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Шашлык из говядины с зеленью: рецепт от Юлии Высоцкой

Оригинальный рецепт шашлыка с миксом зелени, луком и лимоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Шашлык из говядины в маринаде из минералки
Шашлык из говядины в маринаде из минералки
Фото: Depositphotos

Мы привыкли считать, что самый сочный шашлык получается из свинины. Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить шашлык из говядины с зеленью, чтобы мясо получилось нежным и не пересохло.

Шашлык из говядины с минеральной водой и базиликом

Ингредиенты:

  • Говядина (вырезка) – 1.5 кг
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Кинза – 1 пучок
  • Петрушка – 1 пучок
  • Базилик – 1 пучок
  • Вода минеральная 500 мл
  • Перец черный свежемолотый – 1/2 чайной ложки
  • Соль морская – 1 1/2 чайные ложки

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо промойте и нарежьте крупными кусочками. 
  2. Лук почистите, нарежьте кольцами и перемешайте с мясом. 
  3. Зелень крупно порежьте и выложите к мясу с луком. 
  4. Лимон разрежьте на 8 частей и добавьте к шашлыку.
  5. Залейте мясо газированной водой, перемешайте и оставить на час-полтора при комнатной температуре.
  6. Замаринованное мясо посолите и поперчите, нанижите на шампуры вместе с луком и пожарьте на мангале.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить картошку в фольге на костре.

Смотрите видео, как выбрать качественный и полезный шашлык:

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Источник: Сегодня
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