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Салаты на Пасху из курицы: ТОП-5 оригинальных рецептов

Вкусные салаты на Пасху с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:24
Салат на Пасху из курицы
Салат на Пасху из курицы
Фото: Depositphotos

Не знаете, какой вкусный салат приготовить на Пасху? Куриное филе – идеальная основа для салата к любому празднику. Его можно варить, жарить, запекать и сочетать с абсолютно разными ингредиентами.

Теплый салат с курицей и кабачками

Теплый салат на Пасху из курицы и кабачков
Теплый салат на Пасху из курицы и кабачков
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Куриное филе – 1/2 шт
  • Спелая груша – 1/2 шт.
  • Авокадо – 1/4 шт.
  • Молодой кабачок – 1/4 шт.
  • Руккола – небольшой пучок
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
  2. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
  3. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
  4. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи. 
  5. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.
  6. Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.

Салат из куриного филе с редисом

Салат на Пасху из курицы и редиса
Салат на Пасху из курицы и редиса
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 5 редисок
  • 5 перепелиных яиц
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • листья салата
  • соль и молотый черный перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
  2. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  3. Редис нарезать кружочками.
  4. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
  5. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
  6. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки. 

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Кобб салат от Григория Германа

Кобб салат на Пасху
Кобб салат на Пасху
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • Пучок салатных листьев
  • 1 куриная грудка
  • 2 яйца
  • 1 банка консервированного горошка
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 огурца
  • 50 г твердого сыра
  • 4 полоски бекона

Для заправки:

  • 1 ч.л. горчицы с зернами
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 зубчик измельченного чеснока
  • 2 ст.л. виноградного уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • соль

Рецепт приготовления:

  1. Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками.
  2. Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку.
  3. Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон.
  4. Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты.
  5. Соедините все компоненты для заправки и полейте салат. 

Салат из курицы и авокадо

Салат на Пасху из курицы и авокадо
Салат на Пасху из курицы и авокадо
Фото: Depositphotos

Для заправки:

  • 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/8 чайной ложки молотого черного перца
  • 1/2 чашки майонеза 
  • 1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта
  • 2 столовые ложки измельченного зеленого лука

Для чесночных тостов:

  • 4 кусочка хрустящего деревенского хлеба
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока, очищенный

Для салата:

  • 2 кочана салата ромен, листья порвать руками
  • 2 чашки нарезанной готовой курицы
  • 2 средних спелых авокадо, нарезанных
  • небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой

Рецепт приготовления:

  1. Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
  2. Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.
  3. Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.

Салат из жареной курицы с гренками

Салат на Пасху с курицей и гренками
Салат на Пасху с курицей и гренками
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 6-8 ломтиков белого хлеба без корок
  • 2-3 свежих огурца
  • 50 г твердого сыра
  • пучок салатных листьев 
  • соль, перец
  • чесночная приправа 
  • майонез

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и чесночной приправой. Дать постоять при комнатной температуре 15 минут. 
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить филе до золотистого цвета. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.  
  3. Белый хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке или на сковороде без масла.
  4. Огурцы помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на терке. Листья салата промыть и обсушить.
  5. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить огурцы, кусочки курицы и гренки. Посыпать тертым сыром. 
  6. Заправить салат майонезом после подачи.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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