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Семейный рецепт кулича от ведущего Максима Сикоры

Ведущий поделился фирменным рецептом пасхальной выпечки

Ирина Павлина
Сегодня, 16:21

К Пасхе осталось меньше недели. А значит время определяться с рецептом главного блюда на пасхальном столе – кулича.

В семье телеведущего новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максима Сикоры в магазин за куличом не ходят, а пекут дома по традиционному для семьи рецепту.

В семье Максима Сикоры куличи готовят дома
В семье Максима Сикоры куличи готовят дома
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы не покупаем куличи в магазине, только ингредиенты. Привыкли отдавать предпочтение домашней выпечке. В нашей семье уже много лет есть наработанный свой рецепт пасхи. Всем нам нравится и хорошо подходит. Тем не менее, в таком ответственном деле, как выпекания пасхального хлеба, важен не только рецепт, но и настроение, с которым берешься создавать главное блюдо пасхального стола", – рассказывает телеведущий.

Пасхальный кулич от Максима Сикоры

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 6 желтков
  • 170 г изюма
  • 100 г измельченной кураги
  • 50 мл коньяка или рома
  • 2 чайные ложки ванили
  • 200 г сахара
  • 50 г меда
  • Дрожжи, обязательно сухие
  • Щепотка соли
  • Цедра одного лимона и половины апельсина
  • 260 г масла
  • 500-600 г муки
  • 100 мл сливок

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Способ приготовления:

  1. Сначала делаем опару на теплых сливках с добавлением сахара и дрожжей. За полчаса примешиваем остальную муку, сахар и все остальное. Кроме цукатов и цедры. Оставляем на час.
  2. Далее снова вымешиваем, добавляем все ингредиенты, которые остались.
  3. Затем все помещаем в бумажные формы, ждем 50 минут, пока тесто поднимется, и отправляем в духовку, разогретую до 200 ºС. Выпекаем до готовности.
  4. После охлаждения – украшаем.

Смотрите видео, как приготовить творожную пасху от Григория Германа:

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь итальянский пасхальный кулич панеттоне.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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