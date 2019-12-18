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Селедка под шубой в багете: рецепт на Новый год

Необычный вариант популярного новогоднего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Селедка под шубой в батоне
Селедка под шубой в батоне
Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – салат, который чаще всего готовят на Новый год. Но традиционное блюдо можно преобразить, если подать его в виде закуски. Для этого нужно поместить все ингредиенты салата в багет. Так вы получите аппетитную закуску, которая обязательно понравится вашим гостям.

Смотрите видео, как приготовить "шубу" в виде суши:

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Селедка под шубой в багете

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 багет с гладкой поверхностью (без надрезов)
  • 1 вареная свекла среднего размера (340 г)
  • 200 г сливочного или плавленого сыра
  • 10-20 г репчатого лука
  • 1 целая слабосоленая сельдь (350 г)
  • Несколько веточек укропа
  • 10 шт. корнишонов
  • 50 г сливочного масла
  • 2 куриных яйца

Способ приготовления:

  1. Свеклу среднего размера отварите до готовности. Остудите, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Натертую свеклу обязательно отожмите от сока.
  2. Отварите яйца, охладите, очистите и натрите на мелкой терке.
  3. В миске соедините сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло.
  4. Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Разделите сырно-яичную смесь пополам по двум мискам.
  5. В одну добавьте отжатую свеклу. Хорошо перемешайте.
  6. В другую сырную часть добавьте нарезанный укроп, перемешайте.
  7. Очистите сельдь от тонкой пленки, головы, плавников и хвоста. Удалите хребет и все мелкие косточки.
  8. Возьмите багет и сделайте разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Раскройте и удалите мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см.
  9. Нанесите на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху намажьте белую сырную массу с укропом.
  10. Посыпьте мелко порезанным луком. На одну часть багета положите филе рыбы.
  11. Сверху выложите в ряд дорожку из корнишонов.
  12. Накройте второй частью багета и плотно прижмите. Хорошо заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

Как подавать закуску

Нарежьте багет на ломтики и подавайте к столу. Закуску можно выложить на салатные листья и украсить зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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Источник: Сегодня
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