Самые полезные летние ягоды, которые стоит заготовить на зиму
Эти ягоды оказывают благотворный эффект на здоровье
Поздняя земляника, черная смородина, шелковица и малина – лидеры продажи и фавориты украинцев. Торговые палатки буквально ломятся от урожая с фермерских полей и огородов частников. Но, по словам продавцов, люди берут всего понемногу, чтобы поесть свежего.
Но у некоторых другой подход – перетирать ягоды с сахаром или варить варенье на осень и зиму. Особенно любят заготавливать малину, которая помогает бороться с простудными заболеваниями.
Но фитотерапевты утверждают, что людям с больными почками от малины лучше воздержаться, и налегать на шелковицу. Она укрепляет почки и поддерживает в тонусе сердечные мышцы.
Ягоды ежевики советуют при малокровии и гинекологических заболеваниях. Если ягоды недозрелые, они обладают вяжущим эффектом. А если ежевика переспевшая, то может стать слабительным средством.
Свежая черная смородина – настоящее спасение для больных суставов. А голубика замедляет старение клеток мозга и защищает организм от вредного воздействия радиации.
Есть ягоды диетологи советуют не на десерт или натощак, а между приемами еды, интервалом в несколько часов, например, от завтрака до ужина. Так организм заберет себе максимум пользы, а кислые ягоды не будут раздражать кишечник. Кроме этого, ягоды не нужно запивать водой. А если после витаминных перекусов вы чувствуете слабость, сдайте анализы. Это может свидетельствовать об отеке слизистых, что со временем приводит к развитию некоторых заболеваний.
Запастись питательными веществами из ягод нельзя. Излишек быстро покидает организм, поэтому ягоды нужно сохранять. Замораживание и высушивание при температуре не больше 65 С – лучшие способы.
Также специалисты рекомендуют попробовать "живое" варенье. Перетертые ягоды с сахаром полезные, хранить их можно в банках или бутылках как в холодильнике, так и в морозильной камере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из черники на зиму.
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