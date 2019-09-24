Салаты из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты вкусных и полезных салатов со свеклой

Свекольный салат с орехами Фото: Depositphotos

Свекла очень полезна для здоровья. Добавление в рацион этого овоща – отличная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это объясняется высоким содержанием в корнеплоде натрия. Блюда из свеклы улучшают состояние и работу кровеносных сосудов.

Смотрите видео, как приготовить и хранить салаты:

Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов свеклу используют в сыром виде, отваренную или запеченную.

В качестве заправки достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Салат из свеклы с чесноком и орехами

Салат из свеклы с орехами Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 свекла

120 г орехов

3 зубчика чеснока

70 г чернослива

Греческий йогурт

Твердый сыр (по желанию)

Способ приготовления:

Очистите овощи, натрите их на терке, чтобы получилась соломка. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченные в кофемолке или блендере орехи. Заправьте салат йогуртом.

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Салат со свеклой, апельсином и фетой

Салат из свеклы с апельсинами Фото: Unsplash

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5 шт. свеклы

1 ст. л. винного или бальзамического уксуса

2 зубчика чеснока

Петрушка или базилик – по вкусу

0,5 шт. апельсина

5 ст. л. оливкового масла

Соль и перец – по вкусу

Фета – по желанию

Способ приготовления:

Отварную свеклу очистите и нарежьте кубиками. Измельчите петрушку или базилик и чеснок. Заправьте оливковым маслом, апельсиновым соком и уксусом. Все хорошо перемешайте.

Свекольный салат с яблоком

Салат из свеклы с яблоком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 свекла

200 г капусты

2 яблока

3 ст. л. льняного масла

1 ст. л. лимонного сока

200 г кольраби

Способ приготовления:

Нарежьте кольраби, другие овощи очистите и натрите на терке. Смешайте готовые продукты, полейте лимонным соком и льняным маслом. Добавьте зелень.

Свекольный салат с фетой

Салат из свеклы и феты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 свекла

30 г феты

1 пучок рукколы

100 г грецких орехов

1 ст. л. оливкового масла

Бальзамический соус – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте свеклу, дайте остыть, очистите. Натрите на терке, добавьте руколу, фету, грецкие орехи. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим соусом.

Салат со свекольно-клюквенным соусом и грушей

Салат из свеклы и груши Фото: Pixabay

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 твердая груша

1 свекла

Горсть клюквы

Листья салата

Кедровые орехи

20 г меда

Корица, цедра, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

Натрите половину свеклы на терке. Вторую половину нарежьте кубиками, бросьте в кипящую воду и готовьте на медленном огне 10 минут. Затем к свекле добавляем клюкву и оставляем на огне. Через 10 минут снимите кастрюлю с плиты. Остудите ингредиенты и поставьте в блендер, добавьте мед, корицу, цедру и мускатный орех. Хорошо взбейте. Соус готов. Грушу нарежьте ломтиками, выложите на противень и поставьте в разогретую до 120º С духовку на 10 минут. Выложите на тарелку салатный микс, половину свеклы и орехи. Можно сбрызнуть соком лимона. Полейте салат соусом. Выложите груши. Присыпьте измельченными орехами.

Как быстро сварить свеклу для салата

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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