Салаты с креветками: три лучших рецепта

Креветки прекрасно подходят для приготовления салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом и рыбой.

Теплый салат с креветками

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

12 королевских креветок

1 лимон

упаковка (75 г) салатного микса

10-12 томатов черри

1 зубчик чеснока

100 мл оливкового масла

бальзамический уксус

несколько веточек мяты

соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Сделать маринад для креветок. Измельчить зубчик чеснока, мелко порезать мяту, натереть цедру лимона. Смешать с соком 1/2 лимона, солью, перцем и оливковым маслом.

2. Креветки почистить, промыть и обсушить. Обжарить в течение 1-2 минут в хорошо разогретом оливковом масле.

3. Горячие креветки выложить в маринад, перемешать, оставить на 3-4 минуты.

4. Салатный микс выложить на тарелки, добавить помидоры черри и теплые креветки.

5. В маринад влить несколько капель бальзамического уксуса, перемешать и заправить им салат.

Салат из креветок и авокадо

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 спелый авокадо

5 листов салата Айсберг

300 г вареных креветок

1/4 чашки оливкового масла

1 чайная ложка соуса песто

Рецепт приготовления:

1. Салат нарезать полосками, авокадо – кубиками, креветки очистить.

2. Перемешать все ингредиенты и заправить оливковым маслом, смешанным с домашним соусом песто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как правильно готовить креветки: советы Джейми Оливера

Салат из креветок, помидоров черри и моцареллы

Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

50-70 г рукколы или салатных листьев

200 г креветок в имбирном или чесночном маринаде

1 упаковка мини-моцареллы

10 шт. помидоров черри

сок лимона

соль, перец

бальзамический уксус

Рецепт приготовления:

1. Салат вымыть и обсушить, выложить на блюдо.

2. В середину поместить креветки (без маринада). Можно использовать готовые креветки, а можно замариновать их самостоятельно – обжарить в масле с чесноком или имбирем, а затем посолить, добавить зелень и свежий острый перец.

3. Вокруг креветок выложить, чередуя, нарезанные помидоры черри и моцареллу.

4. Сбрызнуть салат лимонным соком, приправить по вкусу и по желанию солью и перцем. Полить маринадом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками: