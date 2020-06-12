Салаты для летнего пикника: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты летних салатов для пикника
Салаты для летнего пикника не должны содержать скоропортящихся продуктов и заправок на основе майонеза, сметаны и йогурта. Лучше использовать свежую зелень, сезонные овощи, фрукты, орехи, консервированного тунца и запеченную или жареную курицу.
Соус для салата желательно приготовить отдельно, перелить его в баночку с крышкой и заправить блюдо перед самой подачей.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 2 апельсина
- 1 упаковка салатного микса
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Для заправки:
- 1/2 лайма
- 1 щепотка сахара
- Апельсиновый сок
- Соль, свежемолотый перец
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- Кунжут – для посыпки
Смотрите видео, как приготовить питу с салатом для пиника:
Способ приготовления:
- Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
- Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
- Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
- Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
- Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 80 г киноа
- 5-6 шт. редиса
- 1 чашка молодого шпината
- 3 стебля зеленого лука (белая часть)
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, черный перец
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1/2 чайной ложки меда
- 1/2 чайной ложки лимонной цедры
Способ приготовления:
- Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
- Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
- Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
- Шпинат хорошо промыть.
- Редис нарезать очень тонкими кружочками.
- В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
- Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 100 г консервированного тунца
- 150 г латука или пекинской капусты
- 140 г консервированной кукурузы
- Лук зеленый
- 10-12 оливок
- 1 помидор
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль
Способ приготовления:
- Овощи и зелень помыть и обсушить.
- Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
- Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
- Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Горсть помидоров черри
- 1 огурец
- 200 г куриной грудки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1/4 красной луковицы
- 100 г листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
- Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата.
- Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150-200 г замороженной стручковой фасоли
- 100-150 г свежих шампиньонов
- 3 яйца
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- Горсть молодого шпината
- Лимонный сок
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде.
- Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу.
- Отварите вкрутую яйца, охладите их.
- Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината).
- Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.
- Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.
Полезный совет: вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.
Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого салата из шпината.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
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