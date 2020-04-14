Семейный рецепт кулича от ведущего Максима Сикоры
Ведущий поделился фирменным рецептом пасхальной выпечки
К Пасхе осталось меньше недели. А значит время определяться с рецептом главного блюда на пасхальном столе – кулича.
В семье телеведущего новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максима Сикоры в магазин за куличом не ходят, а пекут дома по традиционному для семьи рецепту.
"Мы не покупаем куличи в магазине, только ингредиенты. Привыкли отдавать предпочтение домашней выпечке. В нашей семье уже много лет есть наработанный свой рецепт пасхи. Всем нам нравится и хорошо подходит. Тем не менее, в таком ответственном деле, как выпекания пасхального хлеба, важен не только рецепт, но и настроение, с которым берешься создавать главное блюдо пасхального стола", – рассказывает телеведущий.
Пасхальный кулич от Максима Сикоры
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 6 желтков
- 170 г изюма
- 100 г измельченной кураги
- 50 мл коньяка или рома
- 2 чайные ложки ванили
- 200 г сахара
- 50 г меда
- Дрожжи, обязательно сухие
- Щепотка соли
- Цедра одного лимона и половины апельсина
- 260 г масла
- 500-600 г муки
- 100 мл сливок
Способ приготовления:
- Сначала делаем опару на теплых сливках с добавлением сахара и дрожжей. За полчаса примешиваем остальную муку, сахар и все остальное. Кроме цукатов и цедры. Оставляем на час.
- Далее снова вымешиваем, добавляем все ингредиенты, которые остались.
- Затем все помещаем в бумажные формы, ждем 50 минут, пока тесто поднимется, и отправляем в духовку, разогретую до 200 ºС. Выпекаем до готовности.
- После охлаждения – украшаем.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь итальянский пасхальный кулич панеттоне.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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