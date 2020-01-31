Самая вкусная свиная корейка с яблоками и луком

Рецепт свиной корейки на кости

Свиная корейка с яблоками Фото: Depositphotos

Свиная корейка с яблоками на сковороде – сытный и вкусный ужин. Сок яблока, смешанный с жиром и выделившимся из мяса маринадом, стекая, покрывает мясо невероятно ароматным соусом.

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Кусочки корейки возьмите потолще, но равномерной структуры, учитывая то, что его нужно будет разрезать в форме кармашка.

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Рецепт мяса в яблоках под маринадом

Время на приготовление:

1 час 15 минут

Калорийность:

301 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Корейка свиная – 2 ломтя

Яблоко большое и сочное – 1 шт.

400 г брокколи для гарнира

1 луковица

1 ч. л. горчицы

Тимьян

Смесь для мяса из белого, красного и черного перцев, пастернака, сушеного чеснока и паприки

Соль

Для маринада:

2 ст. л. оливкового масла

80 мл белого бальзамического уксуса

2 зубчика чеснока

2 ч. л. тимьяна

Способ приготовления:

Первым делом нужно подготовить мясо. Для этого каждый ломоть нужно разрезать вдоль в виде кармашка, но не до конца. Если корейка на ребре – дорезаем до косточки. Теперь приготовить маринад. В миску влить две столовые ложки оливкового масла, добавить в него две чайные ложки тимьяна, две чайные ложки смеси для мяса, выдавить два зубчика чеснока, добавить 80 мл бальзамического уксуса и хорошо перемешать. Теперь нужно хорошо натереть ломти мяса со всех сторон маринадом. Мясо нужно натереть маринадом как снаружи, так и внутри – в "кармашке". Внутри это делать аккуратно, чтобы случайно не разделить куски пополам. После этого уложить корейку в миску с маринадом и оставить на час при комнатной температуре. По прошествии часа можно приступать к приготовлению ужина. Лук порезать полукольцами, немного обжарить в оливковом масле, затем поперчить и посолить, добавить чайную ложку горчицы и тимьян на кончике ножа, и хорошо перемешать. Продолжать пассеровать еще в течение минуты. Затем полученный ароматно-горчичный лук уложить внутрь кармашков нашего мяса. Края скрепить деревянными зубочистками. На сковороде разогреть растительное или оливковое масло почти до кипения и лишь потом выложить нашпигованные ломти. Параллельно подготовить брокколи для гарнира. Для этого брокколи достаточно обжарить в течение 10 минут в сливочном масле. Корейку обжарить на сильном огне в кипящем масле. Кстати, очень хорошо это блюдо готовить во дворе на гриле. Вместе с мясом или после в кипящем масле пассеровать порезанные кольцами яблоки. Время пассеровки – 15-20 секунд с каждой стороны.

Как подавать мясо

Для подачи на стол выложить на блюдо поджаренные ломти мяса, вокруг положить шипящие сочные яблоки и добавить брокколи.

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