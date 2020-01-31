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Самая вкусная свиная корейка с яблоками и луком

Рецепт свиной корейки на кости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Свиная корейка с яблоками
Свиная корейка с яблоками
Фото: Depositphotos

Свиная корейка с яблоками на сковороде – сытный и вкусный ужин. Сок яблока, смешанный с жиром и выделившимся из мяса маринадом, стекая, покрывает мясо невероятно ароматным соусом.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Кусочки корейки возьмите потолще, но равномерной структуры, учитывая то, что его нужно будет разрезать в форме кармашка.

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Рецепт мяса в яблоках под маринадом

Время на приготовление:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 301 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Корейка свиная – 2 ломтя
  • Яблоко большое и сочное – 1 шт.
  • 400 г брокколи для гарнира
  • 1 луковица
  • 1 ч. л. горчицы
  • Тимьян
  • Смесь для мяса из белого, красного и черного перцев, пастернака, сушеного чеснока и паприки
  • Соль

Для маринада:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 80 мл белого бальзамического уксуса
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ч. л. тимьяна

Способ приготовления:

  1. Первым делом нужно подготовить мясо. Для этого каждый ломоть нужно разрезать вдоль в виде кармашка, но не до конца. Если корейка на ребре – дорезаем до косточки.
  2. Теперь приготовить маринад. В миску влить две столовые ложки оливкового масла, добавить в него две чайные ложки тимьяна, две чайные ложки смеси для мяса, выдавить два зубчика чеснока, добавить 80 мл бальзамического уксуса и хорошо перемешать.
  3. Теперь нужно хорошо натереть ломти мяса со всех сторон маринадом.
  4. Мясо нужно натереть маринадом как снаружи, так и внутри – в "кармашке". Внутри это делать аккуратно, чтобы случайно не разделить куски пополам.
  5. После этого уложить корейку в миску с маринадом и оставить на час при комнатной температуре.
  6. По прошествии часа можно приступать к приготовлению ужина. Лук порезать полукольцами, немного обжарить в оливковом масле, затем поперчить и посолить, добавить чайную ложку горчицы и тимьян на кончике ножа, и хорошо перемешать. Продолжать пассеровать еще в течение минуты.
  7. Затем полученный ароматно-горчичный лук уложить внутрь кармашков нашего мяса. Края скрепить деревянными зубочистками.
  8. На сковороде разогреть растительное или оливковое масло почти до кипения и лишь потом выложить нашпигованные ломти.
  9. Параллельно подготовить брокколи для гарнира. Для этого брокколи достаточно обжарить в течение 10 минут в сливочном масле.
  10. Корейку обжарить на сильном огне в кипящем масле. Кстати, очень хорошо это блюдо готовить во дворе на гриле.
  11. Вместе с мясом или после в кипящем масле пассеровать порезанные кольцами яблоки. Время пассеровки – 15-20 секунд с каждой стороны.

Как подавать мясо

Для подачи на стол выложить на блюдо поджаренные ломти мяса, вокруг положить шипящие сочные яблоки и добавить брокколи.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек барбекю на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить свиной шашлык на минеральной воде.

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Источник: domashniy.ru
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