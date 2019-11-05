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Салаты из хурмы: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты салатов с хурмой с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Салат с хурмой: рецепт
Салат с хурмой: рецепт
Фото: Depositphotos

Хурма – один из главных продуктов ноября. Этот плод богат витаминами A, C и P, которые укрепляют иммунитет и оказывают благотворное воздействие на сосуды.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы и хурмы:

Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". В оранжевой ягоде много органических кислот и дубильных веществ; плоды содержат большое количество углеводов и белков.

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Помимо этого, хурма содержит полезные для сердца калий и магний; каротин, укрепляющий зрение, и антиоксидант ликопин, который способен предупредить возникновение рака.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты сезонных салатов из хурмы.

Салат с хурмой и лососем

Салат с хурмой и лососем
Салат с хурмой и лососем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
  • Хурма – 1 шт.
  • Малосольный лосось – 100 г
  • Кедровые орехи – горсть
  • Тертый пармезан – 30 г
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
  2. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
  3. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
  4. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
  5. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Салат из хурмы, зелени и орехов

Салат с хурмой и орехами
Салат с хурмой и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса
  • Cоль
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • Свежемолотый черный перец
  • 170 г салата фризе, измельченного руками
  • 170 г салат радиккьо, нарезанного
  • 2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные
  • 2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных
  • Горсть льняных семечек

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 ºС. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать.
  2. В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу.
  3. В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать.
  4. Посыпать салат льняными семечками и подавать.

Салат с хурмой и авокадо

Салат из авокадо и хурмы
Салат из авокадо и хурмы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 авокадо
  • 200 г помидорок черри
  • сок половины лайма
  • 150 г салатных листьев или шпината
  • 1 красная луковица
  • 50 мл масла грецкого ореха
  • 30 мл белого винного уксуса
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Хурму очистить и нарезать.
  2. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
  3. Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
  4. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
  5. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
  6. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
  7. Добавить хурму и аккуратно перемешать.
  8. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Салат с хурмой
Салат с хурмой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 6-7 мандаринов без косточек
  • 2 больших медовых хурмы
  • 200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. меда
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ст.л. лимоного сока
  • 3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам.
  2. Очищенную хурму нарезать средними кусочками.
  3. Перемешать все ингредиенты для заправки.
  4. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр.
  5. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Фруктовый салат с хурмой

Фруктовый салат с хурмой
Фруктовый салат с хурмой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 банан
  • 1 киви
  • 1 яблоко и/или груша
  • Листики мяты
  • Горсть гранатовых зерен
  • 2 ст.л. жидкого меда
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры.
  2. Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты.
  3. Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.

Как убрать терпкость хурмы

Если не любите хурму из-за ее вяжущих свойств – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самую спелую и вкусную хурму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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