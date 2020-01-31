Самая вкусная свиная корейка с яблоками и луком
Рецепт свиной корейки на кости
Свиная корейка с яблоками на сковороде – сытный и вкусный ужин. Сок яблока, смешанный с жиром и выделившимся из мяса маринадом, стекая, покрывает мясо невероятно ароматным соусом.
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Кусочки корейки возьмите потолще, но равномерной структуры, учитывая то, что его нужно будет разрезать в форме кармашка.
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Рецепт мяса в яблоках под маринадом
Время на приготовление:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 301 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Корейка свиная – 2 ломтя
- Яблоко большое и сочное – 1 шт.
- 400 г брокколи для гарнира
- 1 луковица
- 1 ч. л. горчицы
- Тимьян
- Смесь для мяса из белого, красного и черного перцев, пастернака, сушеного чеснока и паприки
- Соль
Для маринада:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 80 мл белого бальзамического уксуса
- 2 зубчика чеснока
- 2 ч. л. тимьяна
Способ приготовления:
- Первым делом нужно подготовить мясо. Для этого каждый ломоть нужно разрезать вдоль в виде кармашка, но не до конца. Если корейка на ребре – дорезаем до косточки.
- Теперь приготовить маринад. В миску влить две столовые ложки оливкового масла, добавить в него две чайные ложки тимьяна, две чайные ложки смеси для мяса, выдавить два зубчика чеснока, добавить 80 мл бальзамического уксуса и хорошо перемешать.
- Теперь нужно хорошо натереть ломти мяса со всех сторон маринадом.
- Мясо нужно натереть маринадом как снаружи, так и внутри – в "кармашке". Внутри это делать аккуратно, чтобы случайно не разделить куски пополам.
- После этого уложить корейку в миску с маринадом и оставить на час при комнатной температуре.
- По прошествии часа можно приступать к приготовлению ужина. Лук порезать полукольцами, немного обжарить в оливковом масле, затем поперчить и посолить, добавить чайную ложку горчицы и тимьян на кончике ножа, и хорошо перемешать. Продолжать пассеровать еще в течение минуты.
- Затем полученный ароматно-горчичный лук уложить внутрь кармашков нашего мяса. Края скрепить деревянными зубочистками.
- На сковороде разогреть растительное или оливковое масло почти до кипения и лишь потом выложить нашпигованные ломти.
- Параллельно подготовить брокколи для гарнира. Для этого брокколи достаточно обжарить в течение 10 минут в сливочном масле.
- Корейку обжарить на сильном огне в кипящем масле. Кстати, очень хорошо это блюдо готовить во дворе на гриле.
- Вместе с мясом или после в кипящем масле пассеровать порезанные кольцами яблоки. Время пассеровки – 15-20 секунд с каждой стороны.
Как подавать мясо
Для подачи на стол выложить на блюдо поджаренные ломти мяса, вокруг положить шипящие сочные яблоки и добавить брокколи.
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