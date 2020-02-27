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Самое популярное вино Украины Villa Krim за год побывало в 42 странах!

Франция, Португалия, Индонезия, Америка, Австрия, Бельгия и еще 36 стран нанесло на карту личных путешествий вино Villa Krim за 2019 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30

Калейдоскоп захватывающих событий и гастрономических восторгов был настолько захватывающим, что мы просто обязаны поделиться с вами must see must eat и must feel.

Каппадокия, Гьореме

Villa Krim поднялась выше неба и побывала на другой планете

Станислав Шевчук, тревел-блогер: "…Мы собирались в Турцию, а попали на Марс – вот первые впечатления от знакомства с Каппадокией. Скалистая местность, непохожая ни на что из того, что мы видели ранее, создает абсолютное впечатление пребывания на другой планете. Не удивительно, что на создание пейзажей для "Звездных войн" Лукас вдохновлялся именно здесь. Долина Любви, Долина Голубей, Монахов, Красная и Розовая долины – гулять здесь одно удовольствие. И способ можно выбрать любой понравившийся: от лошадей до квадроциклов, но мы выбрали самый романтичный из вариантов – воздушный шар! Каждый день с первыми лучами солнца 250 воздушных шаров самых разных цветов и оттенков взмываются в воздух, заполняя пространство эйфорией. Теперь мы знаем, как выглядит восторг, что при этом чувствуешь и даже знаем его вкус, ведь поднять тост, паря на воздушном шаре на "Марсе", с бокалом любимого вина Villa Krim – это самое яркое впечатление уходящего 2019 года".

Париж

В городе любви Villa Krim встретила идеальную пару.

Владимир Рущак, тревел-блогер: "…Он преследовал нас повсюду. С ним здесь прогуливаются в парке, сидят на лавочке, ездят в метро и даже бегают утром. Он давно захватил этот город и самих парижан, и это – французский багет. Вы просто представьте, в Париже ежедневно продается более полумиллиона багетов. И не удивительно, ведь хрустящая корочка этого свежеиспеченного чуда может свести вас с ума. И вот, сидя на пледе посреди Марсового поля, любуясь огнями Эйфелевой башни и наслаждаясь еще теплым французским багетом, в сочетании с MUSKAT BERBARRO от Villa Krim, которое мы предусмотрительно захватили с собой, на ум приходила цитата из прекрасного французского фильма "в этом хлебе много любви, а, кроме этого, еще и "порядком дружбы". Что же касается вина – в нем и того и другого с избытком, ведь они созданы быть вместе".

Азорские острова

Вино с нордическим нравом Villa Krim под стать Азорским пейзажам

Дмитрий Карпов, тревел-блогер: "Если вы мечтали побывать на краю света – Азоры именно то место! Эти пейзажи вас поразят, а что касается искушенных гурманов, кухне азорских островов тоже есть что им предложить. Попробуйте местное "cozido das Furnas" – это ломтики мяса и овощей, уложенные в большую кастрюлю и сдобренные пряностями. Вроде бы ничего необычного, вот только потом кастрюлю закапывают в вулканический пепел и через 4 часа томления сочное мясо с тушенными овощами подают к столу. Есть еще несколько рекомендаций:

1. Повяжите салфетку, чтобы не заляпаться слюной.

2. Берегите язык его можно ненароком и проглотить.

3. Лучшая компания для этой гастро-находки – красное сухое Sangiovese от #VillaKrim. Прекрасно дополняет блюдо и полностью соответствует пейзажам по характеру – такое же нордическое, строгое, но оторваться невозможно".

Желаем, чтобы наступивший 2020 год принес вам не меньше ярких впечатлений и в разы больше впечатлений, только пообещайте взять нас с собой. Всегда Ваша, Villa Krim.

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