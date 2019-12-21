Салат "Мимоза" с лососем: праздничный рецепт на Новый год

Готовим популярный новогодний салат с майонезом

Салат "Мимоза" на Новый год Фото: Depositphotos

Слоеные салаты выглядят на новогоднем столе чрезвычайно эффектно. Один из самых популярных слоеных салатов – "Мимоза". Мы советуем приготовить его с консервированным лососем.

Смотрите видео, как оригинально подать "Мимозу":

"Мимоза" с консервированным лососем

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Консервированный лосось в масле – 1 банка

Вареные яйца – 4 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Очищенная вареная морковь – 3 шт.

Очищенный вареный картофель – 3 шт.

Соль – по вкусу

Майонез – 1 упаковка

Зелень – для украшения

Способ приготовления:

Рыбу достать из рассола и размять вилкой. Натереть на терке отварную морковь, картофель, яичные белки и желтки. Лук очистить и мелко нарезать. Выложить картофель и лук на дно салатника, смазать майонезом. Затем высыпать яичные белки и снова смазать майонезом. Сверху выложить лосося и морковь, опять нанести майонез. Посыпать салат тертым желтком, украсить зеленью и подавать на стол.

Полезный совет

По желанию вы можете добавить в салат тертый сыр или отварной рис. А для порционной подачи можно сформировать блюдо с помощью сервировочного кольца.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить простой салат "Мимоза". "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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