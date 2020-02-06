Салаты из свеклы с яблоком: три зимних рецепта
Лучшие рецепты салатов из свеклы
Салаты из свеклы – одни из самых популярных в зимний период. Это блюдо можно сделать еще полезнее, если добавить свежее яблоко.
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Вареную, нарезанную для салата свеклу, прежде чем соединить с другими овощами, рекомендуется смазать растительным маслом, тогда салат будет красивее.
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Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 2 большие свеклы
- 6 маринованных огурцов
- 3 средние моркови
- 3 большие картофелины
- 1 луковица
- 2 зеленых кислых яблока
- 50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
- Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
- Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
- Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 маринованная сельдь
- 1 свекла
- 1/4 красной луковицы
- Несколько веточек укропа
- 1/2 яблока Гренни Смит
- 1 ст.л. каперсов
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сметаны
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сельдь вынуть из маринада и нарезать тонкими ломтиками.
- Отварную или запеченную свеклу почистить и измельчить.
- Красный лук почистить и нарезать.
- Укроп помыть и измельчить.
- Яблоко помыть и мелко нарезать или натереть на терке.
- Яйцо отварить вкрутую, нарезать кубиками.
- Перемешать все ингредиенты в большой миске.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 300 г вареной свеклы
- 170 г корнишонов
- 300 г готовой стручковой фасоли
- 1 зеленое яблоко
- 100 г салатных листьев
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ст. л. каперсов
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Свеклу очистите и нарежьте кубиками.
- Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Можно со шкуркой, можно — без. Маринованные огурцы порежьте кружочками.
- Смешайте свеклу, фасоль, огурцы и яблоки.
- Выложите на тарелку листья салата, сверху — смесь из овощей. Посолите по вкусу.
- Заправьте оливковым маслом и посыпьте каперсами.
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Источник: Сегодня