Салаты из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов
Рецепты вкусных и полезных салатов со свеклой
Свекла очень полезна для здоровья. Добавление в рацион этого овоща – отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в корнеплоде натрия. Блюда из свеклы улучшают состояние и работу кровеносных сосудов.
Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:
Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную.
В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.
Салат из свеклы с чесноком и орехами
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 120 г орехов
- 3 зубчика чеснока
- 70 г чернослива
- Греческий йогурт
- Твердый сыр (по желанию)
Способ приготовления:
- Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка.
- Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи.
- Заправьте салат йогуртом.
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Салат со свеклой, апельсином и фетой
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5 шт. свеклы
- 1 ст. л. винного или бальзамического уксуса
- 2 зубчика чеснока
- Петрушка или базилик – по вкусу
- 0,5 шт. апельсина
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец – по вкусу
- Фета – по желанию
Способ приготовления:
- Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками.
- Измельчите петрушку или базилик и чеснок.
- Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Все хорошо перемешайте.
Свекольный салат с яблоком
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 200 г капусты
- 2 яблока
- 3 ст. л. льняного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 200 г кольраби
Способ приготовления:
- Нарежьте кольраби, другие овощи очистите и натрите на терке.
- Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным маслом.
- Добавьте зелень.
Свекольный салат с фетой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 30 г феты
- 1 пучок рукколы
- 100 г грецких орехов
- 1 ст. л. оливкового масла
- Бальзамический соус – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте свеклу, дайте остыть, очистите.
- Натрите на терке, добавьте руколу, фету, грецкие орехи.
- Заправьте оливковым маслом и бальзамическим соусом.
Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 твердая груша
- 1 свекла
- Горсть клюквы
- Листья салата
- Кедровые орехи
- 20 г меда
- Корица, цедра, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите половину свеклы на терке.
- Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Через 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и поставьте в блендер, добавьте мед, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов.
- Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и поставьте в разогретую до 120º С духовку на 10 минут.
- Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом.
- Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами.
Как быстро сварить свеклу для салата
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
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