Салат с авокадо и беконом: рецепт от Юлии Высоцкой
Оригинальный салат без майонеза
Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда обратите внимание на рецепт от Юлии Высоцкой. Она делает салат из зелени с добавлением сухариков и жареного бекона.
Смотрите видео, в чем польза авокадо для здоровья:
Салат из авокадо, беконом и сухариками
Время приготовления:
- 2 часа 25 минут
Калорийность:
- 1468 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для салата:
- Авокадо — 1 шт.
- Бекон — 100 г
- Салат фризе — 1 пучок
- Хлеб белый — 1 батон
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Для заправки:
- Оливковое масло — 5 ст. л.
- Винный уксус красный — 2 ст. л.
- Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 190 °С.
- Листья салата вымыть, высушить, поместить в пластиковый контейнер и поставить в холодильник на несколько часов.
- С хлеба срезать корку, натереть его чесноком.
- Хлеб поломать на небольшие кусочки, уложить на противень, слегка сбрызнуть оливковым маслом и запекать крутоны в разогретой духовке 8-10 минут.
- Бекон обжаривать на сковороде до появления хрустящей корочки, затем выложить его на бумажное полотенце.
- Листья фризе отправить в глубокую салатницу.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку.
- Чайной ложкой сформировать из мякоти авокадо небольшие шарики, уложить их на салат, сверху разложить крутоны и бекон.
- Приготовить заправку, смешав 5 ст. ложек оливкового масла, винный уксус, щепотку морской соли и щепотку свежемолотого черного перца.
- Полить заправкой салат и все перемешать.
Совет от Юлии Высоцкой
"Авокадо — это не зверь, это очень вкусный фрукт, хотя внешне он похож на овощ. Листовой салат подойдет любой", – говорит Юлия Высоцкая.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с ежевикой и гранатом.
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