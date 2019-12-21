Салат "Мимоза" с лососем: праздничный рецепт на Новый год
Готовим популярный новогодний салат с майонезом
Слоеные салаты выглядят на новогоднем столе чрезвычайно эффектно. Один из самых популярных слоеных салатов – "Мимоза". Мы советуем приготовить его с консервированным лососем.
Смотрите видео, как оригинально подать "Мимозу":
"Мимоза" с консервированным лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 272 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Консервированный лосось в масле – 1 банка
- Вареные яйца – 4 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Очищенная вареная морковь – 3 шт.
- Очищенный вареный картофель – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез – 1 упаковка
- Зелень – для украшения
Способ приготовления:
- Рыбу достать из рассола и размять вилкой.
- Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.
- Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом.
- Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.
- Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.
Полезный совет
По желанию вы можете добавить в салат тертый сыр или отварной рис. А для порционной подачи можно сформировать блюдо с помощью сервировочного кольца.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой салат "Мимоза". "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.