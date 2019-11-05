Салаты из хурмы: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты салатов с хурмой с фото

Салат с хурмой: рецепт Фото: Depositphotos

Хурма – один из главных продуктов ноября. Этот плод богат витаминами A, C и P, которые укрепляют иммунитет и оказывают благотворное воздействие на сосуды.

Смотрите видео, как приготовить салат из курицы и хурмы:

Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". В оранжевой ягоде много органических кислот и дубильных веществ; плоды содержат большое количество углеводов и белков.

Помимо этого, хурма содержит полезные для сердца калий и магний; каротин, укрепляющий зрение, и антиоксидант ликопин, который способен предупредить возникновение рака.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты сезонных салатов из хурмы.

Салат с хурмой и лососем

Салат с хурмой и лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок

Хурма – 1 шт.

Малосольный лосось – 100 г

Кедровые орехи – горсть

Тертый пармезан – 30 г

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Салат из хурмы, зелени и орехов

Салат с хурмой и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/4 стакана грецких орехов

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот

3 столовые ложки красного винного уксуса

Cоль

3 столовые ложки оливкового масла

Свежемолотый черный перец

170 г салата фризе, измельченного руками

170 г салат радиккьо, нарезанного

2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные

2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных

Горсть льняных семечек

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 ºС. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать. В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу. В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать. Посыпать салат льняными семечками и подавать.

Салат с хурмой и авокадо

Салат из авокадо и хурмы Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 хурма

1 авокадо

200 г помидорок черри

сок половины лайма

150 г салатных листьев или шпината

1 красная луковица

50 мл масла грецкого ореха

30 мл белого винного уксуса

Соль, перец

Способ приготовления:

Хурму очистить и нарезать. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела). Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры. Добавить хурму и аккуратно перемешать. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.

Салат из хурмы, мандаринов и сыра

Салат с хурмой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

6-7 мандаринов без косточек

2 больших медовых хурмы

200 г мягкого козьего сыра

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. меда

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ст.л. лимоного сока

3 ч.л. джема из апельсина, фейхоа или инжира (по желанию)

Способ приготовления:

Мандарины почистить и удалить белые пленки. Крупные дольки разрезать пополам. Очищенную хурму нарезать средними кусочками. Перемешать все ингредиенты для заправки. Отправить на тарелку хурму и мандарины, чайной ложкой выложить сверху мягкий козий сыр. Полить салат заправкой, дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Фруктовый салат с хурмой

Фруктовый салат с хурмой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 хурма

1 банан

1 киви

1 яблоко и/или груша

Листики мяты

Горсть гранатовых зерен

2 ст.л. жидкого меда

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Способ приготовления:

Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры. Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты. Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.

Как убрать терпкость хурмы

Если не любите хурму из-за ее вяжущих свойств – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать самую спелую и вкусную хурму.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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