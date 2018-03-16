Салаты с креветками: три лучших рецепта
Подборка самых вкусных салатов с креветками
Креветки прекрасно подходят для приготовления салатов – как сами по себе, так и вместе с другими морепродуктами. Они прекрасно сочетаются с овощами, зеленью, фруктами, рисом и рыбой.
Теплый салат с креветками
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 12 королевских креветок
- 1 лимон
- упаковка (75 г) салатного микса
- 10-12 томатов черри
- 1 зубчик чеснока
- 100 мл оливкового масла
- бальзамический уксус
- несколько веточек мяты
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Сделать маринад для креветок. Измельчить зубчик чеснока, мелко порезать мяту, натереть цедру лимона. Смешать с соком 1/2 лимона, солью, перцем и оливковым маслом.
2. Креветки почистить, промыть и обсушить. Обжарить в течение 1-2 минут в хорошо разогретом оливковом масле.
3. Горячие креветки выложить в маринад, перемешать, оставить на 3-4 минуты.
4. Салатный микс выложить на тарелки, добавить помидоры черри и теплые креветки.
5. В маринад влить несколько капель бальзамического уксуса, перемешать и заправить им салат.
Салат из креветок и авокадо
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 1 спелый авокадо
- 5 листов салата Айсберг
- 300 г вареных креветок
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 чайная ложка соуса песто
Рецепт приготовления:
1. Салат нарезать полосками, авокадо – кубиками, креветки очистить.
2. Перемешать все ингредиенты и заправить оливковым маслом, смешанным с домашним соусом песто.
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Салат из креветок, помидоров черри и моцареллы
Фото: pixabay.com
Ингредиенты:
- 50-70 г рукколы или салатных листьев
- 200 г креветок в имбирном или чесночном маринаде
- 1 упаковка мини-моцареллы
- 10 шт. помидоров черри
- сок лимона
- соль, перец
- бальзамический уксус
Рецепт приготовления:
1. Салат вымыть и обсушить, выложить на блюдо.
2. В середину поместить креветки (без маринада). Можно использовать готовые креветки, а можно замариновать их самостоятельно – обжарить в масле с чесноком или имбирем, а затем посолить, добавить зелень и свежий острый перец.
3. Вокруг креветок выложить, чередуя, нарезанные помидоры черри и моцареллу.
4. Сбрызнуть салат лимонным соком, приправить по вкусу и по желанию солью и перцем. Полить маринадом и бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом киша с креветками, лососем и зеленым горошком. Мы также писали, как приготовить вкусный салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками: