Селедка под шубой в багете: рецепт на Новый год

Необычный вариант популярного новогоднего салата

Селедка под шубой в батоне Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – салат, который чаще всего готовят на Новый год. Но традиционное блюдо можно преобразить, если подать его в виде закуски. Для этого нужно поместить все ингредиенты салата в багет. Так вы получите аппетитную закуску, которая обязательно понравится вашим гостям.

Смотрите видео, как приготовить "шубу" в виде суши:

Селедка под шубой в багете

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

177 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 багет с гладкой поверхностью (без надрезов)

1 вареная свекла среднего размера (340 г)

200 г сливочного или плавленого сыра

10-20 г репчатого лука

1 целая слабосоленая сельдь (350 г)

Несколько веточек укропа

10 шт. корнишонов

50 г сливочного масла

2 куриных яйца

Способ приготовления:

Свеклу среднего размера отварите до готовности. Остудите, очистите от кожицы и натрите на крупной терке. Натертую свеклу обязательно отожмите от сока. Отварите яйца, охладите, очистите и натрите на мелкой терке. В миске соедините сливочный сыр, яйца и размягченное сливочное масло. Разомните вилкой, чтобы масса стала однородной. Разделите сырно-яичную смесь пополам по двум мискам. В одну добавьте отжатую свеклу. Хорошо перемешайте. В другую сырную часть добавьте нарезанный укроп, перемешайте. Очистите сельдь от тонкой пленки, головы, плавников и хвоста. Удалите хребет и все мелкие косточки. Возьмите багет и сделайте разрез вдоль, не прорезая его до самого конца. Раскройте и удалите мякиш, оставляя стенки толщиной 1 см. Нанесите на багет равномерным слоем свекольную массу, сверху намажьте белую сырную массу с укропом. Посыпьте мелко порезанным луком. На одну часть багета положите филе рыбы. Сверху выложите в ряд дорожку из корнишонов. Накройте второй частью багета и плотно прижмите. Хорошо заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 3 часа.

Как подавать закуску

Нарежьте багет на ломтики и подавайте к столу. Закуску можно выложить на салатные листья и украсить зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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