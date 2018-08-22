Семь блюд украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

В честь наступающего Дня Независимости рассказываем о главных украинских блюдах

Праздничные украинские блюда Фото: depositphotos.com

Одна из самых приятных частей путешествия – это возможность лучше узнать местную еду. Украинская кухня невероятно разнообразна, и каждый регион имеет свои особенности. Однако некоторые блюда сделали украинскую кухню известной в кулинарном мире. От борща до котлеты по-киевски – вот семь аппетитных блюд, которые, по версии Green Tour Ukraine, каждый иностранец должен попробовать во время визита в Украину.

Борщ

Украинский борщ Фото: depositphotos.com

Борщ – традиционный украинский суп, известный во всем мире. Одним из основных ингредиентов этого блюда является свекла, которая придает борщу интенсивный красный цвет. Другие компоненты – картофель, морковь, капуста, лук и мясо. Когда вы заказываете борщ в украинском ресторане, его обычно приносят со сметаной и маленькими чесночными булочками – пампушками.

Вареники

Вареники готовят с разными начинками Фото: depositphotos.com

Еще одно традиционное блюдо в Украине – вареники. Это своего рода пельмени с разнообразными начинками. Среди самых популярных и, следовательно, самых вкусных, следует упомянуть картофельное пюре, грибы, капусту, вареный фарш или сладкие с вишнями. Итак, выбор зависит от вас!

Сало

Сало подают с черным хлебом и чесноком Фото: pixabay.com

Сало занимает особое место в украинской кухне. Его обычно подают на куске домашнего хлеба с зубчиком чеснока. Некоторые иностранцы считают это блюдо странным или даже неприятным, и не могут заставить себя попробовать свежее сырое сало. Однако, если вы не готовы есть сало кусками, вы должны хотя бы попробовать его в виде хлебной намазки с травами и специи. Такая закуска часто подается в ресторанах традиционной украинской кухни.

Голубцы

Голубцы традиционно готовят с мясом и рисом Фото: depositphotos.com

Это блюдо очень популярно в Украине, хотя приготовить его нелегко. Во-первых, вы должны сделать начинку из риса, лука, моркови и фарша, а затем завернуть ее в отварные листья капусты. После этого голубцы нужно потушить около часа в томатном соусе.

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Котлета по-киевски

Котлета по-киевски Фото: depositphotos.com

Хотя у этого блюда французское происхождение, вы определенно должны попробовать его на одноименной родине. Вам обязательно понравится этот сочный куриный рулет, нафаршированный чесночным маслом и смесью петрушки и специй, а затем запанированный и обжаренный во фритюре. Помните, что разрезать котлету по-киевски следует аккуратно, чтобы не забрызгать себя горячим маслом.

Деруны

Деруны готовят из тертого картофеля Фото: depositphotos.com

Это блюдо очень популярно в Украине, потому что, с одной стороны, его легко приготовить, а с другой стороны, оно очень вкусное! Обычно эти тонкие картофельные блины подаются со сметаной; однако они могут быть нафаршированы грибами или мясом, что делает их еще более сытными и сочными.

Узвар

Узвар из сухофруктов Фото: depositphotos.com

Узвар – традиционный напиток из сухофруктов, в основном из яблок, слив и груш. Этот полезный освежающий напиток – прекрасный выбор для жарких летних дней. Его также подают во время праздничного рождественского ужина.

Обязательно попробуйте все эти вкусные блюда во время вашего следующего пребывания в Украине!

Напомним, ранее мы писали, в какой стране самая здоровая кухня. Мы также рассказывали о самых полезных блюдах украинской кухни.

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