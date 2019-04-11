Шашлык в банке: простой рецепт для духовки

Приготовить вкусный шашлык можно, даже не выходя из дома

Шашлык из свинины в духовке Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный шашлык из свинины без костра и мангала? Тогда запеките мясо в банке в духовке. Если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического. А чтобы соблюсти антураж, возьмите готовое мясо с собой и устройте пикник в ближайшем парке.

Рецепт шашлыка в банке в духовке

Ингредиенты:

1 кг свинины

3 луковицы

3 ст.л. сметаны

1 ст.л. растительного масла

4 зубчика чеснока

1 ч.л. крупной соли

молотый перец

зелень

1 ч.л. жидкого дыма

Рецепт приготовления:

Мясо помойте, разрежьте на куски по 3-4 см. Очищенный лук нарежьте кольцами. На дно сухой трехлитровой банки положите мелко порубленный чеснок, налейте жидкий дым. Можно обойтись и без него. Нанижьте мясо на шпажки, опустите заготовки в банку и плотно закройте ее горлышко фольгой. Поставьте емкость в неразогретую духовку и включите температуру 200 С. Готовьте 1 час 10 минут или 1 час 20 минут от момента, когда духовой шкаф прогреется. Выключите духовку и дайте банке постоять внутри еще 5 минут, затем аккуратно достаньте. Снимите фольгу и переложите мясо на тарелку. Подавайте шашлыки, посыпав свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить картошку в фольге на костре.

Смотрите видео, как выбрать качественный и полезный шашлык:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram