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Салаты из свеклы с яблоком: три зимних рецепта

Лучшие рецепты салатов из свеклы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Салат из свеклы с яблоком
Салат из свеклы с яблоком
Фото: Depositphotos

Салаты из свеклы – одни из самых популярных в зимний период. Это блюдо можно сделать еще полезнее, если добавить свежее яблоко.

Смотрите видео, как сделать сырники со свеклой:

Вареную, нарезанную для салата свеклу, прежде чем соединить с другими овощами, рекомендуется смазать растительным маслом, тогда салат будет красивее.

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Винегрет с яблоком и горошком

Винегрет с зеленым горошком
Винегрет с зеленым горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 2 большие свеклы
  • 6 маринованных огурцов
  • 3 средние моркови
  • 3 большие картофелины
  • 1 луковица
  • 2 зеленых кислых яблока
  • 50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком.
  2. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке.
  3. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом.
  4. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Салат из свеклы с яблоком и сельдю

Салат из свеклы с селедкой
Салат из свеклы с селедкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 маринованная сельдь
  • 1 свекла
  • 1/4 красной луковицы
  • Несколько веточек укропа
  • 1/2 яблока Гренни Смит
  • 1 ст.л. каперсов
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сметаны
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сельдь вынуть из маринада и нарезать тонкими ломтиками.
  2. Отварную или запеченную свеклу почистить и измельчить.
  3. Красный лук почистить и нарезать.
  4. Укроп помыть и измельчить.
  5. Яблоко помыть и мелко нарезать или натереть на терке.
  6. Яйцо отварить вкрутую, нарезать кубиками.
  7. Перемешать все ингредиенты в большой миске.

Свекольный салат с фасолью, огурцами и яблоком

Салат со свеклой и яблоком
Салат со свеклой и яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 300 г вареной свеклы
  • 170 г корнишонов
  • 300 г готовой стручковой фасоли
  • 1 зеленое яблоко
  • 100 г салатных листьев
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ст. л. каперсов
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистите и нарежьте кубиками.
  2. Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Можно со шкуркой, можно — без. Маринованные огурцы порежьте кружочками.
  3. Смешайте свеклу, фасоль, огурцы и яблоки.
  4. Выложите на тарелку листья салата, сверху — смесь из овощей. Посолите по вкусу.
  5. Заправьте оливковым маслом и посыпьте каперсами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: Сегодня
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