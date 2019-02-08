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Салат с вишней, орехами и сыром на День святого Валентина

Идеальный салат для романтического ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Салат с вишней и голубым сыром Фото: laperla-foto.livejournal.com
Салат с вишней и голубым сыром
Фото: laperla-foto.livejournal.com

Сушеная вишня, голубой сыр, салатная зелень и орехи – необычное, но очень удачное сочетание. Для заправки можно использовать любое растительное масло, а кедровые орехи заменить грецкими или фисташками. 

Салат на День святого Валентина с сушеной вишней и сыром

Ингредиенты:

  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 1/3-1/2 чашки сушеной вишни
  • 2 ст. л. кедровых орехов
  • листья салата

Для заправки:

  • 2 ст. л. масла грецкого ореха
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. сиропа Гренадин
  • соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Для заправки смешать все ингредиенты, добавив соль и перец по вкусу, слегка взбить.
  2. Сушеную вишню замочить в теплой воде с добавлением лимонного сока на 1-2 часа, лучше на ночь.
  3. Листья салата разложить на блюде, сверху выложить сыр, разломанный на кусочки и вишню.
  4. Полить салат заправкой и посыпать поджаренными на сухой сковороде орехами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы и грейпфрута.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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