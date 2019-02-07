Салаты с грибами: ТОП-5 праздничных рецептов

В отличие от блюд со свежими лесными грибами, салаты с шампиньонами и маринованными грибами можно готовить вне сезона

Салат с грибами Фото: depositphotos.com

Для салата с грибами подойдут любые грибы: свежие, маринованные, соленые и даже замороженные. Грибы в салатах чаще всего сочетают с курицей, дополняя различными ингредиентами. Заправлять салаты с грибами можно как майонезом, так и оливковым маслом.

Салат с курицей и грибами

Салат с курицей и грибами Фото: Getty

Ингредиенты:

1 отваренное куриное филе

200 г соленых опят

1 луковица

1 сладкий перец

1 морковь

3 вареных яйца

100 г твердого сыра

100 г консервированной кукурузы

укроп

соль, перец

майонез

растительное масло

Рецепт приготовления:

Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите. Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите. Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом. С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.

Салат с ветчиной и грибами

Салат с опятами и ветчиной Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Морковь по-корейски – 300 г

Маринованные опята – 280 г

Зеленый консервированный горошек – 200 г

Ветчина или буженина – 150 г

Картофель в мундире – 2 шт.

Майонез 150 г

Молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Открыть банки с консервированным горошком и опятами. Слить лишнюю жидкость. Поместить опята в дуршлаг и промыть их под проточной водой. Мясо порезать тонкими ломтиками, затем нарезать соломкой. Картофель очистить от кожуры, нарезать соломкой. Соединить все ингредиенты в большой салатнице. Заправить салат майонезом и хорошо перемешать. Выложить салат из корейской моркови на тарелку для подачи и украсить свежей зеленью.

Салат с маринованными грибами и курицей

Салат с грибами и курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Помидоры - 1-2 шт.

Консервированная кукуруза – 200 г

Маринованные шампиньоны – 200 г

Зеленый лук - 2-3 стебля

Майонез или йогурт для заправки – 150 г

Соль, специи – по вкусу

Растительное масло - 2-3 ст.л.⠀⠀⠀⠀

Рецепт приготовления:

Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить. Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить. В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.

Салат с кукурузой, грибами и курицей

Салат с кукурузой и грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Морковь – 150 г

Лук – 100 г

Консервированная кукуруза – 1 банка

Грибы – 300 г

Майонез 200 г

Яйца – 3-4 шт.

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко покрошить. Грибы почистить и нарезать мелкими кубиками. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистой корочки, затем добавить морковь, слегка обжарить. Далее добавить грибы и жарить до того момента, как не выкипит вся жидкость, это займет не меньше 10 минут. Затем грибную смесь нужно посолить, поперчить и остудить. Яйца отварить вкрутую, а затем натереть на крупной терке. Смешать грибы с луком и морковью, куриное филе, яйца и кукурузу (жидкость слить). Посолить, поперчить, заправить майонезом и отправить салат в холодильник на 3–4 часа.

Салат с грибами и ананасами

Грибной салат с перцем Фото:depositphotos.com

Ингредиенты:

150 г шампиньонов

1 небольшая луковица

1 грудка курицы

70-100 г консервированных кусочками ананасов

70 г зеленых оливок

1 небольшой болгарский перец

1 кочан салата ромен

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Помыть шампиньоны и порезать тонкими пластинками. Почистить луковицу, порезать тонкими полукольцами. Пассеровать лук на 1 ст.л. оливкового масла с 2 ст.л. воды. Добавить туда шампиньоны слегка обжарить, затем закрыть крышкой и довести до готовности. Тем временем отварить куриную грудку. Остудить при комнатной температуре и разобрать руками вдоль волокон на кусочки. Сделать соус перемешав оливковое масло с бальзамическим уксусом , примерно 3:1. Помыть салатные листья, тщательно встряхнуть и нарвать руками или крупно порезать. Выложить на порционные тарелки. В большой салатнице перемешать куриные кусочки с готовыми шампиньонами. Порезать перец, оливки и положить в салатницу, затем обавить ананасовые кусочки. Слегка посолить и поперчить, после аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Выложить готовую смесь поверх салатных листьев. Сбрызнуть соусом и подавать к столу.

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