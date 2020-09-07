Шесть причин добавить корицу в свой рацион этой осенью

Корица – специя, которая должна быть на каждой кухне

Корица – это пряность, которую делают из внутренней коры дерева корицы. Полоски коры сушат до тех пор, пока они не свернутся в рулоны, известные как палочки корицы. Затем их могут измельчить в порошок или превратить в экстракт.

Но корица – не только приятная ароматическая добавка. Она обладает мощными антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Корица снимает тошноту

Корица снимает воспаление Фото: Depositphotos

Корица благотворно воздействует на ЖКТ и нормализует его работу. Чтобы избавиться от тошноты с помощью корицы, нужно добавить палочку пряности в чай или в другой напиток (кроме алкогольных).

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Корица содержит антиоксиданты

Корица богата антиоксидантами, такими как полифенолы. Они защищают ваш организм от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами, которые способствуют быстрому старению.

Корица имеет противопростудные свойства

Корица укрепляет иммунитет Фото: freepik.com

Благодаря дубильным веществам, железу, калию, фосфору и цинку в составе, пряность помогает вырабатывать антитела к большинству сезонных вирусных заболеваний. Еще в давние времена именно корицей лечили кашель, тонзиллит и насморк.

Смотрите видео, как влияют пряности на здоровье человека:

Корица поддерживает правильный метаболизм

Употребление корицы заставляет организм гораздо интенсивнее сжигать жир – это подтвердило новое исследование ученых из Мичиганского университета, США. Они установили, что содержащийся в известной пряности альдегид повышает жировой метаболизм на генетическом уровне.

Корица улучшает работу мозга

Корица полезна для профилактики болезни Паркинсона Фото: freepik.com

Корица нормализует давление, расширяет сосуды, тонизирует. Кроме того, она способствует концентрации внимания.

Ученые связывают корицу с улучшением функций мозга. Исследование на животных, опубликованное в Журнале нейроиммунной фармакологии, показало, что корица может быть полезной для людей с болезнью Паркинсона.

Корица защищает от вредных грибков

Исследование Университета Западной Англии в Великобритании показало, что масло корицы повреждает клеточную мембрану дрожжей. При этом он предотвращает образование псевдогифов, нитевидных структур, используемых дрожжами для поглощения питательных веществ.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая пряность должна быть на каждой кухне, а также сообщали, какие специи полезны для укрепления иммунитета.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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