, курицей и сыром

Ирина Павлина
Сегодня, 19:34

Предлагаем вам приготовить оригинальный праздничный салат "Малахитовый браслет". Необычное сочетание нежного куриного филе, твердого сыра и кисло-сладкого киви вас обязательно удивит.

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Этот вкусный и аппетитный салат легко может стать коронным блюдом вашего пасхального стола. Благодаря оформлению он выглядит очень нарядно.

Салат "Малахитовый браслет" на Пасху

Салат "Малахитовый браслет"
Салат "Малахитовый браслет"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 152 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе
  • 4 яйца
  • 150 г корейской моркови
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г майонеза
  • 3 киви
  • 1 яблоко

Смотрите видео, как вырастить киви у себя дома:

Способ приготовления:

  1. Куриное филе промыть, залить холодной водой. Посолить и отварить до готовности. Остудить.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
  3. Остывшее филе нарезать мелкими кубиками.
  4. На белую тарелку поставить пустой стакан, выложить вокруг него первый слой салата – куриное мясо. Смазать майонезом — так же поступить и со всеми следующими слоями.
  5. Второй слой – морковь по-корейски. Ее нужно будет отжать от лишней жидкости, затем разрезать на более короткие части.
  6. Третий слой – вареные яйца, нарезанные мелкими кубиками.
  7. Следующим слоем выложить натертое яблоко, предварительно очищенное.
  8. Твердый сыр натереть на средней терке, распределить поверх всего салата.
  9. Украсить салат нарезанным киви. Фрукт очистить от кожуры, нарезать слайсами. Для украшения можно взять целые кружочки или половинки. Перед подачей дать блюду настояться 30-40 минут в холодильнике.

На заметку

Яблоко используйте не слишком кислое. При покупке киви для салата выбирайте спелый, но не перезревший фрукт, иначе его будет трудно очистить и нарезать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сметанный торт с печеньем и киви. "Сегодня" также делились рецептом смузи из авокадо и киви.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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