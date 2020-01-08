Салат с курицей и пекинской капустой: рецепт дня
Готовим вкусный праздничный салат
Не знаете, как приготовить салат из пекинской капусты? Предлагаем необычный рецепт с куриным филе, морковью по-корейски, яичными блинчиками и сухариками.
Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:
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Салат с курицей и пекинской капустой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Капуста пекинская – 300 г
- Грудка куриная (отварная или запеченная) – 150 г
- Морковь по-корейски – 150 г
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез – по вкусу
- Батон – 0,5 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Масло растительное – 3 ст.л.
Способ приготовления:
- Батон нарезать на кубики 1х1 см, подсушить в духовке до золотистого цвета.
- В сковороде разогреть немного растительного масла, обжарить в нем давленый чеснок, затем удалить. Выложить в масло сухарики, слегка обжарить их.
- Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков.
- Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски.
- Аккуратно перемешать салат, заправив его майонезом.
- Добавить чесночные сухарики и подавать.
Что можно приготовить из пекинской капусты
Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.
Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.
Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.
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