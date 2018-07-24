Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера

Вам нужно будет лишь перемешать все ингредиенты и пожарить тесто на сковороде

Оладьи с черникой Фото: pixabay.com

"Это самые простые оладьи, которые можно сделать с детьми. Вам даже не нужны кухонные весы для взвешивания ингредиентов – все, что вам понадобится, это чашка или кружка", – говорит Джейми Оливер.

Черничные оладьи

Ингредиенты:

1 большое куриное яйцо

1 стакан самовосходящей муки

1 стакан молока

200 г черники

оливковое масло

4 столовые ложки натурального йогурта

Рецепт приготовления:

Разбейте яйцо в большую миску, добавьте муку, молоко и крошечную щепотку морской соли. Перемешайте, чтобы у вас получилось однородное тесто. Добавьте чернику и перемешайте. Нагрейте 1/2 столовой ложки оливкового масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне, осторожно ее наклоняя, чтобы равномерно распределить масло. Выложите ложкой тесто, оставляя свободное пространство между оладьями. Готовьте в течение 1-2 минут, пока на поверхности теста не появятся пузырьки. Когда блины подрумянятся с обеих сторон, переложите их на тарелку. Повторите с оставшимся тестом. Подавайте блины теплыми вместе с йогуртом и дополнительной порцией свежих ягод.

Совет: если у вас нет самовосходящей муки, добавьте чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи: