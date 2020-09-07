Секретный ингредиент, который преобразит вкус томатного соуса к пасте

Это продукт можно найти в отделе азиатской еды

Томатный соус с пряными травами и специями – основа многих блюд итальянской кухни. Его используют для приготовления пасты, мяса, птицы и рыбы. Но иногда порция домашнего томатного соуса в холодильнике просто пропадает. А все потому, что со временем он приедается и кажется слишком пресным. Но есть хорошая новость: существует секретный ингредиент, который поможет сделать вкус домашнего томатного соуса ярче.

Почему стоит добавить рыбный соус

Рыбный соус включает натуральный глутамат натрия Фото: Depositphotos

Рыбный соус – это полупрозрачная жидкость красновато-золотистого цвета с насыщенным вкусом и специфическим ароматом. Он производится из ферментированной рыбы; чаще всего это анчоусы. Им приправляют готовые блюда, используют в маринадах и в качестве ингредиента для составных соусов азиатской кухни.

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В томатном соусе рыбный особенно хорош, потому что способен придать ему ярко выраженный мясной вкус без единого кусочка мяса. Такой эффект достигается благодаря природному содержанию глутамата натрия. Конечно, если вы готовите блюдо для вегетарианца или вегана, вам нужно предупредить их, что вы добавили рыбный соус. Секретный ингредиент может сделать рецепт непригодным для них.

Если вы не хотите использовать рыбный соус, возьмите выдержанный сыр пармезан в качестве усилителя вкуса. Также подойдут консервированные анчоусы или анчоусы в банках. Просто добавьте их в сковороду вместе с луком и чесноком.

Используйте рыбный соус правильно

Томатный соус к пасте Фото: Depositphotos

Прежде чем использовать рыбный соус, нужно уточнить один важный момент. Если вы добавите его в томатный соус непосредственно перед подачей на стол, он будет иметь слишком выраженный рыбный вкус. Поэтому влейте чайную ложку и готовьте 10-15 минут, чтобы все лишнее выпарилось.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Не видите разницы? Продолжайте добавлять коричневую жидкость постепенно, чтобы получить желаемый вкус. Но много вам не понадобится. Для двух литров томатного соуса будет достаточно столовой ложки рыбного.

Как выбрать рыбный соус

Ищите рыбные соусы, в которых нет ненужных ингредиентов, чтобы замаскировать вкус или запах. Хороший продукт состоит всего из двух компонентов: анчоусов и соли. В некачественных рыбных соусах могут использовать сахар или специи.

Напомним, ранее мы писали, как сделать домашний кетчуп из томатного сока, а также делились рецептом соуса терияки.

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