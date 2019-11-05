Салаты из хурмы: ТОП-5 осенних рецептов
Рецепты салатов с хурмой с фото
Хурма – один из главных продуктов ноября. Этот плод богат витаминами A, C и P, которые укрепляют иммунитет и оказывают благотворное воздействие на сосуды.
Смотрите видео, как приготовить салат из курицы и хурмы:
Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". В оранжевой ягоде много органических кислот и дубильных веществ; плоды содержат большое количество углеводов и белков.
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Помимо этого, хурма содержит полезные для сердца калий и магний; каротин, укрепляющий зрение, и антиоксидант ликопин, который способен предупредить возникновение рака.
В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты сезонных салатов из хурмы.
Салат с хурмой и лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
- Хурма – 1 шт.
- Малосольный лосось – 100 г
- Кедровые орехи – горсть
- Тертый пармезан – 30 г
- Оливковое масло – 1-2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
- Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
- Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
- Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
- Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.
Салат из хурмы, зелени и орехов
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/4 стакана грецких орехов
- 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
- 3 столовые ложки красного винного уксуса
- Cоль
- 3 столовые ложки оливкового масла
- Свежемолотый черный перец
- 170 г салата фризе, измельченного руками
- 170 г салат радиккьо, нарезанного
- 2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные
- 2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных
- Горсть льняных семечек
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 ºС. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать.
- В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу.
- В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать.
- Посыпать салат льняными семечками и подавать.
Салат с хурмой и авокадо
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 авокадо
- 200 г помидорок черри
- сок половины лайма
- 150 г салатных листьев или шпината
- 1 красная луковица
- 50 мл масла грецкого ореха
- 30 мл белого винного уксуса
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Хурму очистить и нарезать.
- Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
- Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
- Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
- Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
- В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
- Добавить хурму и аккуратно перемешать.
- Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.
Салат из хурмы, мандаринов и сыра
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 6-7 мандаринов без косточек
- 2 больших медовых хурмы
- 200 г мягкого козьего сыра
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. меда
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. лимоного сока
- 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)
Способ приготовления:
- Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
- Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
- Перемешать все ингредиенты для заправки.
- Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
- Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.
Фруктовый салат с хурмой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 банан
- 1 киви
- 1 яблоко и/или груша
- Листики мяты
- Горсть гранатовых зерен
- 2 ст.л. жидкого меда
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
Способ приготовления:
- Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры.
- Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты.
- Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.
Как убрать терпкость хурмы
Если не любите хурму из-за ее вяжущих свойств – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самую спелую и вкусную хурму.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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