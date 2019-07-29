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Самые полезные летние ягоды, которые стоит заготовить на зиму

Эти ягоды оказывают благотворный эффект на здоровье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10

Поздняя земляника, черная смородина, шелковица и малина – лидеры продажи и фавориты украинцев. Торговые палатки буквально ломятся от урожая с фермерских полей и огородов частников. Но, по словам продавцов, люди берут всего понемногу, чтобы поесть свежего. 

Но у некоторых другой подход – перетирать ягоды с сахаром или варить варенье на осень и зиму. Особенно любят заготавливать малину, которая помогает бороться с простудными заболеваниями.

Ягоды на зиму лучше всего замораживать или сушить
Ягоды на зиму лучше всего замораживать или сушить
Фото: Depositphotos

Но фитотерапевты утверждают, что людям с больными почками от малины лучше воздержаться, и налегать на шелковицу. Она укрепляет почки и поддерживает в тонусе сердечные мышцы.

Ягоды ежевики советуют при малокровии и гинекологических заболеваниях. Если ягоды недозрелые, они обладают вяжущим эффектом. А если ежевика переспевшая, то может стать слабительным средством.

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Свежая черная смородина – настоящее спасение для больных суставов. А голубика замедляет старение клеток мозга и защищает организм от вредного воздействия радиации. 

Есть ягоды диетологи советуют не на десерт или натощак, а между приемами еды, интервалом в несколько часов, например, от завтрака до ужина. Так организм заберет себе максимум пользы, а кислые ягоды не будут раздражать кишечник. Кроме этого, ягоды не нужно запивать водой. А если после витаминных перекусов вы чувствуете слабость, сдайте анализы. Это может свидетельствовать об отеке слизистых, что со временем приводит к развитию некоторых заболеваний.

Голубика помогает при забывчивости
Голубика помогает при забывчивости
Фото: pexels.com

Запастись питательными веществами из ягод нельзя. Излишек быстро покидает организм, поэтому ягоды нужно сохранять. Замораживание и высушивание при температуре не больше 65 С – лучшие способы.

Также специалисты рекомендуют попробовать "живое" варенье. Перетертые ягоды с сахаром полезные, хранить их можно в банках или бутылках как в холодильнике, так и в морозильной камере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное варенье из черники на зиму.

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Источник: Сегодня
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