Сезонное меню: какие фрукты лучше покупать в сентябре

Сезон на подешевение в разгаре

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

В Украине – фруктовый бум! Осень вообще идеальное время, чтобы насытить организм витаминами, причем по приятным ценам. Например, за килограмм яблок "Голден" вам придется отдать около 10 гривен. Для сравнения, в прошлом году они стоили аж на 4 гривны дороже.

Груша с рук подешевела на 3 гривны. Цена персика колеблется от 45 до 70 гривен за килограмм. Виноград особенно в цене не изменился. Он как стоил от 26 до 27 гривен, так и стоит сейчас. А вот что действительно приятно удивило, так это цена на сливы – аж на 7 гривен меньше, чем в прошлом году. Поэтому, если вы еще не успели сделать заготовки, сейчас прекрасное время, ведь зимой ароматный джем будет еще вкуснее, если стоил копейки.

Цены на фрукты 2018 Фото: скриншот

Чтобы овощи и фрукты оставались свежими дольше, храните их в контейнере или миске с холодной водой, меняя ее раз в неделю. Но такой метод рассчитан лишь на несколько дней, а вот зелени это не вредит.

Напомним, ранее мы писали, как сохранить арбуз к новогоднему столу. Чтобы арбуз сохранился до зимы, его нужно покрыть толстым слоем глины.