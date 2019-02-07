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Салаты с грибами: ТОП-5 праздничных рецептов

В отличие от блюд со свежими лесными грибами, салаты с шампиньонами и маринованными грибами можно готовить вне сезона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:20
Салат с грибами Фото: depositphotos.com
Салат с грибами
Фото: depositphotos.com

Для салата с грибами подойдут любые грибы: свежие, маринованные, соленые и даже замороженные. Грибы в салатах чаще всего сочетают с курицей, дополняя различными ингредиентами. Заправлять салаты с грибами можно как майонезом, так и оливковым маслом.

Салат с курицей и грибами

Салат с курицей и грибами Фото: Getty

Ингредиенты:

  • 1 отваренное куриное филе
  • 200 г соленых опят
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 1 морковь
  • 3 вареных яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • укроп
  • соль, перец
  • майонез
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите.
  2. Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите.
  3. Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
  4. С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.

Салат с ветчиной и грибами

Салат с опятами и ветчиной Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Морковь по-корейски – 300 г
  • Маринованные опята – 280 г
  • Зеленый консервированный горошек – 200 г
  • Ветчина или буженина – 150 г
  • Картофель в мундире – 2 шт.
  • Майонез 150 г
  • Молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Открыть банки с консервированным горошком и опятами. Слить лишнюю жидкость. Поместить опята в дуршлаг и промыть их под проточной водой.
  2. Мясо порезать тонкими ломтиками, затем нарезать соломкой.
  3. Картофель очистить от кожуры, нарезать соломкой.
  4. Соединить все ингредиенты в большой салатнице. Заправить салат майонезом и хорошо перемешать.
  5. Выложить салат из корейской моркови на тарелку для подачи и украсить свежей зеленью.

Салат с маринованными грибами и курицей

Салат с грибами и курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Помидоры - 1-2 шт. 
  • Консервированная кукуруза – 200 г
  • Маринованные шампиньоны – 200 г 
  • Зеленый лук    - 2-3 стебля 
  • Майонез или йогурт для заправки – 150 г 
  • Соль, специи – по вкусу 
  • Растительное масло -    2-3 ст.л.⠀⠀⠀⠀

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями.
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить.
  3. Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить.
  4. В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.

Салат с кукурузой, грибами и курицей

Салат с кукурузой и грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 г 
  • Морковь – 150 г 
  • Лук – 100 г 
  • Консервированная кукуруза – 1 банка 
  • Грибы – 300 г 
  • Майонез    200 г 
  • Яйца – 3-4 шт. 
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и мелко нарезать. 
  2. Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко покрошить. 
  3. Грибы почистить и нарезать мелкими кубиками. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистой корочки, затем добавить морковь, слегка обжарить. 
  4. Далее добавить грибы и жарить до того момента, как не выкипит вся жидкость, это займет не меньше 10 минут. Затем грибную смесь нужно посолить, поперчить и остудить. 
  5. Яйца отварить вкрутую, а затем натереть на крупной терке. Смешать грибы с луком и морковью, куриное филе, яйца и кукурузу (жидкость слить). Посолить, поперчить, заправить майонезом и отправить салат в холодильник на 3–4 часа. 

Салат с грибами и ананасами

Грибной салат с перцем Фото:depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 150 г шампиньонов
  • 1 небольшая луковица
  • 1 грудка курицы
  • 70-100 г консервированных кусочками ананасов
  • 70 г зеленых оливок
  • 1 небольшой болгарский перец
  • 1 кочан салата ромен
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Помыть шампиньоны и порезать тонкими пластинками. Почистить луковицу, порезать тонкими полукольцами. Пассеровать лук на 1 ст.л. оливкового масла с 2 ст.л. воды. Добавить туда шампиньоны слегка обжарить, затем закрыть крышкой и довести до готовности.
  2. Тем временем отварить куриную грудку. Остудить при комнатной температуре и разобрать руками вдоль волокон на кусочки.
  3. Сделать соус перемешав оливковое масло с бальзамическим уксусом , примерно 3:1. Помыть салатные листья, тщательно встряхнуть и нарвать руками или крупно порезать. Выложить на порционные тарелки.
  4. В большой салатнице перемешать куриные кусочки с готовыми шампиньонами. Порезать перец, оливки и положить в салатницу, затем обавить ананасовые кусочки. Слегка посолить и поперчить, после аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Выложить готовую смесь поверх салатных листьев. Сбрызнуть соусом и подавать к столу.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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