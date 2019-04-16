Шашлык из говядины с зеленью: рецепт от Юлии Высоцкой
Оригинальный рецепт шашлыка с миксом зелени, луком и лимоном
Мы привыкли считать, что самый сочный шашлык получается из свинины. Юлия Высоцкая рассказала, как приготовить шашлык из говядины с зеленью, чтобы мясо получилось нежным и не пересохло.
Шашлык из говядины с минеральной водой и базиликом
Ингредиенты:
- Говядина (вырезка) – 1.5 кг
- Лук репчатый – 3 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Кинза – 1 пучок
- Петрушка – 1 пучок
- Базилик – 1 пучок
- Вода минеральная 500 мл
- Перец черный свежемолотый – 1/2 чайной ложки
- Соль морская – 1 1/2 чайные ложки
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Рецепт приготовления:
- Мясо промойте и нарежьте крупными кусочками.
- Лук почистите, нарежьте кольцами и перемешайте с мясом.
- Зелень крупно порежьте и выложите к мясу с луком.
- Лимон разрежьте на 8 частей и добавьте к шашлыку.
- Залейте мясо газированной водой, перемешайте и оставить на час-полтора при комнатной температуре.
- Замаринованное мясо посолите и поперчите, нанижите на шампуры вместе с луком и пожарьте на мангале.
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Смотрите видео, как выбрать качественный и полезный шашлык:
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Источник: Сегодня