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Салаты для летнего пикника: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 14:15

Лучшие рецепты летних салатов для пикника

Салаты для летнего пикника не должны содержать скоропортящихся продуктов и заправок на основе майонеза, сметаны и йогурта. Лучше использовать свежую зелень, сезонные овощи, фрукты, орехи, консервированного тунца и запеченную или жареную курицу.

Соус для салата желательно приготовить отдельно, перелить его в баночку с крышкой и заправить блюдо перед самой подачей.

Салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо
Салат с апельсином и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 2 апельсина
  • 1 упаковка салатного микса

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Для заправки:

  • 1/2 лайма
  • 1 щепотка сахара
  • Апельсиновый сок
  • Соль, свежемолотый перец
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • Кунжут – для посыпки

Смотрите видео, как приготовить питу с салатом для пиника:

Способ приготовления:

  1. Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
  2. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
  3. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
  4. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
  5. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса
Салат из киноа и редиса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 80 г киноа
  • 5-6 шт. редиса
  • 1 чашка молодого шпината
  • 3 стебля зеленого лука (белая часть)
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, черный перец
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки меда
  • 1/2 чайной ложки лимонной цедры

Способ приготовления:

  1. Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
  2. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
  3. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
  4. Шпинат хорошо промыть.
  5. Редис нарезать очень тонкими кружочками.
  6. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
  7. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

Простой салат с тунцом, кукурузой и помидорами

Салат с тунцом и кукурузой
Салат с тунцом и кукурузой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 100 г консервированного тунца
  • 150 г латука или пекинской капусты
  • 140 г консервированной кукурузы
  • Лук зеленый
  • 10-12 оливок
  • 1 помидор
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень помыть и обсушить.
  2. Кукурузу откинуть на сито и хорошо стряхнуть жидкость. Выложить в салатник.
  3. Туда же отправить листья салата или некрупно нашинкованную пекинскую капусту, нарезанный дольками помидор, кусочки тунца из консервной банки, оливки и нарубленный зеленый лук.
  4. Выложить зерновую горчицу, заправить оливковым маслом. Сбрызнуть лимонным соком и посолить.

Салат с курицей и овощами

Куриный салат без майонеза
Куриный салат без майонеза
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Горсть помидоров черри
  • 1 огурец
  • 200 г куриной грудки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1/4 красной луковицы
  • 100 г листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
  2. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
  3. Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата.
  4. Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.

Салат из стручковой фасоли с яйцом и шампиньонами

Салат из стручковой фасоли
Салат из стручковой фасоли
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150-200 г замороженной стручковой фасоли
  • 100-150 г свежих шампиньонов
  • 3 яйца
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • Горсть молодого шпината
  • Лимонный сок
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг. Затем дайте стечь лишней воде.
  2. Шампиньоны помойте, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле. Приправьте по вкусу.
  3. Отварите вкрутую яйца, охладите их.
  4. Зелень помойте и мелко порубите (кроме шпината).
  5. Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку – на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.
  6. Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Полезный совет: вместо жареных грибов в салат можно добавить 1-2 свежих огурца.

Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого салата из шпината.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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