Салаты на Пасху из курицы: ТОП-5 оригинальных рецептов
Вкусные салаты на Пасху с фото
Не знаете, какой вкусный салат приготовить на Пасху? Куриное филе – идеальная основа для салата к любому празднику. Его можно варить, жарить, запекать и сочетать с абсолютно разными ингредиентами.
Теплый салат с курицей и кабачками
Ингредиенты на 1 порцию:
- Куриное филе – 1/2 шт
- Спелая груша – 1/2 шт.
- Авокадо – 1/4 шт.
- Молодой кабачок – 1/4 шт.
- Руккола – небольшой пучок
- Соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
- Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
- Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
- На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи.
- Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.
- Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.
Салат из куриного филе с редисом
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 5 редисок
- 5 перепелиных яиц
- 2 ломтика белого хлеба
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- листья салата
- соль и молотый черный перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
- Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Редис нарезать кружочками.
- Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
- Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
- Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.
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Кобб салат от Григория Германа
Ингредиенты:
- Пучок салатных листьев
- 1 куриная грудка
- 2 яйца
- 1 банка консервированного горошка
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 огурца
- 50 г твердого сыра
- 4 полоски бекона
Для заправки:
- 1 ч.л. горчицы с зернами
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 зубчик измельченного чеснока
- 2 ст.л. виноградного уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- соль
Рецепт приготовления:
- Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками.
- Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку.
- Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон.
- Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты.
- Соедините все компоненты для заправки и полейте салат.
Салат из курицы и авокадо
Для заправки:
- 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/8 чайной ложки молотого черного перца
- 1/2 чашки майонеза
- 1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта
- 2 столовые ложки измельченного зеленого лука
Для чесночных тостов:
- 4 кусочка хрустящего деревенского хлеба
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 зубчик чеснока, очищенный
Для салата:
- 2 кочана салата ромен, листья порвать руками
- 2 чашки нарезанной готовой курицы
- 2 средних спелых авокадо, нарезанных
- небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой
Рецепт приготовления:
- Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо.
- Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком.
- Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.
Салат из жареной курицы с гренками
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 6-8 ломтиков белого хлеба без корок
- 2-3 свежих огурца
- 50 г твердого сыра
- пучок салатных листьев
- соль, перец
- чесночная приправа
- майонез
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и чесночной приправой. Дать постоять при комнатной температуре 15 минут.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить филе до золотистого цвета. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
- Белый хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке или на сковороде без масла.
- Огурцы помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на терке. Листья салата промыть и обсушить.
- Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить огурцы, кусочки курицы и гренки. Посыпать тертым сыром.
- Заправить салат майонезом после подачи.
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