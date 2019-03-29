Салаты на Пасху из курицы: ТОП-5 оригинальных рецептов

Вкусные салаты на Пасху с фото

Салат на Пасху из курицы Фото: Depositphotos

Не знаете, какой вкусный салат приготовить на Пасху? Куриное филе – идеальная основа для салата к любому празднику. Его можно варить, жарить, запекать и сочетать с абсолютно разными ингредиентами.

Теплый салат с курицей и кабачками

Теплый салат на Пасху из курицы и кабачков Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1 порцию:

Куриное филе – 1/2 шт

Спелая груша – 1/2 шт.

Авокадо – 1/4 шт.

Молодой кабачок – 1/4 шт.

Руккола – небольшой пучок

Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе. Совет: заправить салат можно домашним соусом винегрет или добавить немного оливкового масла и несколько капель бальзамического уксуса.

Салат из куриного филе с редисом

Салат на Пасху из курицы и редиса Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 куриное филе

5 редисок

5 перепелиных яиц

2 ломтика белого хлеба

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. горчицы в зернах

листья салата

соль и молотый черный перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам. Редис нарезать кружочками. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.

Кобб салат от Григория Германа

Кобб салат на Пасху Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Пучок салатных листьев

1 куриная грудка

2 яйца

1 банка консервированного горошка

1 банка консервированной кукурузы

2 огурца

50 г твердого сыра

4 полоски бекона

Для заправки:

1 ч.л. горчицы с зернами

1 ч.л. дижонской горчицы

1 зубчик измельченного чеснока

2 ст.л. виноградного уксуса

4 ст.л. оливкового масла

соль

Рецепт приготовления:

Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками. Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку. Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон. Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты. Соедините все компоненты для заправки и полейте салат.

Салат из курицы и авокадо

Салат на Пасху из курицы и авокадо Фото: Depositphotos

Для заправки:

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот

2 столовые ложки лимонного сока

1/4 чайной ложки соли

1/8 чайной ложки молотого черного перца

1/2 чашки майонеза

1/2 чашки пахты, сметаны или йогурта

2 столовые ложки измельченного зеленого лука

Для чесночных тостов:

4 кусочка хрустящего деревенского хлеба

2 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока, очищенный

Для салата:

2 кочана салата ромен, листья порвать руками

2 чашки нарезанной готовой курицы

2 средних спелых авокадо, нарезанных

небольшой кусочек пармезана (около 30 г), натертый овощечисткой

Рецепт приготовления:

Сделайте заправку: в небольшой миске или банке с крышкой смешайте лук-шалот, лимонный сок, соль и перец. Дайте постоять 5 минут. Влейте майонез и пахту и взбейте венчиком (или положите крышку на банку и встряхните). Добавьте зеленый лук. Попробуйте, добавьте больше соли и перца, если это необходимо. Сделайте чесночные тосты: разогрейте духовку до 180 С. Смажьте ломтики хлеба маслом и выложите на противень для выпечки. Запекайте 12-15 минут, пока не появится румяная корочка. Достаньте из печи и остудите. Натрите каждый ломтик чесноком. Разложите салатные листья на 4 тарелки. Выложите сверху авокадо, курицу и пармезан. Полейте салат заправкой и подавайте с чесночными тостами.

Салат из жареной курицы с гренками

Салат на Пасху с курицей и гренками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 куриных филе

6-8 ломтиков белого хлеба без корок

2-3 свежих огурца

50 г твердого сыра

пучок салатных листьев

соль, перец

чесночная приправа

майонез

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и чесночной приправой. Дать постоять при комнатной температуре 15 минут. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить филе до золотистого цвета. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир. Белый хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке или на сковороде без масла. Огурцы помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на терке. Листья салата промыть и обсушить. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить огурцы, кусочки курицы и гренки. Посыпать тертым сыром. Заправить салат майонезом после подачи.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей. Мы также рассказывали, как приготовить кулич по рецепту Татьяны Литвиновой.

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