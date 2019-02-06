"Секс на пляже": рецепт легендарного американского коктейля

Такой напиток можно приготовить на День святого Валентина

Коктейль "Секс на пляже" Фото: depositphotos.com

"Секс на пляже" – классический алкогольный коктейль, который состоит из водки, персикового ликера и фруктового сока. Он появился в 1980-1990-х годах. Считается, что напиток стал популярным благодаря сериалу "Санта-Барбара", где персонажи чаще всего заказывали именно его.

Коктейль "Секс на пляже"

Ингредиенты:

Кубики льда

50 мл водки

50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)

Немного свежевыжатого лимонного сока

100-150 мл клюквенного сока

100-150 мл апельсинового сока

Для подачи:

Ломтики лимона

Свежая или коктейльная вишня

Веточки мяты

Рецепт приготовления:

Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда. Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами. Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.

Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

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