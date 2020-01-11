Салат с авокадо и беконом: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный салат без майонеза

Салат из авокадо с беконом Фото: Pixabay

Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда обратите внимание на рецепт от Юлии Высоцкой. Она делает салат из зелени с добавлением сухариков и жареного бекона.

Смотрите видео, в чем польза авокадо для здоровья:

Салат из авокадо, беконом и сухариками

Время приготовления:

2 часа 25 минут

Калорийность:

1468 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для салата:

Авокадо — 1 шт.

Бекон — 100 г

Салат фризе — 1 пучок

Хлеб белый — 1 батон

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло — 2 ст. л.

Для заправки:

Оливковое масло — 5 ст. л.

Винный уксус красный — 2 ст. л.

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190 °С. Листья салата вымыть, высушить, поместить в пластиковый контейнер и поставить в холодильник на несколько часов. С хлеба срезать корку, натереть его чесноком. Хлеб поломать на небольшие кусочки, уложить на противень, слегка сбрызнуть оливковым маслом и запекать крутоны в разогретой духовке 8-10 минут. Бекон обжаривать на сковороде до появления хрустящей корочки, затем выложить его на бумажное полотенце. Листья фризе отправить в глубокую салатницу. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Чайной ложкой сформировать из мякоти авокадо небольшие шарики, уложить их на салат, сверху разложить крутоны и бекон. Приготовить заправку, смешав 5 ст. ложек оливкового масла, винный уксус, щепотку морской соли и щепотку свежемолотого черного перца. Полить заправкой салат и все перемешать.

Совет от Юлии Высоцкой

"Авокадо — это не зверь, это очень вкусный фрукт, хотя внешне он похож на овощ. Листовой салат подойдет любой", – говорит Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с ежевикой и гранатом.

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