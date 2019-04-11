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Шашлык в банке: простой рецепт для духовки

Приготовить вкусный шашлык можно, даже не выходя из дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Шашлык из свинины в духовке
Шашлык из свинины в духовке
Фото: freepik.com

Хотите приготовить вкусный шашлык из свинины без костра и мангала? Тогда запеките мясо в банке в духовке. Если вы добавите жидкий дым, то шашлык по вкусу будет неотличим от классического. А чтобы соблюсти антураж, возьмите готовое мясо с собой и устройте пикник в ближайшем парке. 

Рецепт шашлыка в банке в духовке

Ингредиенты:

  • 1 кг свинины
  • 3 луковицы
  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. крупной соли
  • молотый перец
  • зелень
  • 1 ч.л. жидкого дыма

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо помойте, разрежьте на куски по 3-4 см. Очищенный лук нарежьте кольцами.
  2. На дно сухой трехлитровой банки положите мелко порубленный чеснок, налейте жидкий дым. Можно обойтись и без него.
  3. Нанижьте мясо на шпажки, опустите заготовки в банку и плотно закройте ее горлышко фольгой.
  4. Поставьте емкость в неразогретую духовку и включите температуру 200 С. Готовьте 1 час 10 минут или 1 час 20 минут от момента, когда духовой шкаф прогреется.
  5. Выключите духовку и дайте банке постоять внутри еще 5 минут, затем аккуратно достаньте. Снимите фольгу и переложите мясо на тарелку.
  6. Подавайте шашлыки, посыпав свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощи на гриле. "Сегодня" также писали, как приготовить картошку в фольге на костре.

Смотрите видео, как выбрать качественный и полезный шашлык:

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Источник: Сегодня
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