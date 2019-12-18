Селедка под шубой в багете: рецепт на Новый год
Необычный вариант популярного новогоднего салата
Селедка под шубой – салат, который чаще всего готовят на Новый год. Но традиционное блюдо можно преобразить, если подать его в виде закуски. Для этого нужно поместить все ингредиенты салата в багет. Так вы получите аппетитную закуску, которая обязательно понравится вашим гостям.
Смотрите видео, как приготовить "шубу" в виде суши:
Селедка под шубой в багете
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 177 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 багет с гладкой поверхностью (без надрезов)
- 1 вареная свекла среднего размера (340 г)
- 200 г сливочного или плавленого сыра
- 10-20 г репчатого лука
- 1 целая слабосоленая сельдь (350 г)
- Несколько веточек укропа
- 10 шт. корнишонов
- 50 г сливочного масла
- 2 куриных яйца
Способ приготовления:
- Свеклу среднего размера отварите до готовности. Остудите, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Натертую свеклу обязательно отожмите от сока.
- Отварите яйца, охладите, очистите и натрите на мелкой терке.
- В миске соедините сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло.
- Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Разделите сырно-яичную смесь пополам по двум мискам.
- В одну добавьте отжатую свеклу. Хорошо перемешайте.
- В другую сырную часть добавьте нарезанный укроп, перемешайте.
- Очистите сельдь от тонкой пленки, головы, плавников и хвоста. Удалите хребет и все мелкие косточки.
- Возьмите багет и сделайте разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Раскройте и удалите мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см.
- Нанесите на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху намажьте белую сырную массу с укропом.
- Посыпьте мелко порезанным луком. На одну часть багета положите филе рыбы.
- Сверху выложите в ряд дорожку из корнишонов.
- Накройте второй частью багета и плотно прижмите. Хорошо заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.
Как подавать закуску
Нарежьте багет на ломтики и подавайте к столу. Закуску можно выложить на салатные листья и украсить зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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