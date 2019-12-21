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Салат "Мимоза" с лососем: праздничный рецепт на Новый год

Готовим популярный новогодний салат с майонезом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Салат "Мимоза" на Новый год
Салат "Мимоза" на Новый год
Фото: Depositphotos

Слоеные салаты выглядят на новогоднем столе чрезвычайно эффектно. Один из самых популярных слоеных салатов – "Мимоза". Мы советуем приготовить его с консервированным лососем.

Смотрите видео, как оригинально подать "Мимозу":

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"Мимоза" с консервированным лососем

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Консервированный лосось в масле – 1 банка
  • Вареные яйца – 4 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Очищенная вареная морковь – 3 шт.
  • Очищенный вареный картофель – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 1 упаковка
  • Зелень – для украшения

Способ приготовления:

  1. Рыбу достать из рассола и размять вилкой.
  2. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать.
  3. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом.
  4. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез.
  5. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Полезный совет

По желанию вы можете добавить в салат тертый сыр или отварной рис. А для порционной подачи можно сформировать блюдо с помощью сервировочного кольца.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой салат "Мимоза". "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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