Салат с вишней, орехами и сыром на День святого Валентина

Идеальный салат для романтического ужина

Салат с вишней и голубым сыром Фото: laperla-foto.livejournal.com

Сушеная вишня, голубой сыр, салатная зелень и орехи – необычное, но очень удачное сочетание. Для заправки можно использовать любое растительное масло, а кедровые орехи заменить грецкими или фисташками.

Салат на День святого Валентина с сушеной вишней и сыром

Ингредиенты:

150 г сыра с голубой плесенью

1/3-1/2 чашки сушеной вишни

2 ст. л. кедровых орехов

листья салата

Для заправки:

2 ст. л. масла грецкого ореха

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. сиропа Гренадин

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Для заправки смешать все ингредиенты, добавив соль и перец по вкусу, слегка взбить. Сушеную вишню замочить в теплой воде с добавлением лимонного сока на 1-2 часа, лучше на ночь. Листья салата разложить на блюде, сверху выложить сыр, разломанный на кусочки и вишню. Полить салат заправкой и посыпать поджаренными на сухой сковороде орехами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы и грейпфрута.

Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:

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