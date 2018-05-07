Самые дорогие блюда в мире: синие пельмени и суши с фуа-гра

Мы подготовили для вас список самых дорогих блюд мира: от изысканных десертов до бургеров с мраморной говядиной

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Поужинать или купить квартиру в центре? Чтобы потратить миллионы, совершенно необязательно заказывать в ресторане белужью икру и черные трюфели. Мороженое, суши и даже пельмени могут стоить как неплохой автомобиль.

Голубые пельмени из Нью-Йорка

Самые дорогие пельмени Фото: Pinterest

Самыми дорогими в мире пельменями можно пообедать в нью-йоркском ресторане "Золотые ворота". Как правило, заказывают их русские эмигранты, которые сходят с ума от тоски по родине, ведь потратить на порцию из восьми пельменей 2.5 тысячи долларов можно только от сильных чувств. В состав блюда входят телятина, свинина, лососина и рыба-факел, которая придает пельменям голубоватый оттенок.

Филиппинские суши

Блюдо подают на подушке из дикого шафрана Фото: Pinterest

Самые дорогие в мире суши стоят около 3 тысяч долларов. Ингредиенты блюда: японский рис, коричневый сахар, артезианская вода, бальзамический уксус, фуа-гра, норвежская семга, маринованный огурец, крабовое мясо, дикий шафран и майонез со сливочным маслом. Как завершающий штрих – натуральный жемчуг и золотая фольга.

Бургер из Лас-Вегаса

Бургер за 5 тысяч долларов заказывают довольно часто Фото: Pinterest

В ресторане Лас-Вегаса под названием "Fleur-de-lis" счастливчики, выигравшие в казино, часто заказывают его на кураже. Посетители думают, что за 5 тысяч долларов им принесут бургер невероятных размеров или покрытый золотом. Но это вполне обычный бутерброд, главным ингредиентом которого является котлета из мраморной говядины. В стоимость блюда также входит бутылка коллекционного вина 1995 года.

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Мороженое из Нового Орлеана

Десерт подают вместе с бриллиантом Фото: Pinterest

Этот потрясающий по виду и вкусу десерт, которые называется "Клубника Арно", включает в себя мороженое-пломбир с необычайно сливочной структурой и ванильным оттенком. В его состав также входят свежайшие ягоды клубники из Франции, крепленое вино из Португалии с выдержкой не менее 5-ти лет, специи и мята.

Стоимость одной порции оценивается в полтора миллиона американских долларов – это самое дорогое мороженое в мире. Его цена так велика, потому что мороженое украшено кольцом с большим розовым бриллиантом в 5 каратов.

Десерт из Шри-Ланки

Десерт украшен фигуркой рыбака Фото: Pinterest

Но дорогими блюдами можно полакомиться не только в Америке. На Шри-Ланке готовят десерт за 14 500 долларов. В его составе – шоколадная фигурка рыбака ручной работы, кусочек итальянского торта кассата с кремом и гранатом. Но главное украшение – чистейший аквамарин 80 каратов.

Напомним, ранее в Дубае испекли торт за 4000 долларов. Он был сделан с использованием сахарной помады, шоколадного бисквита, ганаша, бельгийского шоколада, сахара демерара и съедобного золота. Общий вес торта составил 54 килограмма и его хватило на то, чтобы угостить около 240 гостей.

Мы также сообщали, что английский дизайнер испекла торт в виде двойника Ким Кардашьян.