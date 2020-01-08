Салат с курицей и пекинской капустой: рецепт дня

Готовим вкусный праздничный салат

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить салат из пекинской капусты? Предлагаем необычный рецепт с куриным филе, морковью по-корейски, яичными блинчиками и сухариками.

Смотрите видео, как приготовить вкусный сливочный салат:

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Салат с курицей и пекинской капустой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 300 г

Грудка куриная (отварная или запеченная) – 150 г

Морковь по-корейски – 150 г

Яйцо – 3 шт.

Соль – по вкусу

Майонез – по вкусу

Батон – 0,5 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Масло растительное – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Батон нарезать на кубики 1х1 см, подсушить в духовке до золотистого цвета. В сковороде разогреть немного растительного масла, обжарить в нем давленый чеснок, затем удалить. Выложить в масло сухарики, слегка обжарить их. Яйца с солью взбить венчиком и пожарить несколько тонких блинчиков. Капусту, яичные блинчики и куриную грудку нарезать соломкой, добавить морковь по-корейски. Аккуратно перемешать салат, заправив его майонезом. Добавить чесночные сухарики и подавать.

Что можно приготовить из пекинской капусты

Пекинская капуста многим напоминает салат, но ее вкус более сочный, а листики нежнее. Из пекинской капусты готовят все то, что обычно делают из других сортов капусты и салата.

Листья употребляют в пищу в свежем виде как салатную зелень, добавляют в супы, борщи, гарниры, овощные рагу, салаты, используют при приготовлении голубцов и блинов, тушат с грибами или ребрышками, а также квасят, засаливают, маринуют и сушат.

Напомним, ранее мы делились рецептом простого салата из пекинской капусты. "Сегодня" также писали, как приготовить домашнюю шаурму с курицей и пекинской капустой.

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