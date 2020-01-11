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Салат с авокадо и беконом: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный салат без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Салат из авокадо с беконом
Салат из авокадо с беконом
Фото: Pixabay

Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда обратите внимание на рецепт от Юлии Высоцкой. Она делает салат из зелени с добавлением сухариков и жареного бекона.

Смотрите видео, в чем польза авокадо для здоровья:

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Салат из авокадо, беконом и сухариками

Время приготовления:

  • 2 часа 25 минут

Калорийность:

  • 1468 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для салата:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Бекон — 100 г
  • Салат фризе — 1 пучок
  • Хлеб белый — 1 батон
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Для заправки:

  • Оливковое масло — 5 ст. л.
  • Винный уксус красный — 2 ст. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 190 °С.
  2. Листья салата вымыть, высушить, поместить в пластиковый контейнер и поставить в холодильник на несколько часов.
  3. С хлеба срезать корку, натереть его чесноком.
  4. Хлеб поломать на небольшие кусочки, уложить на противень, слегка сбрызнуть оливковым маслом и запекать крутоны в разогретой духовке 8-10 минут.
  5. Бекон обжаривать на сковороде до появления хрустящей корочки, затем выложить его на бумажное полотенце.
  6. Листья фризе отправить в глубокую салатницу.
  7. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку.
  8. Чайной ложкой сформировать из мякоти авокадо небольшие шарики, уложить их на салат, сверху разложить крутоны и бекон.
  9. Приготовить заправку, смешав 5 ст. ложек оливкового масла, винный уксус, щепотку морской соли и щепотку свежемолотого черного перца.
  10. Полить заправкой салат и все перемешать.

Совет от Юлии Высоцкой

"Авокадо — это не зверь, это очень вкусный фрукт, хотя внешне он похож на овощ. Листовой салат подойдет любой", – говорит Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из авокадо с яйцом, огурцами и помидорами. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с ежевикой и гранатом.

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Источник: Сегодня
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