Шоколадная каша с орехами и фруктами от Джейми Оливера

Вкусный завтрак от "Голого шефа"

Каша с шоколадом Фото: depositphotos.com

"Качественный какао-порошок придает каше потрясающий вкус. В отличие от шоколада, он не содержит сахара и насыщенных жиров", – говорит Джейми Оливер.

Шоколадная каша с орехами, финиками и фруктами

Ингредиенты:

200 г лесных орехов без кожицы

200 г фиников

400 г овсяных хлопьев

2 чайные ложки экстракта ванили

3 столовые ложки с горкой качественного какао-порошка

1 апельсин

Для каждой порции:

200 мл кокосовой воды

1 столовая ложка греческого йогурта

80 г свежих фруктов

1 щепотка молотой корицы или качественного какао-порошка

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Рецепт приготовления

Поджарьте орехи, затем отправьте в чашу кухонного комбайна. Удалите косточки из фиников и добавьте мякоть к фундуку вместе с половиной хлопьев, экстрактом ванили, какао-порошком и мелко натертой апельсиновой цедрой. Хорошо измельчите и перемешайте эту смесь с оставшимися хлопьями. Пересыпьте в банку в крышкой. Там заготовка может храниться до двух недель. Положите 65 г смеси в кастрюлю и налейте 200 мл кокосовой воды. Аккуратно нагревайте в течение трех минут или до загустения. Если смесь получится слишком густой, добавьте еще немного воды. Добавьте в каждую порцию по ложке греческого йогурта и по 80 г свежих фруктов. Посыпьте щепоткой молотой корицы или какао.

Совет: из фруктов можно взять малину, ежевику, нарезанный банан, тертое яблоко или грушу, кусочки апельсина.

Напомним, ранее мы делились рецептом сладкой овсяной запеканки от Даши Малаховой. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

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