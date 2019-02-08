Салат с вишней, орехами и сыром на День святого Валентина
Идеальный салат для романтического ужина
Сушеная вишня, голубой сыр, салатная зелень и орехи – необычное, но очень удачное сочетание. Для заправки можно использовать любое растительное масло, а кедровые орехи заменить грецкими или фисташками.
Салат на День святого Валентина с сушеной вишней и сыром
Ингредиенты:
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 1/3-1/2 чашки сушеной вишни
- 2 ст. л. кедровых орехов
- листья салата
Для заправки:
- 2 ст. л. масла грецкого ореха
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. сиропа Гренадин
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Для заправки смешать все ингредиенты, добавив соль и перец по вкусу, слегка взбить.
- Сушеную вишню замочить в теплой воде с добавлением лимонного сока на 1-2 часа, лучше на ночь.
- Листья салата разложить на блюде, сверху выложить сыр, разломанный на кусочки и вишню.
- Полить салат заправкой и посыпать поджаренными на сухой сковороде орехами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Гранатовое сердце" на День святого Валентина. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из курицы и грейпфрута.
Смотрите видео, как приготовить изысканный салат по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: Сегодня