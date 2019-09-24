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Салаты из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты вкусных и полезных салатов со свеклой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Свекольный салат с орехами
Свекольный салат с орехами
Фото: Depositphotos

Свекла очень полезна для здоровья. Добавление в рацион этого овоща – отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в корнеплоде натрия. Блюда из свеклы улучшают состояние и работу кровеносных сосудов.

Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:

Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную.

В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Салат из свеклы с чесноком и орехами

Салат из свеклы с орехами
Салат из свеклы с орехами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 120 г орехов
  • 3 зубчика чеснока
  • 70 г чернослива
  • Греческий йогурт
  • Твердый сыр (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка.
  2. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи.
  3. Заправьте салат йогуртом.

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Салат со свеклой, апельсином и фетой

Салат из свеклы с апельсинами
Салат из свеклы с апельсинами
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5 шт. свеклы
  • 1 ст. л. винного или бальзамического уксуса
  • 2 зубчика чеснока
  • Петрушка или базилик – по вкусу
  • 0,5 шт. апельсина
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • Соль и перец – по вкусу
  • Фета – по желанию

Способ приготовления:

  1. Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками. 
  2. Измельчите петрушку или базилик и чеснок. 
  3. Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Все хорошо перемешайте.

Свекольный салат с яблоком

Салат из свеклы с яблоком
Салат из свеклы с яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 200 г капусты
  • 2 яблока
  • 3 ст. л. льняного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 200 г кольраби

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кольраби, другие овощи очистите и натрите на терке. 
  2. Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным маслом. 
  3. Добавьте зелень.

Свекольный салат с фетой

Салат из свеклы и феты
Салат из свеклы и феты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 30 г феты
  • 1 пучок рукколы
  • 100 г грецких орехов
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Бальзамический соус – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте свеклу, дайте остыть, очистите. 
  2. Натрите на терке, добавьте руколу, фету, грецкие орехи. 
  3. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим соусом.

Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей

Салат из свеклы и груши
Салат из свеклы и груши
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 твердая груша
  • 1 свекла
  • Горсть клюквы
  • Листья салата
  • Кедровые орехи
  • 20 г меда
  • Корица, цедра, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите половину свеклы на терке.
  2. Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Через 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и поставьте в блендер, добавьте мед, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов.
  3. Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и поставьте в разогретую до 120º С духовку на 10 минут.
  4. Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом.
  5. Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами.

Как быстро сварить свеклу для салата

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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