Салаты из свеклы с яблоком: три зимних рецепта

Лучшие рецепты салатов из свеклы

Салат из свеклы с яблоком Фото: Depositphotos

Салаты из свеклы – одни из самых популярных в зимний период. Это блюдо можно сделать еще полезнее, если добавить свежее яблоко.

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Вареную, нарезанную для салата свеклу, прежде чем соединить с другими овощами, рекомендуется смазать растительным маслом, тогда салат будет красивее.

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Винегрет с яблоком и горошком

Винегрет с зеленым горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 банка консервированного зеленого горошка

2 большие свеклы

6 маринованных огурцов

3 средние моркови

3 большие картофелины

1 луковица

2 зеленых кислых яблока

50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Салат из свеклы с яблоком и сельдю

Салат из свеклы с селедкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 маринованная сельдь

1 свекла

1/4 красной луковицы

Несколько веточек укропа

1/2 яблока Гренни Смит

1 ст.л. каперсов

1 яйцо

2 ст.л. сметаны

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Сельдь вынуть из маринада и нарезать тонкими ломтиками. Отварную или запеченную свеклу почистить и измельчить. Красный лук почистить и нарезать. Укроп помыть и измельчить. Яблоко помыть и мелко нарезать или натереть на терке. Яйцо отварить вкрутую, нарезать кубиками. Перемешать все ингредиенты в большой миске.

Свекольный салат с фасолью, огурцами и яблоком

Салат со свеклой и яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

300 г вареной свеклы

170 г корнишонов

300 г готовой стручковой фасоли

1 зеленое яблоко

100 г салатных листьев

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. каперсов

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу очистите и нарежьте кубиками. Яблоко нарежьте тонкой соломкой. Можно со шкуркой, можно — без. Маринованные огурцы порежьте кружочками. Смешайте свеклу, фасоль, огурцы и яблоки. Выложите на тарелку листья салата, сверху — смесь из овощей. Посолите по вкусу. Заправьте оливковым маслом и посыпьте каперсами.

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