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Салат с курицей и пекинской капустой: рецепт дня

Готовим вкусный праздничный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить салат из пекинской капусты? Предлагаем необычный рецепт с куриным филе, морковью по-корейски, яичными блинчиками и сухариками.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

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Салат с курицей и пекинской капустой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 300 г
  • Грудка куриная (отварная или запеченная) – 150 г
  • Морковь по-корейски – 150 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – по вкусу
  • Батон – 0,5 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Батон нарезать на кубики 1х1 см, подсушить в духовке до золотистого цвета.
  2. В сковороде разогреть немного растительного масла, обжарить в нем давленый чеснок, затем удалить. Выложить в масло сухарики, слегка обжарить их.
  3. Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков.
  4. Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски.
  5. Аккуратно перемешать салат, заправив его майонезом.
  6. Добавить чесночные сухарики и подавать.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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Источник: Сегодня
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