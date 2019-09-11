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Шиповник: польза, вред и применение в кулинарии

Сентябрь – самое время вспомнить о шиповнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Плоды шиповника используют как в свежем, так и в сушеном виде
Плоды шиповника используют как в свежем, так и в сушеном виде
Фото: Depositphotos

Шиповник – это растение, произрастающее в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. Его можно найти на лесных полянах, вдоль опушек, в садах и на довольно сухой почве (особенно меловой).

Смотрите видео о продуктах, богатых витамином С:

Это растение принадлежит к семейству розоцветных. Оно очень похоже на колючие кусты роз; у него розовые или белые цветы и красные плоды, называемые шиповником. Последние обладают удивительными лечебными свойствами.

Польза шиповника для здоровья

Шиповник богат витамином С
Шиповник богат витамином С
Фото: Pixabay

Ягоды шиповника cодержат в 20 раз больше витамина С, чем апельсин. Они также включают витамин В, витамин РР, провитамин А.

В составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.

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Это лучшее растение для тех, кто хочет соблюдать диету в начале зимы. Шиповник часто используют для борьбы с гриппом и, в более общем смысле, с инфекциями.

Кроме того, при использовании в качестве тонизирующего средства, оказывающего бодрящее воздействие на иммунную систему, шиповник обладает свойствами, необходимыми для лечения астении.

Вред шиповника для здоровья

Шиповник противопоказан при гастрите
Шиповник противопоказан при гастрите
Фото: Pixabay

Избыточное употребление его плодов и препаратов на их основе может привести к нарушениям со стороны кровеносной системы, включая развитие тахикардии, повышение свертываемости крови. При наличии серьезных сердечно-сосудистых заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом перед употреблением таких средств.

Из-за высокого содержания кислоты отвары и настои плодов шиповника могут оказать разрушительное воздействие на зубную эмаль, поэтому рекомендуется пить их через соломинку; желательно также прополоскать рот водой после приема отвара.

По той же причине следует воздержаться от употребления препаратов на основе плодов шиповника при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенной кислотности желудочного сока.

Кулинарное применение шиповника

Из шиповника можно сварить варенье
Из шиповника можно сварить варенье
Фото: Depositphotos

  • Американские индейцы употребляли шиповник как пищу для выживания.
  • С римских времен лепестки цветов шиповника использовались в настоях для придания вкуса выпечке.
  • Хотя в некоторых культурах лепестки употреблялись непосредственно, другие готовили из них отвар и превращали их в пиво.
  • Аляскинские эскимосы делали из шиповника особый вид пудинга, который включал пюре из шиповника, воду, масло тюленя и сахар. Они также добавляли ягоды шиповника в блюдо из предварительно пережеванных лососевых хвостов. Другие аляскинские племена соединяли их с рыбной икрой или жиром, чтобы сделать мороженое.
  • В наши дни из ягод шиповника готовят джемы, сиропы, кетчуп, желе или мармелад.
  • В Армении люди пьют сок из шиповника.
  • В Швеции суп из шиповника – это десерт, который обычно подают со сливками, молоком и ванильным мороженым.
  • В Украине из шиповника чаще всего делают напитки – например, чай из сушеных плодов.

Как приготовить чай из шиповника

Чай из шиповника можно заваривать, как в чайнике, так и термосе. Две столовые ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут.

Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. Чтобы чай получился вкусным и ароматным, его заваривают в термосе. Для этого берут три столовые ложки шиповника, одну чайную ложку чая и сахар по вкусу, настаивают в течении двух часов. В итоге вы получаете вкусный, ароматный, а самое главное очень полезный напиток.

Рецепт витаминного напитка из шиповника и апельсинов

Напиток из шиповника
Напиток из шиповника
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Шиповник – 200 г
  • Кипяток – 700 мл
  • Сахар – 150 г
  • Апельсиновый фреш – 100 мл
  • Цедра половины апельсина

Способ приготовления:

  1. Ягоды шиповника тщательно помыть. Сделать из шиповника на блендере дробленую массу.
  2. Переложить в термос и залить кипятком. Выдержать не менее 12 часов.
  3. Сахар, цедру и сок апельсина добавить после того, как шиповник настоится. После этого охладить, процедить напиток и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить варенье из шиповника и калины.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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