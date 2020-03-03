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Семь полезных продуктов, которые нельзя есть по утрам

Эта пища может навредить, если употреблять ее натощак

Ирина Павлина
Сегодня, 13:56

Не хотите проблем с пищеварением – не ешьте эти продукты натощак. Мы подобрали семь продуктов, которые нельзя есть по утрам. Видео о них смотрите ниже.

Свежие овощи

Овощи по утрам могут быть опасны
Овощи по утрам могут быть опасны
Фото: freepik.com

Безусловно, свежие овощи полезны, но только не на пустой желудок. Все из-за наличия в их составе агрессивных кислот, которые при попадании просто разъедают стенки желудка. Постоянные овощные завтраки могут спровоцировать гастрит или язву.

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Кофе

Кофе с молоком полезен не всем
Кофе с молоком полезен не всем
Фото: freepik.com

Чашка кофе по утрам – ежедневный ритуал многих украинцев. Но, к сожалению, эта привычка вредная. Дело в том, что кофеин стимулирует выделение желудочных соков, которые при отсутствии еды в желудке просто разрушают слизистую оболочку и нарушают пищеварение, а "в подарок" получите гастрит. Если добавляете в кофе молоко, не успокаивайте себя – камни в почках могут быть последствием такого кофепития. Побаловать себя утром кофе можно, но перед этим стоит хорошо позавтракать.

Специи

Специи обладают антибактериальным действием
Специи обладают антибактериальным действием
Фото: freepik.com

Специи раздражают пустой желудок и, как кофе, провоцируют выделение желудочного сока.

Свежевыжатые соки

В свежевыжатых соках много кислоты
В свежевыжатых соках много кислоты
Фото: freepik.com

Цитрусовые по утрам – тоже не лучшая идея, особенно – апельсиновый фреш. Количество сахара и кислоты, которое вы получаете утром вместе с фрешем, зашкаливает. Большое количество кислоты, когда попадает в желудок, нарушает кислотный баланс, вызывает изжогу и увеличивает вероятность болезней пищеварительной системы.

Пища, богатая углеводами

В выпечке содержатся дрожжи, которые вызывают брожение
В выпечке содержатся дрожжи, которые вызывают брожение
Фото: freepik.com

Сдоба, сладости и каши быстрого приготовления утром дают быстрый заряд энергии, но уже через час вы снова будете голодны. Кроме этого, простые углеводы провоцируют быстрое повышение уровня сахара и быстрое его падение. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время почувствуете резкое утомление и апатию.

Бананы

В бананах много сахара
В бананах много сахара
Фото: freepik.com

Бананы – природные конфеты, так как включают большое количество сахара. Полакомитесь – спровоцируете быстрый выброс инсулина и сахара. А высокое содержание магния создает дисбаланс с кальцием и замедляет работу сердца. Если вы фанат бананов, сочетайте их с природными жирами: арахисом, натуральными йогуртами и кашами. Они нейтрализуют действие сахара.

Холодная вода

Пить холодную воду вредно
Пить холодную воду вредно
Фото: Pixabay

Начинать день со стакана воды – едва ли не главное правило здорового питания. Вода запускает метаболизм и стимулирует процессы пищеварения, но только не холодная. Жидкости низкой температуры вызывают спазмы сосудов слизистой оболочки. Вода должна быть комнатной температуры или слегка подогретой. О газировке по утрам стоит вообще забыть.

Так каким же должен быть здоровый завтрак? Диетологи рекомендуют утром есть сложные углеводы, например, каши или белок. Прекрасно усваиваются нежирное мясо и яйца.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить полезный омлет на пару.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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