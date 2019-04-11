Шашлык в банке: простой рецепт для духовки
Приготовить вкусный шашлык можно, даже не выходя из дома
Хотите приготовить вкусный шашлык из свинины без костра и мангала? Тогда запеките мясо в банке в духовке. Если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического. А чтобы соблюсти антураж, возьмите готовое мясо с собой и устройте пикник в ближайшем парке.
Рецепт шашлыка в банке в духовке
Ингредиенты:
- 1 кг свинины
- 3 луковицы
- 3 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. растительного масла
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч.л. крупной соли
- молотый перец
- зелень
- 1 ч.л. жидкого дыма
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Рецепт приготовления:
- Мясо помойте, разрежьте на куски по 3-4 см. Очищенный лук нарежьте кольцами.
- На дно сухой трехлитровой банки положите мелко порубленный чеснок, налейте жидкий дым. Можно обойтись и без него.
- Нанижьте мясо на шпажки, опустите заготовки в банку и плотно закройте ее горлышко фольгой.
- Поставьте емкость в неразогретую духовку и включите температуру 200 С. Готовьте 1 час 10 минут или 1 час 20 минут от момента, когда духовой шкаф прогреется.
- Выключите духовку и дайте банке постоять внутри еще 5 минут, затем аккуратно достаньте. Снимите фольгу и переложите мясо на тарелку.
- Подавайте шашлыки, посыпав свежей зеленью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить картошку в фольге на костре.
Смотрите видео, как выбрать качественный и полезный шашлык:
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Источник: Сегодня