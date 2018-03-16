Салаты с креветками: три лучших рецепта

Сегодня, 15:56

Подборка самых вкусных салатов с креветками

Салат из креветок Фото: freepik.com
Салат из креветок Фото: freepik.com

Креветки прекрасно подходят для приготовления салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом и рыбой. 

Теплый салат с креветками

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 12 королевских креветок
  • 1 лимон
  • упаковка (75 г) салатного микса
  • 10-12 томатов черри
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 мл оливкового масла
  • бальзамический уксус
  • несколько веточек мяты
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Сделать маринад для креветок. Измельчить зубчик чеснока, мелко порезать мяту, натереть цедру лимона. Смешать с соком 1/2 лимона, солью, перцем и оливковым маслом.

2. Креветки почистить, промыть и обсушить. Обжарить в течение 1-2 минут в хорошо разогретом оливковом масле.

3. Горячие креветки выложить в маринад, перемешать, оставить на 3-4 минуты.

4. Салатный микс выложить на тарелки, добавить помидоры черри и теплые креветки.

5. В маринад влить несколько капель бальзамического уксуса, перемешать и заправить им салат.

Салат из креветок и авокадо

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 спелый авокадо
  • 5 листов салата Айсберг
  • 300 г вареных креветок
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 чайная ложка соуса песто

Рецепт приготовления:

1. Салат нарезать полосками, авокадо – кубиками, креветки очистить.

2. Перемешать все ингредиенты и заправить оливковым маслом, смешанным с домашним соусом песто.

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Салат из креветок, помидоров черри и моцареллы

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Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 50-70 г рукколы или салатных листьев
  • 200 г креветок в имбирном или чесночном маринаде 
  • 1 упаковка мини-моцареллы
  • 10 шт. помидоров черри
  • сок лимона
  • соль, перец
  • бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

1. Салат вымыть и обсушить, выложить на блюдо.

2. В середину поместить креветки (без маринада). Можно использовать готовые креветки, а можно замариновать их самостоятельно – обжарить в масле с чесноком или имбирем, а затем посолить, добавить зелень и свежий острый перец.

3. Вокруг креветок выложить, чередуя, нарезанные помидоры черри и моцареллу.

4. Сбрызнуть салат лимонным соком, приправить по вкусу и по желанию солью и перцем. Полить маринадом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:
рецепты, салат, креветки, морепродукты, как приготовить
Источник:

"Сегодня"

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