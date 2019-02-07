Салаты с грибами: ТОП-5 праздничных рецептов
В отличие от блюд со свежими лесными грибами, салаты с шампиньонами и маринованными грибами можно готовить вне сезона
Для салата с грибами подойдут любые грибы: свежие, маринованные, соленые и даже замороженные. Грибы в салатах чаще всего сочетают с курицей, дополняя различными ингредиентами. Заправлять салаты с грибами можно как майонезом, так и оливковым маслом.
Салат с курицей и грибами
Ингредиенты:
- 1 отваренное куриное филе
- 200 г соленых опят
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 1 морковь
- 3 вареных яйца
- 100 г твердого сыра
- 100 г консервированной кукурузы
- укроп
- соль, перец
- майонез
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе на растительном масле до мягкости. Добавьте соленые опята и готовьте еще 5 минут. Остудите.
- Куриное филе, перец, яйца и сыр нарежьте небольшими кубиками. Укроп измельчите.
- Перемешайте в миске филе, обжаренные овощи, перец, яйца и сыр, добавьте кукурузу и зелень. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- С помощью кулинарного кольца порционно выложите салат на тарелки. Украсьте веточками укропа и подавайте.
Салат с ветчиной и грибами
Ингредиенты:
- Морковь по-корейски – 300 г
- Маринованные опята – 280 г
- Зеленый консервированный горошек – 200 г
- Ветчина или буженина – 150 г
- Картофель в мундире – 2 шт.
- Майонез 150 г
- Молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Открыть банки с консервированным горошком и опятами. Слить лишнюю жидкость. Поместить опята в дуршлаг и промыть их под проточной водой.
- Мясо порезать тонкими ломтиками, затем нарезать соломкой.
- Картофель очистить от кожуры, нарезать соломкой.
- Соединить все ингредиенты в большой салатнице. Заправить салат майонезом и хорошо перемешать.
- Выложить салат из корейской моркови на тарелку для подачи и украсить свежей зеленью.
Салат с маринованными грибами и курицей
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Помидоры - 1-2 шт.
- Консервированная кукуруза – 200 г
- Маринованные шампиньоны – 200 г
- Зеленый лук - 2-3 стебля
- Майонез или йогурт для заправки – 150 г
- Соль, специи – по вкусу
- Растительное масло - 2-3 ст.л.⠀⠀⠀⠀
Рецепт приготовления:
- Куриное филе, помидоры и зеленый лук помыть и обсушить. Яйца отварить в кипящей воде в течение 8-10 минут, охладить. Слить жидкость из банок с кукурузой и грибами. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посыпать солью и пряностями.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить кусочки филе до золотистого цвета. Остудить.
- Яйца нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке. Помидоры нарезать небольшими кубиками, зеленый лук измельчить.
- В глубокой миске соединить все нарезанные ингредиенты. Заправить салат йогуртом или майонезом, хорошо перемешать. Посыпать зеленью и подавать.
Салат с кукурузой, грибами и курицей
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Морковь – 150 г
- Лук – 100 г
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Грибы – 300 г
- Майонез 200 г
- Яйца – 3-4 шт.
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде и мелко нарезать.
- Морковь натереть на крупной терке. Лук мелко покрошить.
- Грибы почистить и нарезать мелкими кубиками. В сковороде на растительном масле обжарить лук до золотистой корочки, затем добавить морковь, слегка обжарить.
- Далее добавить грибы и жарить до того момента, как не выкипит вся жидкость, это займет не меньше 10 минут. Затем грибную смесь нужно посолить, поперчить и остудить.
- Яйца отварить вкрутую, а затем натереть на крупной терке. Смешать грибы с луком и морковью, куриное филе, яйца и кукурузу (жидкость слить). Посолить, поперчить, заправить майонезом и отправить салат в холодильник на 3–4 часа.
Салат с грибами и ананасами
Ингредиенты:
- 150 г шампиньонов
- 1 небольшая луковица
- 1 грудка курицы
- 70-100 г консервированных кусочками ананасов
- 70 г зеленых оливок
- 1 небольшой болгарский перец
- 1 кочан салата ромен
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Помыть шампиньоны и порезать тонкими пластинками. Почистить луковицу, порезать тонкими полукольцами. Пассеровать лук на 1 ст.л. оливкового масла с 2 ст.л. воды. Добавить туда шампиньоны слегка обжарить, затем закрыть крышкой и довести до готовности.
- Тем временем отварить куриную грудку. Остудить при комнатной температуре и разобрать руками вдоль волокон на кусочки.
- Сделать соус перемешав оливковое масло с бальзамическим уксусом , примерно 3:1. Помыть салатные листья, тщательно встряхнуть и нарвать руками или крупно порезать. Выложить на порционные тарелки.
- В большой салатнице перемешать куриные кусочки с готовыми шампиньонами. Порезать перец, оливки и положить в салатницу, затем обавить ананасовые кусочки. Слегка посолить и поперчить, после аккуратно перемешать деревянной лопаткой. Выложить готовую смесь поверх салатных листьев. Сбрызнуть соусом и подавать к столу.
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