Шашлык из говядины с зеленью: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный рецепт шашлыка с миксом зелени, луком и лимоном

Шашлык из говядины в маринаде из минералки Фото: Depositphotos

Мы привыкли считать, что самый сочный шашлык получается из свинины. Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить шашлык из говядины с зеленью, чтобы мясо получилось нежным и не пересохло.

Шашлык из говядины с минеральной водой и базиликом

Ингредиенты:

Говядина (вырезка) – 1.5 кг

Лук репчатый – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Кинза – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Базилик – 1 пучок

Вода минеральная 500 мл

Перец черный свежемолотый – 1/2 чайной ложки

Соль морская – 1 1/2 чайные ложки

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Рецепт приготовления:

Мясо промойте и нарежьте крупными кусочками. Лук почистите, нарежьте кольцами и перемешайте с мясом. Зелень крупно порежьте и выложите к мясу с луком. Лимон разрежьте на 8 частей и добавьте к шашлыку. Залейте мясо газированной водой, перемешайте и оставить на час-полтора при комнатной температуре. Замаринованное мясо посолите и поперчите, нанижите на шампуры вместе с луком и пожарьте на мангале.

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