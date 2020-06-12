Салаты для летнего пикника: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты летних салатов для пикника

Салаты для летнего пикника не должны содержать скоропортящихся продуктов и заправок на основе майонеза, сметаны и йогурта. Лучше использовать свежую зелень, сезонные овощи, фрукты, орехи, консервированного тунца и запеченную или жареную курицу.

Соус для салата желательно приготовить отдельно, перелить его в баночку с крышкой и заправить блюдо перед самой подачей.

Салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

2 апельсина

1 упаковка салатного микса

Для заправки:

1/2 лайма

1 щепотка сахара

Апельсиновый сок

Соль, свежемолотый перец

1-2 ст. л. оливкового масла

Кунжут – для посыпки

Смотрите видео, как приготовить питу с салатом для пиника:

Способ приготовления:

Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

80 г киноа

5-6 шт. редиса

1 чашка молодого шпината

3 стебля зеленого лука (белая часть)

1 ст.л. лимонного сока

Соль, черный перец

3 ст.л. оливкового масла

1/2 чайной ложки меда

1/2 чайной ложки лимонной цедры

Способ приготовления:

Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком. Шпинат хорошо промыть. Редис нарезать очень тонкими кружочками. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

Простой салат с тунцом, кукурузой и помидорами

Салат с тунцом и кукурузой Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

150 г латука или пекинской капусты

140 г консервированной кукурузы

Лук зеленый

10-12 оливок

1 помидор

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. французской горчицы

1 ч.л. лимонного сока

Соль

Способ приготовления:

Овощи и зелень помыть и обсушить. Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник. Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.

Салат с курицей и овощами

Куриный салат без майонеза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Горсть помидоров черри

1 огурец

200 г куриной грудки

1 ст. л. соевого соуса

1/4 красной луковицы

100 г листьев салата

1 зубчик чеснока

Оливковое масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску. Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата. Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.

Салат из стручковой фасоли с яйцом и шампиньонами

Салат из стручковой фасоли Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150-200 г замороженной стручковой фасоли

100-150 г свежих шампиньонов

3 яйца

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Горсть молодого шпината

Лимонный сок

Соль, перец

Оливковое масло

Растительное масло

Способ приготовления:

Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде. Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу. Отварите вкрутую яйца, охладите их. Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината). Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите. Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Полезный совет: вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.

Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого салата из шпината.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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