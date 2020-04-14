Семейный рецепт кулича от ведущего Максима Сикоры

Ведущий поделился фирменным рецептом пасхальной выпечки

К Пасхе осталось меньше недели. А значит время определяться с рецептом главного блюда на пасхальном столе – кулича.

В семье телеведущего новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максима Сикоры в магазин за куличом не ходят, а пекут дома по традиционному для семьи рецепту.

В семье Максима Сикоры куличи готовят дома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы не покупаем куличи в магазине, только ингредиенты. Привыкли отдавать предпочтение домашней выпечке. В нашей семье уже много лет есть наработанный свой рецепт пасхи. Всем нам нравится и хорошо подходит. Тем не менее, в таком ответственном деле, как выпекания пасхального хлеба, важен не только рецепт, но и настроение, с которым берешься создавать главное блюдо пасхального стола", – рассказывает телеведущий.

Пасхальный кулич от Максима Сикоры

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

6 желтков

170 г изюма

100 г измельченной кураги

50 мл коньяка или рома

2 чайные ложки ванили

200 г сахара

50 г меда

Дрожжи, обязательно сухие

Щепотка соли

Цедра одного лимона и половины апельсина

260 г масла

500-600 г муки

100 мл сливок

Способ приготовления:

Сначала делаем опару на теплых сливках с добавлением сахара и дрожжей. За полчаса примешиваем остальную муку, сахар и все остальное. Кроме цукатов и цедры. Оставляем на час. Далее снова вымешиваем, добавляем все ингредиенты, которые остались. Затем все помещаем в бумажные формы, ждем 50 минут, пока тесто поднимется, и отправляем в духовку, разогретую до 200 ºС. Выпекаем до готовности. После охлаждения – украшаем.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь итальянский пасхальный кулич панеттоне.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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