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"Секс на пляже": рецепт легендарного американского коктейля

Такой напиток можно приготовить на День святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Коктейль "Секс на пляже" Фото: depositphotos.com
Коктейль "Секс на пляже"
Фото: depositphotos.com

"Секс на пляже" – классический алкогольный коктейль, который состоит из водки, персикового ликера и фруктового сока. Он появился в 1980-1990-х годах. Считается, что  напиток стал популярным благодаря сериалу "Санта-Барбара", где персонажи чаще всего заказывали именно его.

Коктейль "Секс на пляже"

Ингредиенты:

  • Кубики льда
  • 50 мл водки
  • 50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)
  • Немного свежевыжатого лимонного сока
  • 100-150 мл клюквенного сока
  • 100-150 мл апельсинового сока

Для подачи:

  • Ломтики лимона
  • Свежая или коктейльная вишня
  • Веточки мяты

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Рецепт приготовления:

  1. Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда. 
  2. Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами.
  3. Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.

Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.

Напомним, ранее мы делились классическим рецептом мохито. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить итальянский ликер лимончелло. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить освежающий домашний лаймад.

Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:

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Источник: Сегодня
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